「DX 総合EXPO 2026 春 名古屋」で備品管理のクラウドサービス「備品管理クラウド」と他2サービスを出展|アストロラボ

アストロラボ株式会社

アストロラボ株式会社（所在地：東京都港区、 代表取締役：日下ヤスユキ、 以下アストロラボ）は、2026年4月14日（火）～16日（木）にポートメッセ名古屋で開催される、日本最大級DX実現のための総合展「DX 総合EXPO 2026 春 名古屋」（主催：DX 総合EXPO 実行委員会）にてブース出展いたします。

出展サービス

備品管理クラウド

備品管理クラウドは備品やIT資産の管理に悩む方へ向けた、備品管理にまつわるすべての悩みをDXで解決するクラウドサービスです。

画像解析技術を使い台帳登録を自動化、ラベルを撮影をするだけで登録が完了します。また貸出申請は利用者が自ら行い、担当者の「備品を探す手間」をゼロにします。 全社員参加型の棚卸ではQRコード・RFIDを組み合わせることで管理者と現場の負担を最小化。 AmazonビジネスやSSO、固定資産ソフト等とも高度に連携し、膨大な手間を要する管理業務を、圧倒的に「楽で確実な」運用へと変革します。

Webブラウザだけでなく、専用のスマートフォンアプリでも利用可能。標準機能の追加や登録ユーザー・拠点数の増加による課金はありません。

気になる方はぜひ展示会にお越しいただくか、下記サービスサイトより詳細をご確認ください。

<備品管理クラウドサービスサイト>

https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/(https://www.astrolab.co.jp/bihinkanri/?utm_source=pressrelease&utm_medium=event&utm_campaign=01)





消耗品管理クラウド

消耗品管理クラウドは、文房具から防災備蓄品、日用品まで、あらゆる消耗品を一元管理し、現場の欠品をゼロにするクラウドサービスです。

スマホアプリによるQRコードスキャンだけで、持ち出し・返却・補充の履歴登録がその場で完結。発注点登録、自動アラート、発注リストの自動作成機能により、発注漏れを未然に防止します 。さらに消耗品の在庫金額が一目で分かるため、コストの最適化・資産計上にも役立ちます。

＜消耗品管理クラウドサービスサイト＞

https://www.astrolab.co.jp/shoumouhin/(https://www.astrolab.co.jp/shoumouhin/?utm_source=pressrelease&utm_medium=event&utm_campaign=01)





どこでも契約書クラウド

どこでも契約書クラウドは紙の契約書やPDFの文書、電子契約書をクラウド上に暗号化して保管する契約書保管クラウドサービスです。

紙、PDF、電子契約書など形式に関係なく、登録するだけで自動でOCR処理を実施し、全文検索可能な状態で保存します。

クラウド上に保管することでリモート環境下でも内容確認が可能、外出先から内容確認ができるだけではなく、遠方の支社や関係者ともスムーズな情報共有ができます。

<どこでも契約書クラウドサービスサイト>

https://keiyakusho.cloud/(https://keiyakusho.cloud/?utm_source=pressrelease&utm_medium=event&utm_campaign=01)





DX 総合EXPO 2026 春 名古屋について

DX 総合EXPO 実行委員会が主催する、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う日本最大級のDX総合展です。

本展では、DX化を検討する企業の人事、総務、経理、DX推進、マーケティング、営業、そして経営者などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるDXセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

開催概要

・展示会名：DX 総合EXPO 2026 春 名古屋

・日時：2026年4月14日（火）～16日（木）10:00～17:00

・場所：ポートメッセ名古屋

・出展ブース番号：S01-30

・参加費：無料

・出展社情報：https://expo.bizcrew.jp/event/14997/module/booth/387519?pcode=&_gl=(https://expo.bizcrew.jp/event/14997/module/booth/387519?pcode=&_gl=)

・展示会URL：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya

・主催：DX 総合EXPO 実行委員会

＜来場登録＞

下記リンクより来場登録をお願いいたします。

https://expo.bizcrew.jp/event/14997/users/register?pcode=2026-spr-nagoya-DX&_gl=(https://expo.bizcrew.jp/event/14997/users/register?pcode=2026-spr-nagoya-DX&_gl=)





本プレスリリースに関するお問い合わせ先

アストロラボ株式会社

担当：井上

Mail：marketing@astrolab.co.jp

アストロラボ株式会社について

アストロラボ株式会社は、「レガシーを、セクシーに！」を合言葉に、ビジネスに真のDX化を実現させるための仕組み創りに日々挑戦しています。今後もアストロラボは、「企業DXのリーディング・カンパニー」として、ユーザーのみなさまの“デジタル化による仕事の効率化”だけでなく”ワクワク”する価値体験の提供を通じてサステナブルな世界の実現を目指してまいります。

＜会社概要＞

社名：アストロラボ株式会社（Astrolab Inc.）

URL：https://www.astrolab.co.jp/(https://www.astrolab.co.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=event&utm_campaign=01)

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-26-1 寿光ビル6階

設立：2012年12月

資本金：136,358,766円（資本準備金含まず）

代表者：代表取締役CEO 日下ヤスユキ

認証：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）

ISO/IEC 27001：2022 / JIS Q 27001：2023

ソフトウェアの研究・開発、システム設計コンサルティングおよび関連技術サービス

登録番号 IA180282



