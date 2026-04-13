「AIに仕事を奪われる」はもう古い？“AIで給料・働き方・学び直し”はどう進化するのか

RX Japan合同会社

生成AIの普及により、いま企業や働く人に問われているのは、「AIに代替されるか」ではなく、AIを前提に働き方・人事制度・学び方をどう進化させるかです。

しかし現場では、AIツールを導入しても利用が定着しない、社員ごとの活用格差が大きい、学び直しをどう評価や処遇、組織成果につなげるべきか分からない、といった課題も顕在化しています。

こうした状況において企業に求められるのは、単なるツール導入にとどまらず、AI時代に合わせて「人材」と「組織」のあり方そのものをアップデートする視点です。その一環として、人的資本経営の高度化を支えるサービスを取り入れることは重要なポイントと考えられます。

「AI時代の人材・組織改革EXPO【春】」では、リスキリング支援やAI・生成AI人材育成に加え、給与・人事制度・働き方の見直し、さらには人的資本経営の高度化を支えるサービスも集結。AI時代に求められる人と組織の進化を、具体的に比較・体感できます。

開催概要

【第5回 AI時代の人材・組織改革EXPO【春】

会 期：2026年4月15日(水)～17日(金) 10:00～17:00

場 所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明３丁目１１－１）

主 催：RX Japan合同会社

出展社数：350社（予定）

公式HP： https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/dxh.html

出展製品（一部抜粋）

企業の生産性向上と社員のITリテラシー向上を支援する、Microsoftツールと生成AIに特化した法人向け研修および組織変革サービスです。具体的には、次の3つのサービスを提供しています。 まず、eラーニングでは、実務に直結したITスキル学習動画を厳選し、体系化したコンテンツを提供します。

出展社名：ユースフル株式会社

『マネーフォワード クラウドサーベイ』は、性格の違いによる回答傾向や前回の回答結果との差分を踏まえて、従業員の心理状態や離職リスクを早期発見・防止するサービスです。一人一人の状態を正しく把握し、特に優先してケアすべき従業員をアラートするため、「今ケアを必要としている従業員」がひと目で分かります。

出展社名：株式会社 マネーフォワード

Loglassの人員計画は、機密性の高い人員・給与情報を過去から未来まで一元管理し、高度な人員計画・分析を実現するクラウドです。 人員に関する予算・見込み・実績データをテクノロジーで自動統合し、集計作業時間を大幅に短縮します。これにより日々の集計作業から解放されます。さらに、システム上での徹底したバージョン管理と変更点の可視化により、ミスの発見が容易になり、より高度な人材戦略立案に役立ちます

出展社名：株式会社 ログラス

オープンバッジとは、世界共通の技術標準規格に沿って発行される、スキルのデジタル証明・認証です。データとして授与され、個人専用のオープンバッジウォレットで一元管理されます。授与されたオープンバッジはウォレット上で公開できるほか、SNS等のインターネット上で簡単に共有することができます。また、資格に対するオープンバッジであれば、その内容証明としても使用することができます。

出展社名：株式会社 ネットラーニング

AI×心理学: 従業員の内発的動機づけ要因を可視化し チーム内コミュニケーションの質を改善! Attuned は、心理学とデータサイエンスを融合させ、AIを活用して従業員の内在的なモチベーションを測定・分析するソリューションを提供します。 独自のモチベーションアセスメントを通じて、従業員のモチベーションをデータ化し、組織のエンゲージメント向上、チームパフォーマンスの最適化、離職防止などの課題解決を支援します。これにより、個人の能力を最大限に引き出し、より良い職場環境の構築をサポートしています。

出展社名： Attuned株式会社

★ 一般来場希望の方は、こちら(https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18Wsko+OOVwuFqxdXVLzBMlp6iAEMdrtpY=&ct=U2FsdGVkX18kIO4tOrfUp3gkwHNPYRBV6Z/cy0llxnU=&p=U2FsdGVkX1+c1y/Vc4v0aAeTqUh6hLo5xTuB+XqTYBaNI9T9g2Fc3Ann/WRNLuxp&co=lp-shimei-dxh1&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3MTI4NzMzOSwiaWF0IjoxNzcxMjg3MzM5LCJleHAiOjE3ODYyODczMzksImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6ImIzMGE4MGY3Y2YwZjRlNzA5NWRmNmExMjFjYWJhMGM4IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzcxMjg3MzM5LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.IGK6aXKykdvsxCElGQ-TM1BcMmUY6oYYKajJ7DlbLHIQlp2_e65ykIs46J-uRX0mYKGQe9vzdENe2-9dfRQvoGKsgdyrBLdCvqBV4NlQRkTN4KRgxOeNHevz5oHSLL_6XKtBFlJiDy1l0HuLIMmdXTTFXi7w937TfPqCNMKHm-O527FFPv3OgChlpQ5bbvgoPj1I-At9zMqIavD_Xm28LXd3jxWbbjr4Kh8f3esaZJfp_A0yp6smz6W16NvofD0v9T73D-vTaN5KJP9d5vpH2zAq--AgcCrc5ml0b4LgyviplA4IBT-Cwj2T-e6DO0KMuE8uJAr3DiJO7QJOBd3-3w&mpDistinctId=N2YwNTE2N2UtYjYwOC00OTNlLWFkN2ItMjMzZmVmZTQ3N2Rh&eventEditionId=eve-8e29767b-dcc5-4985-bb76-807c5906798b&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=organic_traffic&utm_medium=organic&utm_source=google)よりご登録ください