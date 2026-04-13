ホロライブの二次創作ゲームブランド「holo Indie」より、無料シミュレーションゲーム『HoloExpo20XX』のSteamストア公開！

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、NanimoNai氏開発のシミュレーションゲーム『HoloExpo20XX』のSteamストアを公開し、ウィッシュリスト登録受付を開始したことをお知らせいたします。

■異変を探して出口に辿り着く。無料ゲームが登場！

『HoloExpo20XX』は、4つの展示会場で異変の有無を確認しながら出口を目指すシミュレーションゲームです。

本日より、Steamストアを公開しウィッシュリスト登録の受付を開始いたしました。

Steamストア：https://store.steampowered.com/app/4390570/HoloExpo20XX/

本作の舞台となる展示会場は、ホロライブプロダクションの開催する「EXPO」をモチーフに作られており、会場内には所属タレント90名以上のファンアートがオブジェクトとして数多く展示されています。

EXPO会場にいる気分を味わいながら、会場内や各オブジェクトの異変の有無を確認してクリアを目指してお楽しみください。

本作のリリースは、2026年5月12日（火）を予定しております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KZpsYFBbXXE ]

【スクリーンショット】

■作品情報

タイトル：HoloExpo20XX

ジャンル：シミュレーション

プレイ人数：1

予定発売日：2026年5月12日（火）

価格：無料

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4390570/HoloExpo20XX/

対応言語：日本語 / 英語

開発元：NanimoNai(https://x.com/NanimoNaiWorks)

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp.

・サービス及び運営会社のご紹介

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日