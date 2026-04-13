全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBYデビュー曲「Mi*light」をメディア初パフォーマンス、爽快なパフォーマンスで会場を魅了

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、SNS総再生数60億越えの最強バズりアーティストたちによるグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』において、全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBYが、デビュー曲「Mi*light」をメディア初パフォーマンスしました。

『最強バズりソング歌謡祭』は、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲と、これから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会するグランドフィナーレにふさわしい特別企画です。誰もが一度は耳にしたことのある名曲から、SNSで爆発的に拡散された話題曲、さらには次なるヒットを予感させる最新楽曲まで、世代やジャンルを超えたラインナップによる一夜限りのスペシャルステージが披露されました。

全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBYは、2026年4月8日にリリースしたデビュー曲「Mi*light」を本ステージで初披露。フレッシュさとエネルギーに満ちた爽快感あふれるパフォーマンスで会場のボルテージを一気に高め、観客を魅了。さらに、プレデビュー曲「恋におちたら」もパフォーマンス。等身大の感情を表現したステージに、会場は大きな一体感に包まれ、観客から大きな歓声が送られました。

2026年注目の新人アーティスト・VIBYによる貴重なパフォーマンス映像は、「ABEMA」にて無料で視聴いただけます。ぜひ、お楽しみください。

なお、「ABEMA」ではデビューに至るまでの1329日間の軌跡を放送する『VIBY 1329 The night before debut』を4月29日（水祝）より独占無料放送いたします。BTSやTOMORROW X TOGETHERらを手がけたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ」の舞台裏とともに、第一弾アーティストとして誕生したVIBYの約3年間にわたる成長の記録に密着。まだ誰も知らない彼らの原点、葛藤、そしてデビューに至るまでの1329日間の軌跡を描きます。

歌やダンス未経験からスタートしたメンバーたちが、グローバル水準のトレーニングを経てアーティストへと成長していく過程を、ぜひご覧ください。

■ABEMA『VIBY 1329 The night before debut』 番組概要

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

キャスト：VIBY

#1放送日時： 2026年4月29日（水祝）夜10時～

#1放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DgUGwN88fbbpgX

#2放送日時：2026年5月6日（水祝）夜10時～

#2放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DgUGyVCYkNrK2f

6月24日(水)にリリースするVIBYのデビューシングルCD「Miracle : The First Light」収録内容決定＆ご予約スタート！

「Miracle : The First Light」はCrystal Kayの名曲をリメイクしたプレデビュー曲「恋におちたら」とデビュー曲「Mi*light」、そして5月13日（水）にデジタルリリース予定の「HANAMARU」までをまとめた記念すべきファーストCDシングル。撮り下ろし92ページにも及ぶフォトブック盤、メンバー別のビジュアルが楽しめるソロ盤(全5形態)、そして初回仕様は紙ジャケットのグループ盤の全7形態でリリース。

Release Information

2026年6月24日(水)発売

1st CD Single

Miracle : The First Light

オンラインショップ一覧

https://viby.lnk.to/Miracle_The_First_Light

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています

『最強バズりソング歌謡祭』出演アーティスト

MC：

齊藤京子

岩田絵里奈

出演アーティスト：

I Don't Like Mondays.

iLiFE!

岩崎良美

WOLF HOWL HARMONY

KAZ（GENERATIONS／数原龍友）

Gyubin

後藤真希

CIRRA

Juice=Juice

SWEET STEADY

chay

Toi Toi Toi

ねぐせ。

ピラフ星人

fav me

FRUITS ZIPPER

VIBY

WHITE JAM

May J.

Mega Shinnosuke

ヤジマリー。

琳子

log you

■「VIBY」とは

VIBY（バイビー）は、BTSやTMORROW X TOGEHERを発掘したキム・ミジョン氏の設立した「Rii.MJ」第一弾のボーイズグループです。全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げるグループです。

「今の時代を生きる少年たち」の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていきます。

■VIBY 公式サイト

https://viby-official.com/

VIBY 公式SNS

X: https://x.com/Official_VIBY

Instagram: https://www.instagram.com/official_viby/

YouTube : https://www.youtube.com/@Official_VIBY

TikTok: https://www.tiktok.com/@official_viby

LINE: https://page.line.me/official_viby

Pinterest: https://jp.pinterest.com/official_viby/

■新レーベル「Rii.MJ」とは

「Rii.MJ」は、次世代アーティストを創出するための先進的な制作システムであり、「感性」を起点にIPを設計するアーティスト開発プラットフォームです。

レーベル名「Rii」には、

Real（本質に集中し）、Insightful（全体像を描く洞察力）、Irreplaceable（真似のできない、代替不可能さ）

という3つの意味が込められています。

さらに「MJ」は“Mirai Junction（全ての可能性が交差する地点）”を意味し、過去と未来、未完成の才能と無限の可能性が交差する場所でありたいという想いが込められています。

新人発掘から育成、マーケティング、クリエイティブ、世界観設計、組織構築に至るまでを一貫して設計し、日本の音楽産業において「音楽・ビジュアル・世界観・IP」を統合した新たな制作システムの具現化を目指します。

「Rii.MJ」、およびVIBYに関しての詳細は以下サイトよりご確認ください。

■「Rii.MJ」公式サイト

https://riimj.com/

■「Rii.MJ」公式SNS

X: https://x.com/riimj_official

Instagram: https://www.instagram.com/riimj_official/

YouTube: https://www.youtube.com/@RiiMJ_Official