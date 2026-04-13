BLドラマCD「40までにしたい10のこと2」発売決定！　PV動画公開！　キャスト【阿部 敦・江口拓也】・特典・キャンペーン情報も盛りだくさん！　本日予約開始♪

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、ドラマCD「40までにしたい10のこと2」を2026年9月25日に発売いたします。https://www.b-boy.jp/special/yonjyu/cd/

イケメン部下と社内恋愛中！大人の恋の育み方には規律が必要で!?

「40までにしたい10のこと」の音声ドラマ第2弾が、2026年9月25日に発売＆配信決定！

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◆出演は、阿部 敦・江口拓也！

◆予約受付開始！

◆PV動画【出演：阿部 敦・江口拓也】の公開！

◆特装盤・DLカード版は、マミタ描き下ろし『マンガ小冊子』つき！

◆アニメイト限定セットは、『アクリルスタンド』つき！

◆コミコミスタジオ限定セットは、『スライドアクリルキーホルダー』つき！

◆特典＆キャンペーン詳細決定！

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いますぐ予約必須！の情報盛りだくさんです★

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詳細はコチラ↓

ドラマCD「40までにしたい10のこと2」特設WEBサイト

https://www.b-boy.jp/special/yonjyu/cd/

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ドラマCD「40までにしたい10のこと2」

＜原作＞

マミタ

＜キャスト＞

十条 雀／阿部 敦

田中慶司／江口拓也

＜発売・配信日＞

2026年9月25日（金）

＜ストーリー＞

「これからもっと恥ずかしいことするよ？」

10年以上ぶりに恋人ができた十条雀（40歳）。しかも相手は10歳年下のイケメン部下・田中慶司。雀の目下の課題は「公私の切り分け」。気を抜くと浮き足立ってしまう雀と慶司が決めたルールは４つ。

１.会社では今まで通りの距離を保つ

２.仕事中は「雀さん」て呼ばない

３.慶司ばかり見ない

４.一週間守れたらご褒美

ルール順守を頑張る雀だったが――!?

【部下×上司】誠実に向き合って育む大人の恋！ 音声化第2弾！

描き下ろしマンガ小冊子つきの【特装盤】【DLカード版】も発売！

各配信サイトで【配信版】も同日販売！

◆PV動画の公開◆

ドラマCD「40までにしたい10のこと2」PV動画を公開！

出演：阿部 敦・江口拓也

https://youtu.be/Mu6DiVQCsmM

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Mu6DiVQCsmM ]

★「40までにしたい10のこと」シリーズ動画はこちらから

⇒https://youtube.com/playlist?list=PLLeDS4SzEuTuHZugiYz5DdRWTyC8K_Z8C&si=btaD4cx7zfKZP-Ay(https://youtube.com/playlist?list=PLLeDS4SzEuTuHZugiYz5DdRWTyC8K_Z8C&si=btaD4cx7zfKZP-Ay)

◆選べる4タイプで販売！予約受付中◆

★特装盤★

商品名：「40までにしたい10のこと2」ドラマCD特装盤【マンガ小冊子セット】

価格：4,400円（税込）／CD1枚組＋描き下ろしマンガ小冊子

★通常盤★

商品名：「40までにしたい10のこと2」ドラマCD通常盤

価格：3,960円（税込）／CD1枚組

★DLカード版★

商品名：「40までにしたい10のこと2」音声ドラマDLカード版【マンガ小冊子セット】

価格：4,400円（税込）／シリアルコード入りDLカード＋描き下ろしマンガ小冊子

※DL（ダウンロード）カード版には、CDは付きません。

※スマートフォン専用サイト『ポケットドラマCD』の再生専用アプリで音声視聴を行うためのシリアルコードが入った【DLカード】と、【マンガ小冊子】がセットになった期間限定販売商品です。

※シリアルコードには有効期限があります。

［販売期間］発売より1年間（～2027年9月24日）

［シリアルコード有効期限］：発売より2年間（～2028年9月24日）

※シリアルコード有効期限内に取得いただいた音声は、期限後もアプリ内で視聴可能です。

★配信版★

商品名：「40までにしたい10のこと2」音声ドラマ配信版

配信サイト：ポケットドラマCD、DLsiteがるまに、アニメイト通販、Renta！、honto

★ポケットドラマCDでは、本日より予約販売を開始！

https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=146315

※特装盤・通常盤は、アニメイト、コミコミスタジオ、とらのあな、ステラワースなど一部取り扱い書店・CDショップにて販売。

※DLカード版は、アニメイト・コミコミスタジオのみで販売。

※特装盤・通常盤・DLカード版・配信版の音源内容は同じです。

※特装盤・DLカード版の【マンガ小冊子】の内容は同じです。

※配信版は、音源のみの販売になります。特典＆キャンペーン等の対象外商品となります。

◆特装盤・DLカード版特典情報◆

マミタ描き下ろしマンガ小冊子

◆店舗特典情報（特装盤・通常盤・DLカード版共通）◆

●アニメイト

【特典】アクリルコースター

（特装盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3450990/

（通常盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3450991/

（DLカード版）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3450992/

★アニメイト限定セット★

【有償特典】アクリルスタンド

【価格】特装盤・DLカード版：5,500円(税込)／通常盤：5,060円(税込)

（特装盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3452556/

（通常盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3452557/

（DLカード版）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3452558/

●コミコミスタジオ

【特典】キャストトーク（出演：阿部 敦＆江口拓也）

（特装盤）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000209357

（通常盤）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000209359

（DLカード版）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000209361

※DLカード版を購入の方には、CDではなく、ポケットドラマCDで視聴できる「キャストトーク視聴用シリアルコード」をお渡しします。

★コミコミスタジオ限定セット★

【有償特典】スライドアクリルキーホルダー

【価格】特装盤・DLカード版：5,720円(税込)／通常盤：5,280円(税込)

（特装盤）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000209358

（通常盤）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000209360

（DLカード版）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000209362

●とらのあな

【特典】缶バッジ

（特装盤）https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006666981/

（通常盤）https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006666982/

●ステラワース

【特典】キャラクターメッセージ入り2L判ブロマイド

（特装盤）https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=114497&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0(https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=114497&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0)

（通常盤）https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=114498&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0(https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=114498&name=&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=&ei=0&dt=0)

◆配信版特典情報◆

●配信サイト

［特典］ショートドラマ「パフェを食べに行く」

◆フェア＆キャンペーン情報（特装盤・通常盤・DLカード版共通）◆

●アニメイト 早期予約特典

【特典】ブロマイド

2026年8月16日（日）までに予約した方、全員にプレゼント！

詳細 ⇒https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3452556/

●コミコミスタジオ 早期予約特典

【特典】SNS風クリアカード

2026年8月16日（日）までに予約した方、全員にプレゼント！

詳細 ⇒https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000209358

●アニメイト通販 予約キャンペーン

【抽選プレゼント】直筆サイン色紙 (マミタ、阿部 敦、江口拓也)

2026年9月18日（金）までに予約した方から抽選でプレゼント！

詳細 ⇒https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3452556/

●コミコミスタジオ 予約キャンペーン

【抽選プレゼント】直筆サイン色紙(マミタ、阿部 敦、江口拓也)

2026年8月16日（日）までに予約した方から抽選でプレゼント！

詳細 ⇒https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000209358

●とらのあな 発売記念フェア

【抽選プレゼント】直筆サイン色紙 (マミタ、阿部 敦、江口拓也)

期間中に対象店でご購入した方に、応募券をプレゼント！

詳細 ⇒https://news.toranoana.jp/346416

◆コミックス３巻も発売決定！ 予約受付中◆

十条雀（40歳）の恋人はイケメン部下の田中慶司（30歳）。 慶司の「雀さんとやりたいことリスト」を進めるが… 疲労困憊！ アラフォーのワークライフ問題勃発！

待望の最新コミックス「40までにしたい10のこと３.」が6月10日発売決定！ 電子書籍も同日配信!!

▼特典情報はこちら

https://www.b-boy.jp/special/link/yonjyu/

タイトル：40までにしたい10のこと３.

作家名：マミタ

発売：2026/6/10

定価：977円（税込）

レーベル：BE×BOY COMICS DELUXE

◆公式SNS＆WEBサイト◆

★ドラマCD「40までにしたい10のこと」WEBページ

⇒https://www.b-boy.jp/special/yonjyu/cd/

★キューエッグ公式X @BLCD_CEL

⇒https://x.com/BLCD_CEL

★キューエッグ公式YouTube

⇒https://www.youtube.com/@LibrePublishing

★マミタ先生X @mamitaso0312

⇒https://twitter.com/mamitaso0312

★ビーボーイ編集部公式X @bboy_editor

⇒https://x.com/bboy_editor

◆権利表記◆

(C)Mamita/libre

株式会社リブレとは

株式会社リブレ

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。