BIPROGYグループ社会貢献クラブ「ユニハート」の2025年度寄付先に選ばれました！

認定NPO法人夢職人

首都圏を中心に子どもや若者に対する社会教育や社会福祉に関する事業に取り組む認定特定非営利活動法人夢職人（本社：東京都江東区、理事長：岩切準、以下：夢職人）は、BIPROGYグループの社員有志による社会貢献クラブ「ユニハート」の2025年度寄付先に選ばれました。2020年度から6年連続のご寄付となります。

今回、BIPROGYグループ社会貢献クラブ「ユニハート」様より賜ったご寄付は、主に地域の経済的に厳しい状況の親子を支援する「Table for Kids」（子どもの「食」応援クーポン事業）の推進、法人の広報・情報公開に活用させて頂く予定です。「Table for Kids」では、これまでに331家庭（親子917人）を支援しており、プロジェクトが発足以来の継続的なご寄付は、事業の推進に大きく寄与するものとなります。



BIPROGY株式会社様は、当法人と同じ江東区内に本社を構えており、地域コミュニティにおけるNPOと企業の連携・協働につながるものです。今回のご寄付をもとに、より多くの経済的に厳しい状況の親子を継続的に支援できるように尽力して参ります。

BIPROGYグループ社会貢献クラブ「ユニハート」

ユニハートは、社員の自発的な社会貢献活動の推進を奨励し、社会に貢献することを目的に2006年に設立しました。会員は779名（2025年3月末日現在）。会員自らが企画・運営を行うチャリティーイベントや、NPOなどへの寄付など幅広く活動しています。

https://biprogy.disclosure.site/ja/themes/111

「Table for Kids」とは？

「Table for Kids」（子どもの「食」応援クーポン事業）は、新型コロナウイルスの感染が拡大していた2020年12月22日より支援を開始し、これまでに都内近郊の19の市区に在住する259家庭・735人の支援を行ってきました。



子どもの「食」応援クーポンの利用を希望する家庭を公募し、公的証書の確認を含めて審査・選考を行ったうえで支援を決定しています。個人や法人、団体の皆様からの寄付金や助成金を原資に、支援家庭に対して、スマートフォンのアプリからまちのお店の所定のメニューや商品で利用できるデジタルクーポン（ポイント形式）を付与し、新たな食の支援に継続的に取り組んでいます。アプリからは、食の支援に加えて、経済的なご事情を抱えた親子を対象とした行政・自治体、他のNPO・団体の支援情報の提供も行っています。

これまでに東京都内7区（江東区、墨田区、中央区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区）の80店舗（飲食店、弁当惣菜店、精米店、青果店、精肉店等）にご協力を頂き、食事や食品の提供を行ってきました。「Table for Kids」の協力加盟店については、随時、募集・審査を行っています。

寄付金の募集について

「Table for Kids」の支援の流れ「Table for Kids」の支援の特徴

本支援は、皆様からお寄せ頂いた寄付金や助成金を原資とした取り組みです。より多くの親子に「Table for Kids」の支援を届けるために、個人や法人、団体様からのご寄付を以下の「Table for Kids」公式ウェブサイトで受け付けております。不用品のリユース（キモチと。）やSDGsな電気への切り替え（カケハシ電気）、VポイントやPayPay（Yahoo!ネット募金）、J-coin Pay（ぽちっと募金）など、様々な方法でご支援をいただくことが可能です。

「Table for Kids」公式ウェブサイト

https://tfk.yumeshokunin.org/

夢職人は2018年9月に東京都から「認定NPO法人」の認定を受けました。本支援にご寄付をいただいた場合、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。個人からのご寄付は寄付金控除等の対象となります。また、法人からのご寄付は一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入ができます。

認定特定非営利活動法人夢職人

本社：東京都江東区亀戸6丁目54番5号 小川ビル2階

設立：2008年4月25日

理事長：岩切準

「子どもと若者の学びや育ちを社会全体で支える」をミッションに、2004年から首都圏の子どもや若者を対象とした社会教育事業や社会福祉事業に取り組んでいます。

URL：

コーポレートサイト https://yumeshokunin.org/

Learning Trip https://trip.yumeshokunin.org/

Table for Kids https://tfk.yumeshokunin.org/

Eduwell Journal https://eduwell.jp/