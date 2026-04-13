Cell-En、「SusHi Tech Tokyo 2026」へ微生物発電装置を出展します

株式会社Cell-En

株式会社Cell-En（本社：東京都港区、代表取締役CEO：樋口貞春・代表取締役COO：山口直美、以下 Cell-En）は、2026年4月27日（月）から29日（水・祝）に東京ビッグサイトで開催される国際カンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」において、Focus onのResilienceエリアに微生物発電装置を出展することをお知らせいたします。

■SusHi Tech Tokyo 2026について

SusHi Tech Tokyoは、持続可能な都市の実現を目指し、最先端テクノロジーとイノベーションを軸に、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、大学など多様なプレーヤーが集うアジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンスです。

■カンファランスの概要について

名 称： SusHi Tech Tokyo 2026

開催日： ビジネスデイ：2026年4月27日(月)、28日(火)

パブリックデイ：2026年4月29日(水・祝)

会 場： 東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール ほか

主 催： SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

※入場には公式Webサイトからのチケット購入が必要です。

■Cell-Enの展示内容について

Cell-Enの微生物発電装置は、発電コアを固相化することにより発電量を上げることに成功した弊社独自のテクノロジー（特許）となります。

発電する微生物は各地域において独自に単離したものを利用し、栄養分も食品廃棄物/農業廃棄物を活用することにより、廃棄物のアップサイクルを可能とします。

エネルギーの地産地消を実現し、エネルギー問題と廃棄物問題の社会課題の解決を目指しています。

本カンファランスでは、Focus onのResilienceエリアとStartupエリアの２箇所で、オフグリッド型で移動可能な微生物発電装置の展示をおこないます。

Cell-En微生物発電装置

■株式会社Cell-En 会社概要

代表者：代表取締役CEO 樋口 貞春、代表取締役COO 山口 直美

URL：https://www.cell-en.com/

本社：東京都港区高輪二丁目21番1号 THE LINKPILLAR1 NORTH6F LiSH LAB

設立：2023年8月4日

お問い合わせ先：contact@cell-en.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Cell-En 担当：山口

E-mail：contact@cell-en.com