地雷系アラフォー女子のモラトリアム『サトコは地雷じゃねーから』(文玲カナ)が、コミックDAYSで4月13日より連載配信スタート！

株式会社講談社

「あの頃」の感性のまま、気づけばアラフォー目前。 ホストに貢いで捨てられた過去も、ド派手なメイクも、世間から見れば立派な「痛い女」……だなんて、誰も言ってないけど、そうは言っても気になるお年頃。まつ毛をあげて、涙袋をつくっても、隠し切れないコンプレックス。けれど、手塩にかけて育てた最愛の息子・沙羅堂（しゃるど）のため！地雷系アラフォー女子の終わらない思春期がはじまる。



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