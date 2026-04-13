贈りたいのは、“あなたらしくいられる時間”。haru、母の日キャンペーンを実施【4月13日（月）より開始】

株式会社nijito

kurokamiスカルプ（haruシャンプー(https://www.haru-shop.jp/shop/product_categories/kurokamiscalp)）でおなじみの、ヘッドビューティブランド「haru」を展開する株式会社nijito（本社：東京都港区／EC事業：福岡市中央区）は、母の日に向けたキャンペーンを2026年4月13日（月）より開始いたします。

近年、ギフト市場においては、単なるプレゼントにとどまらず、「日常を豊かにする体験」へのニーズが高まっています。haruでは、髪と頭皮のケアを“自分と向き合う時間”と捉え、ヘッドビューティという考え方を提案してきました。本キャンペーンでは、「あなたらしくいられる時間」を贈るというテーマのもと、忙しい日々の中で後回しになりがちな自分自身のケアを見直すきっかけとして、髪と頭皮を整える心地よいケア体験を提案します。母の日を機に、誰かのためだけでなく、自分のための時間にも目を向けていただける企画として展開します。

■ “ケアする時間”を贈る、新しい母の日ギフト

特設ページはこちら :https://www.haru-shop.jp/lp?u=rcp2604002

本キャンペーンでは、商品そのものではなく、「ケアする時間」を贈るという考え方を大切にしています。髪と頭皮を整える時間は、単なる美容習慣にとどまらず、自分と向き合い、心を整える時間でもあります。

haruではこれまでも、髪と地肌からはじまる美しさを提案する“ヘッドビューティ”という考え方のもと、日常の中に心地よいケアの時間を取り入れることの大切さをお届けしてきました。また、「Hair is Me.」というブランドメッセージが示すように、髪は自分らしさを表現する一部でもあります。自分自身を大切にすることが、その人らしさにつながっていく。

本キャンペーンは、そうした考えを背景に、母の日をきっかけに日々のケアや自分と向き合う時間に目を向けていただく機会として提案します。大切な方へ、そしてご自身へ。心地よいケア体験とその時間を贈る、haruの新しい母の日ギフトです。

《キャンペーン概要》※詳細は特設ページ(https://www.haru-shop.jp/lp?u=rcp2604002)をご覧ください。[表: https://prtimes.jp/data/corp/32924/table/77_1_6df1f0cf568809727d629294763e3f92.jpg?v=202604131251 ]春限定シャンプーギフトプレミアムボックス（スプリング・ボタニカ）春限定シャンプープレミアムギフト特設ページはこちら :https://www.haru-shop.jp/lp?u=rcp2604002

その他、haru公式の楽天オンラインショップや、Yahoo!オンラインショップでも母の日の特別セットをご用意をしております。ぜひこの機会に各オンラインショップにもご訪問ください。

《haru公式ショップリスト》

・haru公式 オンラインショップ：https://www.haru-shop.jp/(https://www.rakuten.co.jp/harushop/)

・haru公式 楽天オンラインショップ：https://www.rakuten.co.jp/harushop/

・haru公式 Yahoo!オンラインショップ：https://www.haru-shop.jp/

●haru（ハル）について

ヘッドビューティブランド「haru」は、シリーズ累計出荷本数800万本(*1)を突破したロングセラー「kurokamiスカルプ（haruシャンプー）」を展開し、現在はECサイトおよび全国約5,000店舗で商品をお届けしております。haruは、髪や地肌を整える時間を通じて自分自身と向き合う“ヘッドビューティ”という新しいセルフケア習慣を提案し、年齢を重ねることを前向きに捉え、“わたしらしく、美しく生きる”を支えるブランドとして、今後も多様な商品や体験を提供してまいります。

(*1) リニューアル前商品、限定シリーズ、kurokami シリーズ 3 種類含む 2025 年 10 月時点メーカー出荷実績（自社調べ）

・haru公式Instagram：https://www.instagram.com/haru_tennen100/

・haru公式LINE：https://page.line.me/460ekqvm?openQrModal=true

・haruブランドムービー：https://youtu.be/zI0WAQ98xk8

ヘッドビューティブランド haru● nijito（ニジト）について

nijitoは、変わりゆく日々の中で、どんな時も「自分らしくありたい」という想いに寄り添う会社です。プロエイジング・カンパニーとして、“いまの自分”を、もっと好きになるために、少しでも前向きに、自分らしくいられる時間が、日々の中に増えていくことを願って──。

“Every day is a new day.”

一日一日が、より自分らしく、少しでも前向きなものになるように。そんな社会をつくっていくために、nijitoは挑戦を続けていきます。

【会社概要】

株式会社nijito（ニジト）

本社：

東京都港区芝公園2丁目2-22 芝公園ビル8F

福岡：

福岡市中央区天神3丁目4-5ピエトロビル6F

TEL：092-713-5778 FAX：092-400-0848

HP：https://nijito.jp

プロエイジング・カンパニーnijito