『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』60kmを執念の激走！仕事のオファー最終結果を発表｜「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』

株式会社AbemaTV

2026年4月11日（土）から4月12日（日）にわたって、開局10周年を迎える新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は「ABEMA」10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送いたしました。

4月11日（土）夜6時から、『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた俳優の山本裕典が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』に挑戦しました。

今回のマラソンでは、伊豆諸島の三宅島を舞台に、4月12日の夜10時までに島を2周、およそ60kmの完走と、試行錯誤する山本が、リアルタイムでドラマや映画、CMなどの仕事オファー獲得を目指しました。

ゴールまで残り1.5km。番組『愛のハイエナ』で苦楽を共にした"軍神"こと心湊一希が車を降り、山本に寄り添うように並走を開始しました。残り500mを切ると、ゴールテープを構える本気湊、ノア、麻生英樹らホスト仲間の姿が。

現場の熱気が最高潮に達する中、30時間を走り抜いた山本は見事ゴール！ その場に崩れ落ちながらも、仲間たちと熱い抱擁を交わし、達成感を分かち合いました。

肝心の仕事のオファーの獲得件数は5件・・！ガッツポーズで喜ぶ山本だが、地上波からのオファーが0件だったこともあり、新井プロデューサーは、その場で「明日の昼までオファー募集を延長」することを宣言。山本も、ビデオメッセージをくれた父親への想いを爆発させました。「僕の親父、ドラマと映画が観たいみたいなんです！！」そう叫び、業界関係者へ向けて必死に「地上波復帰」への熱意を訴えかけました。

番組の最後に、山本は「本当に辛い30時間だったけれど、ハイエナメンバーと過ごせて幸せでした。応援してくれた視聴者の皆さんも本当にありがとう！」と涙ながらに感謝を述べました。

ネット上では、この泥臭くも熱い挑戦に多くの反響が寄せられています。「30時間完走、普通に凄すぎる！」「これこそ『愛のハイエナ』。延長戦も応援する！」30時間を超えてもなお続く、山本裕典の挑戦。吉報は届くのか、最後まで目が離せません。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』概要

放送日：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

出演：山本裕典

URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p2418

https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p2524

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■ABEMA『愛のハイエナ season5』概要

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し“新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、“最高品質か唯一無二”を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/