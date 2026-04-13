〔イル ビゾンテ〕日本限定 CHECKER PRINT LEATHER 発売のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

イタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、

2026年4月17日(金)より、 “CHECKER PRINT LEATHER（チェッカー プリント レザー）”を発売いたします。

ボードゲームのチェッカーに着想を得たプリントをきかせた日本限定コレクション。インパクトのあるボードモチーフを絶妙なバランスで配し、定番モデルに新たな魅力を吹き込みました。



「ヌメ」はブラック&ホワイトでポップなテイストに。「ブラック」は通常使わないグレー&ホワイトをアクセントにしています。収納力のあるハンドバッグをはじめ、人気のミニウォレット、少量の現金やカードをコンパクトに持ち歩けるフラグメントケースなど、現代の暮らしにフィットするアイテムを厳選いたしました。

スタイリッシュでユニークなデザインをお探しの方にぜひおすすめです。

イル ビゾンテならではの伝統と革新が息づく最新コレクションをご覧ください。

Hand Bag[54262304113]\53,900(C)IL BISONTEWallet[54262308541]\34,100(C)IL BISONTECard Case[54262306560]\21,450(C)IL BISONTEKey Case[54262306151]\12,100(C)IL BISONTE

〔CHECKER PRINT LEATHER詳細〕

発売日：2026年4月17日（金）

取扱い店舗：イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア

取扱い内容： 12 型（バッグ 1 型・財布 6 型・その他スモールレザーグッズ 5 型）

※店舗によって取扱い内容が異なります。

価格帯：バッグ53,900円

ウォレット31,350～51,700円

その他スモールレザーグッズ9,350～21,450円

公式サイト： https://www.ilbisonte.jp/collection/new/list/checker-print-leather

【ABOUT IL BISONTE】

レザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開するイル ビゾンテは、クラフトマンシップ溢れるイタリアブランド。1970年、創業者 Wanny di Fillipo(ワニー・ディ・フィリッポ)が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。持つ人の個性を反映するぬくもりのある製品は、世界中の本物志向のファンに愛され続けています。

公式オンラインサイト：https://www.ilbisonte.jp/