【大人気】K-POPバーチャルアイドルPLAVE 4th Mini Album発売！ 発売を記念したGratteをアニメイト一部店舗にて開催♪
商品の詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/index.php?aid=19030
株式会社アニメイトにて、大人気K-POPバーチャルアイドル PLAVEの最新アルバムPLAVE 4th Mini Album 'Caligo Pt.2'の取り扱いと、アルバム発売記念Gratteの開催が決定いたしました。
2026年4月14日発売の「ID PASS Ver.」をアニメイトで5形態セットをご購入いただいた方へ、「メンバー別フォトカード5枚 （全5種1セット）」【未公開絵柄C】を、単品でご購入いただいた方へ「メンバー別フォトカード（全5種）」【未公開絵柄C】をランダムで1枚プレゼントいたします。
また「PHOTOBOOK Ver.」、「INVENTORY Ver.」、「POCAALBUM Ver.」をご購入いただいた方へは、「ポストカード【コンセプトフォトA】（1種）」をプレゼントいたします。
また、本商品の発売を記念したグラッテコラボを4月14日～5月31日までの期間に開催いたします。
アルバムのコンセプトフォトを使用したグラフィックラテやアイシングクッキー、有償特典のトレーディングアクリルコースター（全5種）の販売を予定しております。アルバムのご購入と併せて、ぜひお楽しみください！
■商品情報
PLAVE 4th Mini Album 'Caligo Pt.2'
■ID PASS Ver.（全5種）
発売日：2026年4月14日
価格：2,420円（税込）
仕様：
- OUTBOX / 150*150mm / 5 Versions
- LYRICS PAPER / 140*140mm / 5 Versions/ 1ea
- ID PASS CARD / 86*54mm / 5 Versions/ 1ea
- ID PHOTO / 30*40mm / 5 Versions/ 1ea
- CD-R / 120*120 mm / 5 Versions / 1 disc
- STARSHARD/ 55*85mm / 1 out of 5 random
- PHOTOCARD/ 55*85mm / 1 out of 2 random
- PLBBUU SEAL STICKER/ 38*50mm / 1 out of 10 random
△PLAVE 4th Mini Album 'Caligo Pt.2' ID PASS Ver.
アニメイト特典（ID PASS Ver.）：
・単品特典
メンバー別フォトカード（全5種ランダム1枚）【未公開絵柄C】
※特典はお選びいただけません。
・5形態セット購入特典
メンバー別フォトカード5枚 （全5種1セット）【未公開絵柄C】
△アニメイト特典：メンバー別フォトカード
■PHOTOBOOK Ver.
発売日：2026年6月9日
価格：3,245円（税込）
- OUTBOX / 205*270*34mm / 1ea
- PHOTOBOOK/ 182*257mm / 88p
- POSTCARD / 180*120mm / 1 out of 2 random
- BOOKMARK / 35*120mm / 1 out of 5 random
- MINI CD-R / HOLDER / 80*80mm / 1disc
- LYRICS STICKER BOOK / 100*140mm / 1ea
- FOLDED POSTER / 364*257mm / 1ea
- PHOTOCARD / 55*85mm / 2 out of 10 random
- STARSHARD / 55*85mm / 1 out of 5 random
- ASTERUM PATCH / 38*38mm / 4 sheets
/ 1 out of 5 random （First press only）
- 4 CUT PHOTO / 100*150mm / 1 out of 5 random
- CARD STICKER / 85.6*53.9mm / 1ea
△PLAVE 4th Mini Album 'Caligo Pt.2' PHOTOBOOK Ver.
■INVENTORY Ver.（全5種）
発売日：2026年6月9日
価格：2,750円（税込）
- INVENTORY / 120*85*25mm / 5 Versions / 1ea
- LENTICULAR PHOTOCARD / 55*85mm
/ 5 Versions / 1ea
- TINY PHOTOBOOK / 35*50mm / 1ea / 88p
- MINI CD-R / 80*80mm / 5 Versions / 1disc
- PIN BADGE / 25*25mm / 5 Versions / 1ea
- MINI ITEM BOX / 30*40*15mm / 5 Versions / 1ea
- ACRYLIC CHARM / 38*50mm / / 1 out of 2 random
- PHOTOCARD / 55*85mm / 2 out of 10 random
- DECO STICKER / Various sizes / 5 Versions / 3ea
△PLAVE 4th Mini Album 'Caligo Pt.2' INVENTORY Ver.
■POCAALBUM Ver.（全5種）
発売日：2026年6月9日
価格：1,320円（税込）
- ENVELOPE / 70*105mm / 5 VERSIONS
- QR CARD / 55*85mm / 1 out of 10 random
- PHOTOCARD / 55*85mm / 3 OUT OF 58 RANDOM
- USER GUIDE / 55*85mm / 1ea
- DIGITAL CONTENT
△PLAVE 4th Mini Album 'Caligo Pt.2' POCAALBUM Ver.
予約・購入特典（PHOTOBOOK Ver./ INVENTORY Ver./ POCAALBUM Ver.）：
１.PHOTOBOOK Ver.
ポストカード【コンセプトフォトA】1枚
２.INVENTORY Ver.
1） 5形態セット
ポストカード【コンセプトフォトA】5枚（同一絵柄）
2）単品
ポストカード【コンセプトフォトA】1枚
３.POCAALBUM Ver.
1） 5形態セット
ポストカード【コンセプトフォトA】5枚（同一絵柄）
2）単品
ポストカード【コンセプトフォトA】1枚
■グラッテコラボ情報
PLAVEアルバム発売記念×Gratte
開催期間：2026年4月14日～5月31日
開催店舗：アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山
メニュー：
＜グラッテ（絵柄全5種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全5種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
＜有償特典＞トレーディングアクリルコースタ―（全5種）
メニューご注文1点につき+500円（税込）でおひとつご購入いただけます。
※特典は、無くなり次第終了となります。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C) VLAST
ALL RIGHTS RESERVED.
UNAUTHORIZED DUPLICATION OR RENTAL IS PROHIBITED.
■関連URL
アニメイト通販『PLAVE』関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/index.php?aid=19030)
『PLAVE』アルバム発売記念×Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/39026/)
『PLAVE』公式サイト(https://plave-official.jp/)
■『PLAVE』とは
2023年3月に韓国でデビューしたK-POPバーチャルアイドル。YEJUN、NOAH、BAMBY、EUNHO、HAMINの５人で構成され、作詞・作曲・振付の全てをメンバー自ら手掛けているセルフプロデュースグループとして活動している。
2025年6月16日にJP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」で日本デビューを果たし、2025年11月1日・2日には、幕張メッセ 幕張イベントホールにて初の単独アジアツアーの日本公演を開催。彼らの圧倒的な実力を証明する、熱狂と感動の一幕となった。