FASHION FRONTIER PROGRAM2026応募開始！MoN Takanawa: The Museum of Narrativesとの連携がスタート

株式会社YUIMA NAKAZATO LABORATORY

FASHION FRONTIER PROGRAM(https://ffp.jp/)（ファッション フロンティア プログラム）は、ソーシャルレスポンシビリティ(社会的責任)とクリエイティビティ(創造性)を併せ持つ衣服のデザインを具現化できるファッションデザイナーの発掘とサポートを行うプログラムです。

MoN Takanawaとの連携を開始、新たな文化拠点からプログラムを展開

昨年5周年を迎え、6年目の開催となる今年、一般財団法人JR東日本文化創造財団が企画・運営するMoN Takanawa: The Museum of Narratives(https://montakanawa.jp/) (モン タカナワ：ザ ミュージアム オブ ナラティブズ）との連携をスタートします。MoN Takanawaは、2026年3月28日に東京・港区のTAKANAWA GATEWAY CITY に開館したミュージアムです。「文化の実験的ミュージアム」として「100年先へ文化をつなぐ」をミッションに、新しい表現や文化創造の発信拠点となります。FASHION FRONTIER PROGRAMの発起人である、ファッションデザイナーの中里唯馬が、「MoNクリエイティブ・パートナー」として参画し、多角的な連携を行なっていきます。

2026年度プログラム始動、4月20日より応募受付開始

本年のFASHION FRONTIER PROGRAMは、2026年4月20日に応募受付を開始します（2026年5月31日〆切）。一次審査を経て選抜された16名のセミ・ファイナリストは、8月からスタートするエデュケーションプログラムに参加することができます。専門家からのレクチャーや様々な素材や技術に触れることができるワークショップ、作品コンセプトへのアドバイスが提供されることとなります。中間審査を経て選抜された8名のファイナリストには、制作費や技術アドバイスの提供とともに、作品を形にして頂きます。12月の最終審査で3名の受賞者が決定します。これらのプログラムをMoN Takanawa: The Museum of Narrativesを拠点に実施し、12月の授賞式では、一般来場者にも公開し、ファイナリストおよび受賞者の作品を披露します。

さらなる拡がりを見せるFASHION FRONTIER PROGRAMに、ご期待ください。クリエイティビティとソーシャルレスポンシビリティを高いレベルで共存させたファッションデザインに取り組んでいきたいデザイナーの皆様、FASHION FRONTIER PROGRAMでの学びと表現の機会を得たい方、是非ご参加をお待ちしています。

■FASHION FRONTIER PROGRAM発起人中里唯馬メッセージ

FASHION FRONTIER PROGRAMは今年で6年目となり、新たなフェーズを迎えます。

東京に誕生したMuseum of Narrativesという文化の発信地と共に、世界中から集まる多様な才能と、作品に込められたそれぞれのメッセージを世界へ発信していきます。衣服とファッションの未来についての対話を、クリエイターだけの閉ざされたものではなく、みんなで共に語り合う機会になればと願っています。

■MoN Takanawa: The Museum of Narratives アーティスティック・ディレクター 内田まほろ様メッセージ

MoNクリエイティブ・パートナーの記念すべきファーストプロジェクトとして、FFPをお迎えできることを大変うれしく思います。ファッション、デザイン、ものづくりが、豊かな地球とともに存在しつづける未来を、MoN（「問い」と「ゲート」）を意味するミュージアムで、次世代を担うデザイナー、世界の審査員、そして来館者のみなさんとともに考える場を作って、お待ちしています。

■FASHION FRONTIER PROGRAM2026 スケジュール

募集要項配布：2026年4月13日～

募集受付期間：2026年4月20日～5月31日

一次審査結果通知：2026年7月末

インキュベーション期間：2026年8月～11月（審査通過者のみ）

中間審査：2026年9月中旬

最終審査＆授賞式：2026年12月

応募はこちらから :https://ffp.jp/

■審査員(50音順)

寒川 裕人 (美術家)、栗野 宏文 (株式会社ユナイテッドアローズ上級顧問)、五箇 公一(国立環境研究所・生物多様性領域室長)、Sara Maino(Sozzani財団クリエイティブディレクター)、中里 唯馬(ファッションデザイナー)、Nanine Linning(スカピノ・バレエ・ロッテルダム アートディレクター、オペラディレクター)、渡辺 三津子(ファッションジャーナリスト) 他

■応募方法

2026年4月13日より応募要項をウェブサイトにて公開予定です。応募前にご一読ください。Webサイトの「ENTRY」よりメールアドレスをご登録いただくと、応募の案内がメールにて届きます。応募締め切りは2026年5月31日となります。

Website : https://ffp.jp(https://ffp.jp/)

Instagram :@ffp.jp(https://www.instagram.com/ffp.jp/)

主催：株式会社YUIMA NAKAZATO LABRATORY

共催：一般社団法人 unisteps 、FASHION FRONTIER PROGRAM 実行委員

後援：環境省

パートナー企業(50音順)：株式会社ゴールドウイン、株式会社大丸松坂屋百貨店、YKK株式会社

※プログラムの内容は予告なく変わる可能性があります

■MoN Takanawa: The Museum of Narrativesについて

一般財団法人JR東日本文化創造財団（2022年4月1日設立）が企画・運営するミュージアム。「100年先へ文化をつなぐ」をミッションに、これまで育まれてきた伝統や文化に現代の価値観やテクノロジーを融合させ、より広い時間軸と国内外のパートナーとともに国際的な共創、交流、発信を行います。

■FASHION FRONTIER PROGRAMについて

FASHION FRONTIER PROGRAM（FFP）は、ソーシャルレスポンシビリティ(社会的責任)とクリエイティビティ(創造性)を併せ持つ衣服のデザインを具現化できるファッションデザイナーの発掘とサポートを行うプログラムです。「アワード」「エデュケーション」「インキュベーション」の３つの要素で構成され、ファイナリストには、多様な分野の専門家やメンターからの学びの機会や、技術サポート、そして、作品発表の機会が提供されます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3ri4diltEas ]

昨年の様子