創業140周年の老舗出版社発！会員制読者サービス「中公読書俱楽部 本の森」スタート

株式会社 中央公論新社

株式会社中央公論新社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長・安部順一）は、4月13日（月）に「中公読書俱楽部 本の森」の会員登録とサービス提供を開始します。 https://www.chuko.co.jp/ckbc-about/

【サービス概要】

2026年に創業140周年を迎えた中央公論新社が始める「中公読書俱楽部 本の森」は、 読書の楽しみをさらに広げる、無料の会員制サービスです。新刊のお知らせや、編集部からのとっておき情報、プレゼント、イベントへのご招待など、本との出会いをきっかけに、日常をより豊かにするコンテンツをお届けします。

【会員特典について】

【１】プレゼント応募

サイン本、試写会や展覧会のチケットのほか、作品にちなんだオリジナルアイテムなど、さまざまなプレゼントをご用意しています。

【２】デジタル壁紙ダウンロード

会員限定のデジタル壁紙をプレゼント。随時新しい画像を追加予定です。

【３】各編集部からのメルマガ配信

新刊情報をはじめ、著者インタビューや制作の裏話など、中央公論新社の各編集部が発行するメールマガジンを無料でお楽しみいただけます。

【４】特別なイベントへのご招待

著者が登壇するトークショーやサイン会、専門家によるセミナー、映画試写会などのイベントに、優先的にご案内します。会員限定イベントも企画中です。

【５】便利なマイページ機能

「ブックマーク」「著者フォロー」など、読書がもっと楽しくなる機能を搭載予定です。会員情報の変更もマイページから行えます。※現在開発中

【６】本好きの交流機能

「コメント送信」「感想登録」などの投稿機能のほか、会員同士がゆるやかに交流できる仕組みを準備中です。※現在開発中

このほかにも、さまざまな機能・コンテンツを順次追加予定です。

【いまならヒグチユウコさん描きおろし作品の壁紙がゲットできます！】

現在、会員登録をしていただいた方全員に、中央公論新社創業140周年にちなみ、ヒグチユウコさんが特別に描きおろした作品のデジタル壁紙をプレゼントしています。登録費・会費はいずれも無料です。

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https://www.chuko.co.jp/ckbc-about/