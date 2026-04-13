日本初上陸！韓国コスメHOUSE OF HURのセラムティントが4/18よりロフト先行販売開始

PAGE-ONER株式会社

韓国コスメ・ビューティーブランドの輸入・販売・マーケティング支援を行うPAGE-ONER株式会社（本社：東京都）が日本代理店を務める、韓国発のメイクアップブランド「HOUSE OF HUR（ハウスオブハー）」より、日本初上陸となる「セラムティント」が4/18(土)よりロフト先行販売開始いたします。

■HOUSE OF HURとは？

毎日使うものだからこそ、肌へのやさしさにこだわり、スキンケア成分を配合。メイクをしながら同時に肌をいたわる“スキンケア×メイクアップ”という新しい発想のもと誕生したブランドです。

■新商品「グローウィー セラムティント」とは？

水のように軽くなめらかなテクスチャーで、べたつかず唇に透明感のあるツヤと潤いを与えます。

15種類のビタミンコンプレックス*¹と蜂蜜エキス*²配合で、唇のバリア機能をサポートしながら鮮やかで輝く仕上がりを実現。

どんな肌トーンにも馴染みやすく、肌を明るく華やかに見せる4色のカラー展開で、デイリーに使いやすいラインナップです。

*¹ トコフェロール,アスコルビン酸,ビオチン,シアノコバラミン,葉酸,ナイアシンアミド,パントテン酸,ピリドキシン,リボフラビン,チアミンHCl,ビオフラボノイド,グルタチオン,リノール酸,メナジオン,レチノール （全て肌コンディショニング成分）

*²ハチミツエキス（保湿成分）

■ 新製品ラインナップ

グローウィー セラムティント 01 DeepRose

シックさの中にロマンチックなニュアンスを秘めた、深みのあるディープローズ。

グローウィー セラムティント 02 BrownRed

ひと塗りで洗練されたムードを引き出す、ブランドを象徴するブラウンレッド。

グローウィー セラムティント 03 DawnPink

やわらかな光を一滴溶かし込んだような、繊細で印象的なドーンピンク。

グローウィー セラムティント 04 Ginger

落ち着いた大人の魅力を引き立てる、洗練されたジンジャーカラー。

■ 発売概要

ブランド名：HOUSE OF HUR

商品名：グローウィー セラムティント（全4色）

発売日：2026年4月18日

取扱店舗：全国のロフトで先行発売

内容量：4.5g

販売価格：1,680円(税込)

HOUSE OF HUR JP公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofhur_jp/

HOUSE OF HUR公式Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/houseofhur

HOUSE OF HUR 日本代理店

【会社概要】

PAGE-ONER株式会社

URL：https://page-oner.com/

代表者：金 善牧

所在地：東京都中野区新井2-1-19パックマートビル6F