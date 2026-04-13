ファザーリング・ジャパン関西が令和８年度ＷＡＭ助成に採択！

NPO法人ファザーリング・ジャパン

「パパの子育てをもっと楽しく！」そんな思いで活動を続けているＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン関西【通称：ＦＪＫ】の取り組みが、このたび、独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭ）が実施する「令和８年度ＷＡＭ助成（通常助成事業）」に採択されました。

内定団体一覧のページ・・・https://www.wam.go.jp/hp/r8wam_naitei/

事業名：「笑てるパパを増やす！」父親の育児参画を支える地域連携支援事業

内定額：３，８２４千円

■本事業の背景

子育ては大変なことも多いけれど、本当はもっと誰かと分かち合ったり楽しんだりできるもの。本事業では、父子で思いきり楽しめる体験プログラムや、父親同士がリラックスして語り合える交流の場、夫婦がチームとして子育てに向き合うヒントを学ぶ機会を用意します。

「子育ては楽しい」「家族で取り組むと心強い」―そんな実感を父親自身が得られる環境を広げていきます。父親が子育てに関わることが特別なことではなく、当たり前で楽しい選択肢になる。そんな変化が家庭にあたたかな協力関係を生み、父親の孤立を防ぎ、子どもの成長を地域全体で応援する空気を育てていきます。

■本事業に関するお問い合わせ・連絡先窓口

ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン関西 副理事長 森田 将悟

メール：info@fjkansai.jp 電話：090-1011-3411

ホームページ：https://fjkansai.jp/

◎内容についてのご質問やイベントのご依頼。

「ちょっと気になるな」という段階でのお問い合わせも大歓迎です！

■今回のＷＡＭ事業で取り組む４本柱

本事業では、父親が無理なく・楽しく子育てに関われる環境づくりを目指し、以下の４本柱を軸に取り組みを展開します。

１.父子向け体験型プログラムの展開

遊び・工作・絵本・実験など、父親と子どもが一緒に楽しめる体験型プログラムを実施。体験を通して、父親同士のつながりづくりも促します。

２.夫婦協働のための学びの場

家事・育児の分担やコミュニケーションをテーマに、「家庭をチームで回す力」を育てるオンライン講座を実施します。

３.父親同士の交流・相談の場づくり

父親が気軽につながり、悩みや経験を共有できるオンライン・オフラインの交流の場を新たに創出します。

４.地域団体と連携した継続的支援

自治体・企業・NPOなどと連携し、父親支援を一時的な取り組みではなく、地域に根づく仕組みとして広げていきます。

■一緒に取り組みませんか？？

ＦＪＫでは「笑ろてるパパ」をキーワードに、地域に根づく持続可能な父親支援のかたちをみなさんと一緒に作っていきます。

「こんな取り組み、いいな」「一緒にやってみたいな」そう感じていただけたら、ぜひ仲間になってください。一人ひとりの関わりが、地域の子育てをもっとおもろく、あたたかくしていきます。

ご協力をよろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン関西は、公益財団法人日本非営利組織評価センター

（JCNE）が実施するガバナンス評価「ベーシックガバナンスチェック」において「全ての

基準を満たしている」との評価結果を受けています。

詳しい評価結果はこちらをご参照ください・・・https://jcne.or.jp/org/n2023e1225/