SFG株式会社、日大明誠高等学校サッカー部とスポンサー契約を締結

SFG株式会社「日大明誠高校サッカー部の試合前集合写真（SFGロゴ入り横断幕）。SFG株式会社がスポンサーとして参画し、競技力向上とチーム価値の最大化を支援」



SFG株式会社（本社：東京都新宿区、代表：天野莉玖、以下SFG）は、2026年4月1日に日大明誠高等学校サッカー部とスポンサー契約を締結し、チームの活動を支援していくことをお知らせいたします。

本契約により、SFGは同校サッカー部の競技環境の向上および選手育成のさらなる強化に向けて、継続的なサポートを行ってまいります。



■ スポンサー契約の背景

近年、高校サッカーにおいては競技レベルの向上とともに、日々のトレーニング環境や遠征機会など、選手の成長を支える基盤の重要性が高まっています。



SFGはこれまで、スポーツを通じて挑戦する若者を支援する取り組みを行ってきました。今回のスポンサー契約では、選手たちがより良い環境で競技に打ち込めるよう支援することが、競技力向上と人材育成の両面において重要であると考え、本取り組みに至りました。



■ 支援内容

SFGは本契約を通じて、日大明誠高等学校サッカー部の活動を支援し、日々のトレーニング環境の充実や大会・遠征機会の拡充など、選手がより高いレベルで競技に取り組める環境づくりに寄与してまいります。

ロゴ入りウェアを着用する日大明誠高等学校サッカー部の選手たち。



■ 本取り組みが目指す価値

本スポンサー契約は、単なる支援にとどまらず、高校サッカーにおける「挑戦できる環境」を広げる取り組みです。

選手にとっては、環境に左右されることなく自らの可能性に挑戦できる機会の創出につながり、チームにとっては、継続的な強化と競技力向上の基盤となります。

また、こうした支援を通じて、競技だけでなく人としての成長を促し、将来にわたって活躍できる人材の育成にも貢献していきます。

SFGのロゴ入りウェアを着用し、試合前のアップに取り組む日大明誠高等学校サッカー部の選手たち。

■ 今後の展望

SFG株式会社は今後も、スポーツ現場への支援を単なるスポンサー活動として捉えるのではなく、選手・チームの成長に直結する価値提供を重視してまいります。

育成年代への支援を通じて、挑戦する若者がより良い環境で競技に取り組める社会の実現を目指し、スポーツの価値を社会全体へと広げていきます。



■ 日大明誠高等学校サッカー部について

日大明誠高等学校サッカー部は、山梨県内でもトップレベルの実績を誇る強豪校であり、近年では県高校総体優勝や新人大会優勝など、安定して高い競技成績を収めています。

また、100名以上の部員が所属し、全員が公式戦に関わる機会を持てる組織体制を整えるなど、選手一人ひとりの成長機会を重視したチーム運営が特徴です。

チームとしては「山梨制覇」「全国での勝利」を目標に掲げるとともに、競技力だけでなく人間力の育成にも力を入れており、主体性・競争・一体感を重視した環境の中で日々活動しています。

（公式サイト：https://nu-meiseifc.com/）



■SFG株式会社について

東京都新宿区に本社を構え、【繋がる信頼、広がる未来】を企業理念とし関わる多くの人々から信頼され、共に未来を築くパートナーとして社会に貢献する存在を目指して2024年10月に設立した学生ベンチャー企業。

データとテクノロジーを活用し、サッカー界と教育の未来を切り拓く活動をしています。

本社: 東京都新宿区

代表者:代表取締役 天野莉玖

設立:2024年10月

事業内容:ITを活用したサッカーのデータ分析、指導者と選手イメージ共有やサッカーIQの向上など、

会社HP: https://sfg-sports.com/