話題の漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で『魔王の始め方 THE COMIC』【4巻分】無料キャンペーン開催！シリーズ累計100万部突破の【魔王×ダンジョン経営】ダークファンタジー!!

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キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で『魔王の始め方 THE COMIC』の【4巻分】無料キャンペーンを開催いたしております。

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ヴァルキリーコミックス『魔王の始め方 THE COMIC(https://www.comic-valkyrie.com/maouno/)』最新11巻 好評発売中！

魔王の始め方 THE COMIC 11(https://www.comic-valkyrie.com/maouno/new.html)

漫画：小宮利公(https://x.com/komiya_toshi)／原作：笑うヤカン(https://x.com/l_kettle)

キャラクター原案：新堂アラタ(https://x.com/Shindow00)

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221570

魔王 新大陸でダンジョン開拓!!ダンジョン運営×魔王ダークファンタジー新章開幕！

天使たちとの戦いに勝利し、新大陸へと旅立った魔王オウル。未知の土地を自ら調査しサキュバス・リルとともに新たなダンジョン建築を始めるオウルだが、密航者を捕縛＆懲罰したり、ダンジョンの奥底で眠る謎の赤子を保護したりと、前途は多難？

さらにダンジョンへの侵入者も現れ…!?

魔王の始め方 THE COMIC(https://www.comic-valkyrie.com/maouno/)

人生をかけた研究の末に“魔王”となるべき力を手に入れた男──オウル。

サキュバスの美女リルを召喚した彼は、自らの牙城となる地下迷宮の建造に乗り出していくが…？

人間不信の魔王が世界征服に挑む異色のダークファンタジーここに開幕！！

4巻分無料公開中！試し読みはこちら :https://kimicomi.com/episodes/4ee24ef930fe0(C)Toshimasa Komiya(C)Warau Yakan／キルタイムコミュニケーションキミコミ作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/96e54ba774eb7

原作小説『魔王の始め方(https://www.ktcom.jp/bn/bn052)』（ビギニングノベルズ）は第1～8巻まで好評発売中！

小説：笑うヤカン／イラスト：新堂アラタ

ビギニングノベルズ公式サイト(https://ktcom.jp/bn/)

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