【オイシックス新潟】4/29(水・祝)の阪神戦にて「南区DAY」開催決定！プロ野球初の”白根の大凧”をエコスタのグラウンドで掲揚

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、4月29日（水・祝）に開催される阪神タイガース戦にて、「南区DAY」を開催することをお知らせします。

当日は、300年の歴史を誇り、世界最大スケールの凧合戦として知られる「白根大凧合戦」の伝統的な凧を試合前のグラウンドでプロ野球史上初めて掲揚。誰も見たことのない”球場で白根の大凧が舞う姿”をぜひ見に来てください！

また、白根大凧合戦を盛り上げるために誕生した太鼓チーム「白根大凧太鼓勇南（いさな）」も出演します。

後援：新潟市南区

■試合概要

日時：2026年4月29日（水・祝）16:00試合開始（14：30一般開場）

場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟

試合：NPBファーム・リーグ交流戦 vs 阪神タイガース

角上魚類サンクスデー

■イベント概要

白根大凧 in エコスタ

白根の伝統的な凧を試合前のグラウンドで掲揚します！

（15:25~45頃を予定）

また、試合中は球場内で掲示予定です。お楽しみに！

※荒天時の場合、凧揚げ・展示を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

白根大凧合戦について

越後平野を流れる大河、信濃川の支流、中ノ口川（川幅約80ｍ）の両岸から24畳の大凧を揚げ、空中で絡ませ川に落し、相手の凧綱が切れるまで引き合う勇壮な世界最大スケールの大凧合戦です。

起源は江戸時代中期（約300年前）で、川の東西に分かれたチームが、それぞれ凧を揚げて空中戦を繰り広げます。

今年は6月4～8日に中ノ口川堤防上にて13:00開戦です。

白根大凧合戦 特設サイト：https://www.shironekankou.jp/shironeootako2026/

白根大凧太鼓 勇南 太鼓演舞

試合前の入場口にて、白根大凧合戦を盛り上げるために誕生した太鼓チーム「白根大凧太鼓 勇南（いさな）」に出演いただきます！

太鼓の演舞で試合前の盛り上がりを作っていただきます。

「白根大凧太鼓 勇南」について

「白根大凧合戦」を有する中、更なる仕掛け作りとして、2010年に南区自治協議会提案事業により、白根大凧太鼓創造事業実行委員を設立。2012年「白根大凧太鼓 勇南」発足。

郷土芸能の要素を取入れた白根大凧太鼓の楽曲、凧の魅力や素晴らしさを大いにアピールして観光振興に寄与することを目的に立上げて、地元各イベント出演、県外では「東京高島屋」「新潟・ハバロフスク姉妹都市提携50周年記念事業」「朝国ウルサン市チョミン文化祭」で地元プロ太鼓集団と一緒に演奏したほか、各地イベントに出演している「白根大凧太鼓 勇南」です。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。