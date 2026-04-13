製造業ロールアップ×AI開発のルミナイ、シードラウンドで約5,000万円の資金調達を実施

ルミナイ株式会社

ルミナイ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 伊藤大地、以下「ルミナイ」）は、国内ベンチャーキャピタルや事業会社を割当先とするJ-KISS型新株予約権の発行により、5,000万円超の資金調達を実施したことをお知らせいたします。今回の調達により、中小製造企業を連続的にM&Aしバリューアップしていくロールアップ戦略の推進体制を強化してまいります。

■ 資金調達の背景と目的

ルミナイは「全ての産業データをLLM-Readyにする」をビジョンに掲げ、AI技術を通じた産業変革を推進しています。



このビジョンを実現するためには、受託・コンサルティング支援やプロダクト単体での導入にとどまらず、AI前提のオペレーションとシステム基盤を産業の内側から構築していく必要があると考えています。そのためにルミナイは、後継者不足を抱える中小製造企業をM&Aでグループに迎え入れ、製造業経営の当事者してAI技術を活用してバリューアップを推進する「ロールアップ戦略」を戦略投資事業の柱として展開しています。



ファイナンス的なバリューアップとテクノロジーによるバリューアップを組み合わせることで、AIによる利益創出の成功事例を連続的に生み出し、イノベーションが起き続けるグループの形成を目指します。

今回調達した資金は、M&Aの実行に向けた買収資金に充当するとともに、製造企業のM&Aに向けた案件ソーシング・LBOを含むファイナンス組成・DD・バリューアップ実行・AI実装といったケイパビリティの拡充に活用してまいります。

■ ルミナイについて

ルミナイは、「産業に光を、技術に力を。」を掲げ、産業のデータがAIを介して有機的に結びつき、あらゆる情報が価値ある形で活用できる世界の実現を目指すスタートアップです。その実現に向けて、ソリューション・プロダクトの開発、最新技術の探索・研究開発に加え、後継者不在などの課題を持つ工場・企業のバリューアップと、現場での技術検証にも取り組んでいます。

会社名 ：ルミナイ株式会社

代表者 ：伊藤 大地

所在地 ：東京都港区六本木六丁目10-1六本木ヒルズ森タワー16F

事業内容：AIソリューション事業、AIプロダクト事業、戦略投資事業

会社ＨＰ：https://lluminai.co.jp/

会社note：https://note.com/lluminai

技術blog：https://zenn.dev/p/lluminai_tech

<採用強化中です>

ルミナイでは現在、ロールアップ戦略の推進に向けて以下のポジションで積極採用を行っています。

- CFO / CTO- M&A・DD担当- PMI担当 / バリューアップ担当- AIエンジニア / PM- 採用担当

詳細・ご応募はこちら(https://lluminai.v1.herp.cloud/ats/p/requisitions)

ルミナイ株式会社 代表取締役 伊藤大地

この度、国内有数のシードVC様及びシナジーのある事業会社様よりシード投資いただいたことを大変光栄に思うとともに、改めて大きな責任を感じています。

日本の製造業には世界に誇るべき技術・データ・現場力が眠っています。AIを武器に製造業経営の当事者として内側から変革を起こし、産業の未来を切り拓いてまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

ルミナイ株式会社 広報担当

info@lluminai.co.jp