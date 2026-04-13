TVアニメ『転生したらスライムだった件』POP UP SHOP in 渋谷ヒカリエ ShinQs 開催のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『転生したらスライムだった件』のPOP UP SHOPを、2026年4月23日（木）～2026年5月6日（水）に渋谷ヒカリエ ShinQs 2F イベントステージ2にて開催することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

また、開催を記念して、Ｘ（旧Twitter）にてトレーディングミニキャラアクリルスタンド（コンプリートセット）が当たるフォロー＆リポストキャンペーンの開催もあわせてお知らせいたします。



記

＜キービジュアル＞

本POP UP SHOPでは、リムルとディアブロの2名を中心に、「おうちリラックスモード」をテーマにした描き下ろしイラストに加え、描き起こしミニキャライラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

ランチョンマット、タンブラー、ハンドタオル、トートバッグ、ドアプレート、各種アクリルアイテム、トレーディング商品、受注生産の音声体組成計など、普段使いしやすい日用雑貨を中心とした多彩なラインナップを予定しております。さらに、1会計3,000円(税込)以上ご購入いただいた方には、描き下ろしイラストを使用した限定ポストカードを1枚お渡し予定です。

■POP UP SHOP概要

タイトル：『転生したらスライムだった件』POP UP SHOP in 渋谷ヒカリエ ShinQs

開催期間：2026年4月23日（木）～2026年5月6日（水）［計14日間］

開催場所：渋谷ヒカリエ ShinQs 2F イベントステージ2

（アクセス：https://www.tokyu-dept.co.jp/shinqs/access/）

開催内容：描き下ろしイラストおよびミニキャライラストを使用したオリジナルグッズの販売

POP UP SHOP特設サイト：https://creativeplus.co.jp/special/tensura/

告知Xアカウント：https://x.com/mup_contents (@mup_contents)

※混雑状況に応じて、整理券配布または整列入場を実施する場合がございます。

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■目玉商品（限定受注生産）

タニタ製 音声体組成計 1種（限定受注生産）

本POP UP SHOPの目玉商品として、タニタ製の音声体組成計を受注生産で展開予定です。リムルとディアブロをあしらったオリジナルデザインを採用し、作品の世界観を日常生活の中でより身近に感じていただける限定商品です。

＜主な特徴＞

・乗った人を自動で識別する自動認識機能「乗るピタ」搭載

・乗るだけで電源が入るステップオンタイプ

・音声で測定値と項目判定をお知らせ

・誕生日にはキャラクターからのお祝いコメントを予定

＜測定項目＞

・体重／体脂肪率／内臓脂肪レベル／筋肉量／基礎代謝量／推定骨量／BMI

＜その他＞

・登録人数4人＋ゲストモード

・前回値表示

※商品はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※受注受付期間、販売価格、発送時期、仕様の詳細は特設サイトにてご案内いたします。

※オンラインでの受注販売となるため、購入特典の限定ポストカードプレゼントは対象外となります。

■先着数量限定商品

スライムリムル アイシングクッキー 2種

先着で各50個数量限定販売！

スライムリムルを象ったキュートなアイシングクッキー。

表情は「通常」と「スマイル」の2種類をご用意しています。

4月23日からPOP UP SHOP内にて、先着各50個限定で販売いたします。

※お一人様 1種1個までとさせていただきます。

※本商品には、小麦・卵が含まれております。アレルギーをお持ちの方はご注意ください。

■グッズラインナップ

会場では、音声体組成計に加え、普段使いしやすい日用雑貨を中心としたオリジナルグッズを展開予定です。

■開催記念SNSキャンペーン概要

本POP UP SHOPの開催を記念してトレーディングミニキャラアクリルスタンド（コンプリートセット）が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

【第一弾】

応募期間：2026年4月13日（月）12：00～2026年4月26日（日）23：59

当選人数：3名

賞品：トレーディングミニキャラアクリルスタンド（コンプリートセット）

応募方法

X（旧Twitter）にて、応募可能です。

１. https://x.com/mup_contents (@mup_contents)をフォロー

２. 対象ポストをリポスト

※当選者には後日DMにてご連絡いたします。

■『転生したらスライムだった件』とは

『転生したらスライムだった件』は、伏瀬原作の小説をベースにコミック、アニメ、ゲームなど幅広く展開する人気シリーズです。2018年にTVアニメ第1期、2024年にTVアニメ第3期が放送され、劇場版第2弾の公開、ならびにTVアニメ第4期が2026年4月より放送中となります。

公式サイト：https://www.ten-sura.com/

■権利表記

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会



※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、

ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エムアップホールディングス

ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp