『RFオンラインネクスト (RF ONLINE NEXT)』『勇者王ガオガイガー』とのコラボアップデートが決定！特設ティザーサイトを公開

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、MMOPRG『RFオンラインネクスト (RF ONLINE NEXT)』（開発：Netmarble N2 Inc.）において、『勇者王ガオガイガー』とのコラボアップデートを決定し、特設ティザーサイトを公開したことをお知らせいたします。

・『RFオンラインネクスト (RF ONLINE NEXT)』×『勇者王ガオガイガー』コラボアップデート特設ティザーページ

https://rfonlinenextgb.netmarble.com/ja/gaogaigar

本コラボレーションは、『勇者王ガオガイガーFINAL』の最終決戦後のストーリーをベースに展開されます。こちらのストーリーには、米たにヨシトモ監督が監修協力として参加。GGG最後の希望を託された「天海護」と「戒道幾巳」が、時空を超えた世界「Novus」へと到来し、新たな脅威が次元の裂け目から出現する中、「アルカ」が伝説の勇者王を召喚し戦いに加わります。

本日『RFオンラインネクスト (RF ONLINE NEXT)』と『勇者王ガオガイガー』のコラボアップデート特設ティザーページをオープンし、コラボ内容の一部を初公開いたしました。本アップデートでは、『勇者王ガオガイガー』をモチーフとした新キャラクターやイベント、各種ゲーム内コンテンツの追加が予定されています。

◆【勇者王ガオガイガー】とは◆

吹雪の夜、突如現れた宇宙メカライオンとともに地球へ現れた赤ん坊は温かい両親のもとで天海護として育ち、元気な小学生となっていた。ある日、社会科見学中の護の前に巨大な怪ロボットが出現、小学生たちを巻き込み都心を目指す怪ロボットに対し秘密防衛組織ＧＧＧが活動を開始する。

ＧＧＧの行動隊長、獅子王凱は爆発的な力を持つサイボーグだった。来るべき侵攻に備えていた凱は、護を連れてきた宇宙メカライオン・ギャレオンとフュージョンし、メカノイド・ガイガーとなり、さらに３機のガオーマシンとファイナルフュージョンしてスーパーメカノイド・ガオガイガーとなるのだ。凄まじいまでのパワーを持ったガオガイガーと、敵の中心核を浄解して人間に戻す護の力で、地球を機界昇華し機械の星にしようとするＥＩ-０１＝パスダーが送り込むゾンダーロボと、凱と勇者ロボ、ＧＧＧの勇者たちは戦い続ける。 やがて、この戦いの謎が明らかになっていく。宇宙からやって来た護は三重連太陽系に生まれた子だった。その星ではマイナス思念を昇華させるゾンダーメタルが開発され、暴走によって３つの惑星が失われた。全宇宙を機界昇華させようとするゾンダーメタルに対抗すべく生まれたのが緑の星のラティオ＝護であり、そのコピーとして造られたのが赤い星のアルマ＝戒道幾巳（天海護の同級生）だった。

思わぬ強敵のそろっていた地球に対して、敵は凶悪化、激戦に次ぐ激戦に戦場は木星へなだれ込む。かつては敵の幹部であったピッツァもその本来の姿、赤い星の戦士ソルダートＪの記憶と使命を取り戻し、凱と共に立ち向かう。

戦いに勝利したかに思えたが、凱の恋人でありＧＧＧの一員である卯都木命が機界新種ゾヌーダとして覚醒してしまう。凱と勇者ロボットたちは全身全霊の力で命を助け出し、地球をついに敵の魔手から守りぬく。そして護は他の星でゾンダーの脅威にさらされている人々を救うためギャレオンで旅立つ、いつかまた会えることを小さな恋人・初野 華と約束して……。

(C)サンライズ

▼【勇者王ガオガイガーFINAL】

対特殊犯罪組織シャッセールの特別捜査官であるサイボーグのルネ・カーディフ・獅子王は、犯罪シンジケート・バイオネットがスイスの研究所から盗んだＱパーツを、従兄でＧＧＧの機動部隊隊長である獅子王凱と共同戦線を張り奪回した。Ｑパーツとは、エネルギーを発する謎の物体だ。

そのころ、宇宙に旅立ったはずの護が、アメリカと中国で保管研究中だった別のＱパーツを強奪。ＧＧＧが保管していたＱパーツさえも奪い、再生複製能力を持つパスキューマシンを作り上げる。

(C)サンライズ

勇者王ガオガイガー ポータルサイト

https://www.gaogaigar.net/

・『RFオンラインネクスト』 公式サイト

https://rfonlinenextgb.netmarble.com

・『RFオンラインネクスト』 公式X

https://x.com/RFONLINENEXT_JP

・『RFオンラインネクスト』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@RFONLINENEXT_JP

・『RFオンラインネクスト』ダウンロードページ

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6740848451

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.rfnext&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.rfnext&hl=ja)

公式サイト（PC）

https://rfonlinenextgb.netmarble.com/ja/preorder

◆『RFオンラインネクスト』とは◆

『RFオンラインネクスト』は、前作『RF Online』の正統続編として、広大な宇宙を舞台に展開されるMMORPGです。機械が人間の肉体を凌駕する未来世界を背景に、再育成の負担が発生しない自由なクラスチェンジ機能を備えており、6種のクラスを自在に切り替え可能な「バイオスーツ」システムを搭載しています。また、戦況を一変させる搭乗型「MAU」、出撃型「ランチャー」、圧倒的な大きさと性能を誇る最終神機「アニムス」などの兵器を召喚・駆使することで、高い戦略性を持つ戦闘を実現しています。さらに、自由な飛行アクションを取り入れることで、これまでにない立体的かつダイナミックな戦闘体験を提供します。

◆『RFオンラインネクスト』ついて◆

［ タイトル ］RFオンラインネクスト

［ ジャンル ］新次元メカMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble N2 Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年9月30日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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