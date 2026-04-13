【東建ホームメイトカップ2026閉幕】結果のお知らせ

東建コーポレーション株式会社

2026年4月9日（木）11日（土）12日（日）※、東建多度カントリークラブ・名古屋にて開催した国内男子ツアー開幕戦「東建ホームメイトカップ」に、多くの皆様にご来場・ご声援をいただき、誠にありがとうございました。大会は石坂友宏選手が通算9アンダーで優勝を飾り、熱戦の幕を閉じました。

（※4月10日は、悪天候のため競技中止）

■激闘の末、石坂友宏選手がツアー初優勝

国内男子ツアー開幕戦「第33回 東建ホームメイトカップ」は、悪天候による2日目の競技中止により54ホールで争われました。最終日、2打差3位から出た石坂選手が粘りのゴルフで通算9アンダーに伸ばし、稲森佑貴選手とのプレーオフを制してツアー初優勝。初日には地元・愛知県出身の水田竜昇選手がホールインワンを達成するなど、今季の幕開けにふさわしい熱戦となりました。

■「東建ホームメイトカップ2026」 大会結果

※優勝はプレーオフの末に決着

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23091/table/69_1_996c47c9f9af99ffd6f0df6d4d61f261.jpg?v=202604131251 ]

試合結果の詳細は、JGTOのWebサイトをご覧ください。

https://www.jgto.org/tournament/3031/leaderboard

■水田竜昇選手、13番パー3でホールインワン達成（予選１日目）

予選第1ラウンド、13番パー3において、水田竜昇選手が4番アイアンで放ったティーショットがそのままカップへ吸い込まれ、ホールインワンを達成しました。本人が「100点」と語る、まさに完璧な一打でした。

愛知県小牧市出身の水田選手は、父の影響で4歳からゴルフを始め、小学生時代に初めて観戦したトーナメントがこの「東建ホームメイトカップ」でした。水田選手は今回のホールインワンについて、次のようにコメントしています。

「応援してくださる皆さんの前でホールインワンを決められたことを大変嬉しく思います。その舞台がプロを目指すきっかけとなった東建ホームメイトカップであったことにも特別な思いを感じています。」

■ 大会の基本情報

・大会名：「JAPANゴルフツアー開幕戦 東建ホームメイトカップ」

・賞金：賞金総額 130,000,000円 優勝賞金 26,000,000円

・出場選手：132名（推薦選手:19名）

・開催日程：

4月 9日（木） 第1日（予選ラウンド）

4月10日（金） 競技中止（荒天のため）

4月11日（土） 第2日（予選ラウンド）

4月12日（日） 最終日（決勝ラウンド）

・会場：東建多度カントリークラブ・名古屋

〒511-0122 三重県桑名市多度町古野2692

TEL：0594-48-5811

東建ホームメイトカップ公式サイト :https://www.token-cup.com/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ztaI1nk3Dsw ]