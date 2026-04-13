《バトラーより、10年間のありがとうを込めて》2026年4月15日【Butter Butler（バターバトラー）】がオープンより10周年を迎えます。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ(代表取締役社⾧:阪本良一本社:東京都港区)は、【Butter Butler（バターバト ラー）】誕生10周年を記念したキャンペーンやイベント情報を発表いたします。

バターバトラー10周年記念ロゴバトラーセレクション 10周年記念限定パッケージ

◆バトラーより、10年間のありがとうを込めて

2016年4月15日、NEWoMan新宿に第1号店をOPENした、 バターが主役のバタースイーツ【Butter Butler（バターバトラー）】。皆様の応援のおかげで、本年をもちましてブランド誕生10周年という大きな節目を迎えることができました。

2026年は、“ Butter Butler year ” 。

お客様への感謝を込めたキャンペーンや、特別なイベントを年間通して次々と展開してまいります。

バトラーからの感謝コメント

おや、もうこんなに月日が流れましたか?

ご主人様が、召し上がるたびにこぼれる笑顔こそが、執事にとって何よりの本望でございます。10周年という節目に、ご主人様をさらにもてなすべく、特別な催しを次々と仕掛けてまいります。これからも、最高の一服にふさわしい“バターが主役のバタースイーツ”をお届けすることを、お約束いたしましょう。

さあ、今日もおひとつ、いかがですか?

◆バトラーからのご報告１.:人気のセレクションが10周年特別パッケージで発売

当ブランド不動の人気No.1商品であり、「JR東日本おみやげグランプリ」初代総合グランプリを受賞した『バターフィナンシェ』と、サクッホロッとほどける食感がたまらない『バターガレット』を詰め合わせた『バトラーセレクション』。この度、特別に10周年ロゴをあしらい、期間限定で販売いたします。クローシュから飛び出す「10TH ANNIVERSARY」の文字がきらりと光る一品 です。

◆商品情報

【商品名】 バトラーセレクション 10周年記念限定パッケージ

【価 格】 16個入 3,240円（税込）

＜内容＞バターフィナンシェ8個

バターガレット8個

【発売日】 2026年4月15日（水）～順次発売

【取扱店舗】

常設店舗:NEWoMan新宿店、ルミネ新宿店、

エキュートエディション渋谷店、

東京ギフトパレット店、

エキュート大宮店、

福岡空港国際線出発ゲート店

催事店舗:羽田空港第2ターミナルスマイルトーキョー、 EXPASA海老名（下り）、他

※期間限定の為、無くなり次第終了。販売開始時期に関して、各店舗にお問い合わせください。

◆バトラーからのご報告２.:周年記念のノベルティも続々登場。

10周年の感謝を込めて、おなじみのパッケージやショッパーを、細部までこだわって再現した 「オリジナルキーホルダー」が登場！4月・7月・10月の計3回、バターバトラーファン必見のプレゼントキャンペーンを開催いたします。

<周年記念ノベルティキャンペーン概要>

【開催期間】

4月 / 7月/ 10月（全3回）

【適用条件】

税込4,320円以上 お買い上げのお客様

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

【対象店舗】

NEWoMan新宿店、ルミネ新宿店、エキュートエディション渋谷店、東京ギフトパレット店、エキュート大宮店、福岡空港国際線出発ゲート店 、羽田空港第2ターミナルスマイルトーキョー、EXPASA海老名（下り） 、公式オンラインショップ他

【特典内容】

◆第１弾:4月15日（水）～ 無くなり次第終了

バターフィナンシェパッケージ

ミニチュアキーホルダー

◆第２弾:7月1日（水）～ 無くなり次第終了

バターフィナンシェパッケージ

原寸大キーホルダー

◆第３弾:10月1日（木）～ 無くなり次第終了

バターバトラーショッパー

ミニチュアキーホルダー

《さらに、うれしい追加特典!》

バターバトラーLINEミニアプリにご登録いただき、ノベルティをお受け取りいただくごとにアプリ上でスタンプ1つを贈呈いたします。4月、7月、10月の3つのスタンプを集めた方には、さらにうれしいプレゼント！

［追加特典・対象店舗］

NEWoMan 新宿店、ルミネ新宿店、エキュートエディション渋谷店、東京ギフトパレット店、エキュート大宮店

※上記店舗以外では、追加特典キャンペーンを実施しておりません。予めご了承ください。

◆第1弾周年記念ノベルティキャンペーン概要

周年記念ノベルティキャンペーンの第１弾は、当ブランド看板商品である『バターフィナンシェ』パッケージのミニチュアキーホルダー。リップクリームやワイヤレスイヤホン、アクセサリーなど、小物をスマートに収納できるミニポーチ仕様。カバンに付ければ、日常に遊び心を添えるアクセントとしても楽しめます。

【特典内容】バターフィナンシェパッケージ

ミニチュアキーホルダー

【開催期間】2026年4月15日（水）～

【適用条件】税込4,320円以上お買い上げのお客様

【対象店舗】

常設店舗:NEWoMan新宿店、ルミネ新宿店、

エキュートエディション渋谷店、

東京ギフトパレット店、

エキュート大宮店、

福岡空港国際線出発ゲート店

催事店舗:羽田空港第2ターミナルスマイルトーキョー、EXPASA海老名（下り） 、他

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

◆バトラーからのご報告３.:10周年記念特設ページをオープン

10周年を記念して、感謝の気持ちを込めた特設ページを2026年4月13日（月）にオープン。

10周年を記念したキャンペーンやイベントの最新情報やこれまでの歩みなど、気になる情報を随時更新してまいります。

・10周年記念特設ページ

https://sucreyshopping.jp/butterbutler/10th-anniversary

◆バトラーからのご報告４.:ご主人様と歩んだ【バターバトラー】10年の歴史

2016年4月15日、第1号店OPENからの歴史をご覧ください。

たくさんのご主人様に愛され、今日までバタースイーツをお届けすることができました。これからも愛され続けるブランドとして歩んでまいります。

◆バトラーからのご報告５.:店舗限定商品が集結!?復刻商品も・・・・??

あの店舗でしか出会えない特別な味。そして、今はもう味わうことのできない懐かしい商品。

バターバトラーが歩んできた10年の軌跡をたどる、“Butter Butler year ”ならではの、限定イベントの準備を進めております。

イベントの詳細は、特設ページにて順次公開いたします。

バトラーが贈る、お客様への感謝を込めたキャンペーンの続報にご期待ください。

・10周年記念特設ページ

https://sucreyshopping.jp/butterbutler/10th-anniversary

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

◆Butter Butler（バターバトラー）について

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

『ご主人様。こちらバターが主役のお菓子でございます。』

バターバトラーは、世界中の産地から選りすぐったバターでお作りした、バターが主役のスイーツでございます。いつもはコクや香りを引き出したり、サクサクの食感を演出したり、 陰ながら洋菓子のおいしさを支えている脇役のバターでございますが、この度はバターを主役に据えてお作りいたしました。

当家のパティシエの自信作を、是非ご賞味くださいませ。

◆店舗情報

・NEWoMan新宿店

所在地 :東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿駅構内NEWoManSHINJUKU内2F

・ルミネ新宿店

所在地 :東京都新宿区西新宿1-1-5ルミネ新宿店LUMINE1 B2

・エキュートエディション渋谷店

所在地 :東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア1F

・東京ギフトパレット店

所在地 :東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅内八重洲北口

・エキュート大宮店

所在地 :埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR大宮駅中央改札内エキュート大宮

・福岡空港国際線出発ゲート店

所在地 :福岡県博多区大字青木739番地

福岡空港国際線旅客ターミナルビル3階出発ゲートラウンジ内

◆公式サイト

〈ホームページ〉 https://sucreyshopping.jp/butterbutler

〈X〉 https://x.com/butterbutlerjp

〈インスタグラム〉 https://www.instagram.com/butterbutler_official/

〈Facebook〉 https://www.facebook.com/butterbutler.jp/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月15 日

本社所在地 :東京都港区北青山1-2-7

展開ブランド :東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラby コートクール、バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾンフランセ、フランセ、レモンショップby フランセ、イチゴショップby フランセ、 キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr