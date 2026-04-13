スマホで固定電話が使えるクラウドPBX「03plus」、提供エリアを拡大　水戸（029）エリアの提供を開始

株式会社グラントン

スマホで固定電話が使用できるクラウドPBX「03plus」を提供する株式会社グラントン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井本賀津雄、以下「グラントン」）は、2026年4月13日より、水戸エリア（市外局番：029）での固定電話番号の提供を開始したことをお知らせいたします。これにより、茨城県水戸市・ひたちなか市・那珂市などにお住まいの方・事業者の方が、029から始まる市外局番の固定電話番号をスマホでご利用いただけるようになります。

【提供開始の背景】

03plusは、これまで東京・大阪・名古屋をはじめとする全国主要都市を中心にサービスを展開してまいりました。フリーランスや個人事業主、中小企業のお客様から「地元の市外局番でビジネス電話を持ちたい」というご要望を多数いただいてきた中、今回、茨城県のビジネス拠点としても注目される水戸エリア（029番号区画）での提供を開始することとなりました。

地域密着型のビジネスを展開する事業者にとって、地元の市外局番を持つことは顧客からの信頼性向上に直結します。

03plusを活用することで、固定電話番号を持ちながらスマホで受発信できるため、オフィスへの縛りなく柔軟な働き方が実現できます。

【水戸（029）エリア 提供対象地域】

市外局番：029

対象地域：茨城県那珂市、ひたちなか市、水戸市、那珂郡、東茨城郡（茨城町、大洗町及び城里町（大網、小勝、上赤

沢、真端、塩子、下赤沢及び徳蔵を除く。）に限る。）

※ 03plusには提供エリアがあります。提供エリア外の番号はご利用いただけませんのでご注意ください。

提供エリアの詳細は03plus Webサイト（https://03plus.net/#area）よりご確認ください。

【提供概要】

対応サービス ：03plus

提供開始日 ：2026年4月13日（月）

対象エリア ：茨城県那珂市、ひたちなか市、水戸市、那珂郡、東茨城郡（城里町一部を含む）

03plus Webサイト ：https://03plus.net/ (https://03plus.net/)

【03plus特長】

03plusは場所や時間にとらわれない、自由な働き方を支援するクラウドPBXサービスです。

スマートフォンで固定電話番号が利用できるので、オフィス環境に縛られずビジネスコミュニケーションを効率化できます。

今回の「ソフトフォン」追加により、スマホに加えてPCでも同じ会社番号を扱えるようになりました。

在宅・オフィス・外出先のいずれでも“固定電話の体験”をそのまま携え、業務のスピードと一貫性を高めます。

1．手軽に導入できる

03plusは面倒な契約手続きや工事は一切不要。Webでお申し込み、アプリをインストールするだけで、最短10分で03番号などの市外局番が取得できます。

2．固定電話導入のコスト削減につながる

03plusは月額1,280円から。固定電話を契約するより、ずっとお得に始められます。

3．豊富なオプション機能がついている

03plusは1つの電話番号を複数人で共有できるほか、FAXの送受信や場所を問わず電話対応が可能です。ビジネスを効率よく進めるためのオプション機能が充実しています。

【03plus Webサイト】

https://03plus.net/ (https://03plus.net/)

■株式会社グラントン概要

会社名 ：株式会社グラントン（URL：https://www.granton.co.jp/）

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-18-5 鷹羽ビル7F

代表者 ：代表取締役 井本 賀津雄

設 立 ：1999年 7月

資本金 ：1,000万円

■03plusに関するお問合せ先

03plusサポートセンター

Mail：support@03plus.net

TEL：03-5778-0373

※掲載の社名、製品名、サービス名およびサイト名は各社の商標または登録商標です。