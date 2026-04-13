mudy on the 昨晩、4thフルアルバムを2026年秋頃リリース決定！11月には名古屋ダイアモンドホールにて、レコ発＆結成20周年記念公演2DAYSイベントも開催！

株式会社ディスクユニオン

TBS系TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』への楽曲起用で、その名を更に広く国内外へと広めたmudy on the 昨晩 が、2026年、いよいよバンド結成20周年を迎える。そんな彼らが、4月12日に出演した都市型音楽フェス「SYNCHRONICITY’26」にて、新作アルバムとアニバーサリー公演開催決定の速報を発表した。

前作3rdフルアルバム『An Instrumental』以来、約3年ぶりとなる今作では、2025年リリースの配信シングル『CLIMAXXX』『reflection』『戻らない』に加え、現在鋭意制作中の完全新作楽曲群を収録！追加情報を含む詳細は、6月頃に解禁予定。オフィシャルファンクラブ内のブログ「フルサワヒロカズの制作日誌」でも制作の様子を公開中のため、あわせてお楽しみいただきたい。

そして、4thアルバムレコ発＆バンド結成20周年を祝した記念公演となる自主企画『ALL SUPER MAXXXXX!!』の開催も決定！自身の企画としては最大キャパシティとなる名古屋ダイアモンドホールにて、2026年11月28日～29日の2DAYS開催となる。「mudy on the 昨晩のこれまでの歴史に欠かすことの出来ない盟友や、多大な影響を受けたバンド、これからに繋がるバンドを集めた盛大な祭りになる」とフルサワヒロカズ。出演者・チケット受付などの詳細は後日発表。

mudy on the 昨晩とともに、2026年を忘れられない一年にしよう。

【公演情報】

2026/11/28(土)、2026/11/29(日) 愛知・名古屋ダイアモンドホール

mudy on the 昨晩20周年企画最終公演＆4thフルアルバムリリースライブ『ALL SUPER MAXXXXX!!』

Ticket : TBA

open TBA / start TBA

act: mudy on the 昨晩 and more…

<チケット情報>

後日解禁

【リリース情報】

●4thフルアルバム鋭意制作中！今秋発売予定！

●3rdフルアルバム『An Instrumental』

ディスクユニオンをはじめ、TOWER RECORDS、amazonなど全国のCDショップにて販売中！

ご購入はこちらから

https://diskunion.net/portal/ct/detail/1008597843

【mudy on the 昨晩 プロフィール】

Gt. フルサワヒロカズ

Gt. 山川洋平

Gt. 森ワティフォ

Ba. 朴木祐貴

Dr. 伊藤浩平

2006年結成。名古屋を拠点に活動するトリプルギターインストバンド。ポストロック/マスロックなどのエッセンスを主軸におきつつ、インストバンドながらも歌心を感じさせるメロディラインと攻めたサウンド、カオスと秩序の行き来が心地よい構成、爆発的な熱量を帯びたライブパフォーマンスが特長。

Web Site

https://sakuban.themedia.jp/

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