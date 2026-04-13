CLUB REBASE、東京都クラブ春季大会2回戦を11-0で完勝

REBASE株式会社

「CLUB REBASE（クラブリベース）」は、2026年4月12日(日)にJFE東日本野球部犬成グラウンドで開催された「2026年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選」にて、「エスプライド」と対戦し、11-0（5回コールド）で勝利を収めました。

本試合では、打線が1回戦よりさらに活発化。1回戦に引き続き福山選手が2安打2打点と好調をキープ。また、今シーズンから加入した比嘉選手が2安打1打点をマークするなど打線を牽引しました。

さらに、沢津橋選手が満塁の場面で本塁打を記録し、試合の流れを決定づける一打となりました。

投手陣は試合終盤、得点圏にランナーを背負うピンチを迎えましたが、谷選手のホームラン性の打球を好補球するなど野手のファインプレーにも支えられ、無失点で試合を締めくくりました。

次戦は5/10(日)9:00より、府中市民球場にて、「全府中野球倶楽部」と準決勝を戦います。

【試合概要】

日時：2026年4月12日(日)

大会名：2025年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選

会場：JFE東日本野球部犬成グランド（千葉県市原市）

試合結果：CLUB REBASE 11-0 エスプライド

【選手コメント】

沢津橋 達也選手2回表、満塁本塁打を放つ沢津橋選手

チームのみんなが必死に繋いでくれたチャンスだったので、自分もなんとか結果でこたえたいと思って打席に入りました。その結果、一番良い形でチームの勝利に貢献できて良かったです。

比嘉 龍寿選手2回表、左越適時二塁打を放つ比嘉選手

その打席でチームのために何ができるのかということを考えながら打席に入った結果がいい方向に繋がってくれてよかったです！次の相手はいい投手が揃っている相手になりますが、その時にできる100％を出し切って戦いますので応援よろしくお願いします！

【チーム概要】

公式戦初打席の津久井選手初打席初安打の住岡選手打撃好調の福山選手

CLUB REBASE

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