青春フルスイングヒロイン！『ゆーあーすらっがー』(なめたけ/真野ろか)が、コミックDAYSで4月13日より連載配信スタート！
株式会社講談社
プロ野球選手を目指す女子高生・魚沼ワコ。豪快なスイングを武器にする天才スラッガ‥‥だけど日常生活は、びっくりするほど不器用で要領の悪いポンコツ少女。トラブルだらけの毎日でも、幼なじみのタイジや周囲の人たちに支えられながら、ワコは今日も全力でまっすぐ前へ進んでいく。そんなワコの姿が、周囲の人の心まで動かしていく――青春ど真ん中のベースボールストーリー！
プロ野球選手を目指す女子高生・魚沼ワコ。豪快なスイングを武器にする天才スラッガ‥‥だけど日常生活は、びっくりするほど不器用で要領の悪いポンコツ少女。トラブルだらけの毎日でも、幼なじみのタイジや周囲の人たちに支えられながら、ワコは今日も全力でまっすぐ前へ進んでいく。そんなワコの姿が、周囲の人の心まで動かしていく――青春ど真ん中のベースボールストーリー！
第1話は常に無料公開。隔週月曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/12207421983529845451/first_episode
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