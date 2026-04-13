みらいのバレエ界を担う小中学生を応援する「バレエみらいシート」第4回 6月13日（土）・14日（日）に開催決定

株式会社オンワードホールディングス

株式会社オンワードホールディングス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）とチャコット株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：馬場 昭典）は、公益財団法人新国立劇場運営財団（所在地：東京都渋谷区 理事長：銭谷 眞美）と協働し、みらいのバレエ界を担う小中学生を応援する特別企画「バレエみらいシート」の第4回を、6月13日（土）・14日（日）に開催します。

今回は、新国立劇場バレエ団によるバレエ公演「白鳥の湖」の鑑賞とダンサーとのトークイベントに招待します。

トークイベントに参加するダンサーは、新国立劇場バレエ団で群舞からソリスト役まで幅広く活躍している、ファースト・アーティスト、アーティストの４名（各回２名ずつ）です。舞台の最前線で活躍する先輩ダンサーに話を聞くことで、子どもたちの夢や目標をより大きく育んでいただきたいと考えています。

本イベント参加のための「今、バレエで頑張っていること」「ダンサーに会って聞いてみたいこと」を綴った手紙を4月30日（木）まで募集します。

■特別企画「バレエみらいシート」実施の背景

オンワードホールディングスは、2015年8月から特別支援企業グループとして、現代舞台芸術のためのわが国唯一の国立劇場である新国立劇場に協賛し、芸術・文化の発展に寄与してきました。また、チャコットは新国立劇場創設以来の賛助会員であり、芸術を愛する世界中の人々と伴走してきました。

芸術・文化は、創造性と感性、コミュニケーション能力など、人間にとって重要な資質を形成すると言われています。とりわけ、子どもたちが芸術・文化を鑑賞・体験することは、豊かな「創造力・想像力」の育成に大きな効果があります。（※1）

本特別企画では、バレエ公演の鑑賞と憧れのプロダンサーとの交流体験を通じて、子どもたちに夢や目標をより大きく育んでいただきたいと考えています。

また、近年はパソコンやスマートフォンを利用することが多く、手書きで文字を書く機会が減っています。そんな中、手紙を通じて自分の想いを表現することで、コミュニケーション能力や自己表現力の向上につなげたいと考えています。（※2）

これからもオンワードグループは、次世代育成の取り組みを推進し、芸術・文化と社会の持続的な発展に貢献していきます。

＜過去の「バレエみらいシート」実施レポート＞

第１回：https://www.onward-hd.co.jp/release/2025/20250116.html

第２回：https://www.onward-hd.co.jp/release/2025/20250702_2.html

第3回：https://www.onward-hd.co.jp/release/2026/20260116.html

（※1）令和6年度 文化芸術による子供育成推進事業に関する調査研究（文化庁）

https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/kodomo/ikuseijigyo_kensho/pdf/94196701_01.pdf

（※2）「分かり合うための言語コミュニケーション（報告）」（文化審議会国語分科会）

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/wakariau/pdf/r1403493_01.pdf

■特別企画「バレエみらいシート」第4回概要

企画内容：

１.新国立劇場バレエ団『白鳥の湖』公演鑑賞

2026年6月13日（土）/14日（日）14:00 開演 のいずれか1公演

２.新国立劇場バレエ団ダンサーとのトークイベント※バレエ公演鑑賞後に開催します。

＜2026年6月13日（土）＞

中嶋 瑞生さん （ファースト・アーティスト）、内田 美聡さん（アーティスト）

＜2026年6月14日（日）＞

石山 蓮さん（ファースト・アーティスト）、根岸 祐衣さん（ファースト・アーティスト）

会 場：新国立劇場（〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目1番1号）

対象人数：各回10組20名さま（お子さまとご同伴の保護者の方の計40名）

応募条件：現在、バレエ経験年数が５年以上の小・中学生

参 加 費：無料

新国立劇場バレエ団『白鳥の湖』Production by Sir Peter WRIGHT in association with Galina SAMSOVADesigns by Philip PROWSE, Lighting by Peter TEIGEN

◇応募方法

新国立劇場バレエ団ダンサー、中嶋 瑞生さん （ファースト・アーティスト）、内田 美聡さん（アーティスト）、石山 蓮さん（ファースト・アーティスト）、根岸 祐衣さん（ファースト・アーティスト）に、「今、バレエを頑張っていること」「ダンサーに会って聞いてみたいこと」を手紙に書いて、チャコット代官山本店/新宿店に設置されている専用ポストに投函するか、下記の＜ご郵送先＞までご郵送をお願いします。

＜チャコット代官山本店＞

住所：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町14-18

専用ポスト設置場所：2階

営業時間：11:00～19:00

URL：https://daikanyama.chacott-jp.com/

＜チャコット新宿店＞

住所：〒151-0053東京都渋谷区代々木2丁目11-17

営業時間：11:00～19:00

URL：https://www.chacott-jp.com/shop/shinjuku/

＜ご郵送先＞

〒150-0034東京都渋谷区代官山町14-18 「バレエみらいシート」係

◇応募期間

4月30日（木）まで（ご郵送の場合、4月30日（木）消印有効）

※応募前に必ず下記URLをご確認ください。

URL：https://www.chacott-jp.com/release/detail042676.html

■ダンサープロフィール

中嶋 瑞生さん （ファースト・アーティスト）

東京都出身。真島恵理バレエスタジオ、新国立劇場バレエ研修所を経て、2016年新国立劇場バレエ団入団。『不思議の国のアリス』ルイス・キャロル／白ウサギ、『ライモンダ』ベルナール、『白鳥の湖』ベンノ、『くるみ割り人形』フォンダンローズ 、『ドン・キホーテ』エスパーダ、ドウソン『A Million Kisses to my Skin』、ドゥアト『ドゥエンデ』などを踊り、貝川鐵夫『人魚姫』で主役デビューを果たす。また新国立劇場ダンス公演でも、中村恩恵『ベートーヴェン・ソナタ』ヨハン役や上島雪夫『ナット・キング・コール組曲』、平山素子『半獣神の午後』などを踊る。22年ファースト・アーティストに昇格。

内田 美聡さん（アーティスト）

東京都出身。MRB松田敏子リラクゼーションバレエ、ロシア国立ワガノワバレエアカデミーを経て、2023年新国立劇場バレエ団に入団。『ドン・キホーテ』森の女王、『ジゼル』バチルド、『眠れる森の美女』リラの精、『くるみ割り人形』わたあめ、アシュトン『シンデレラ』仙女などを踊っている。

石山 蓮さん（ファースト・アーティスト）

神奈川県出身。角屋満季子バレエ団を経て、2019年度新国立劇場バレエ研修所入所。研修最終年度には「ANAスカラシップ生」として認定された。 21年3月同研修所を修了後、新国立劇場バレエ団に登録ダンサーとして入団、24/25シーズンよりファースト・アーティストに昇格。『ラ・バヤデール』黄金の神像、 アシュトン『シンデレラ』道化、『夏の夜の夢』パック、ドゥアト『ドゥエンデ』、マクミラン『マノン』物乞いのリーダーなどを踊っている。

根岸 祐衣さん（ファースト・アーティスト）

東京都出身。大塚礼子バレエスタジオ、バレエリーブルを経てハンガリー国立バレエ学校に留学。2012年ローザンヌ国際バレエコンクールセミファイナリスト。航空会社での勤務を経て21年新国立劇場バレエ団に入団。『白鳥の湖』ポーランド王女、『ジゼル』ミルタ、『眠れる森の美女』カラボス、ドウソン『A Million Kisses to my Skin』、フォーサイス『精確さによる目眩くスリル』、マクミラン『マノン』高級娼婦などを踊っている。23年ファースト・アーティストに昇格。

■本企画についてのお問い合わせ先

チャコット株式会社 お問い合わせフォーム：https://shop.chacott.co.jp/inquiry/other_corporate.php

■公益財団法人新国立劇場運営財団 概要

新国立劇場は、日本唯一の現代舞台芸術のための国立劇場として、オペラ、バレエ、ダンス、演劇の公演の制作・上演や、芸術家の研修等の事業を行っています。オペラパレス、中劇場、小劇場の３つの劇場にて年間約300ステージの世界水準の主催公演を行っています。

舞踊部門では、新国立劇場バレエ団が1997年に新国立劇場の開場とともに発足。幅広いレパートリーと日本のトップバレエダンサー、世界レベルと評される圧巻のコール・ド・バレエを有する日本有数のバレエカンパニーです。 2020/2021シーズンからは、英国で長年プリンシパル・ダンサーとして活躍してきた吉田都がリーダーシップを取り、本拠地の新国立劇場をはじめ全国で毎シーズン約75公演を実施しています。2025年7月には『ジゼル』を英国ロイヤルオペラハウスで上演。「技術的にも芸術的にも世界の主要バレエ団と肩を並べる実力を持っていることを示した」と現地主要メディアから5つ星評価を獲得するなど、高い関心と評価を得ました。新国立劇場バレエ団は日本を代表するバレエカンパニーとしてバレエの普及に努め、さらに進歩し続けています。

■株式会社オンワードホールディングス 概要

1927年に「樫山商店」として創業しました。現在は、「ファッション」「ウェルネス」「コーポレートデザイン」の3つの領域における事業を推進するとともに、海外においては、「ヨーロッパ」「アメリカ」「アジア」の3地域でビジネスを展開しています。

ミッションステートメントである「ヒトと地球（ホシ）に潤いと彩りを」のもと、“社員の多様な個性をいかしたお客さま中心の経営”により、地球と共生する“潤いと彩り”のある生活づくりに貢献する「生活文化創造企業」として前に進み続けます。

代表者：代表取締役社長 保元 道宣

本社：〒103-8239東京都中央区日本橋3丁目10番5号オンワードパークビルディング

URL：https://www.onward-hd.co.jp/

■チャコット株式会社 概要

1950年創業。戦後日本のバレエの隆盛とともに、バレエ用品をはじめ、ダンス・フィットネス事業を拡大。1990年オンワードホールディングス傘下に入り、現在はダンス領域だけではなく、舞台メイクから派生したコスメティクス事業を拡大するなど、チャコットの立つ舞台はいま、ステージからライフスタイルへと広がっています。

代表者：代表取締役社長 馬場 昭典

所在地：〒108-8439東京都港区海岸3-9-32 オンワードベイパークビルディング

設立：1961年(昭和36年)4月 創業1950年

事業内容： バレエ、ダンス、フィットネス、コスメティック用品などの製造・販売、ダンススタジオの経営

URL：https://www.chacott-jp.com/