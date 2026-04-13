HONDA TAKEO PARK 「asobiba（アソビバ）」にて子どもたちを主役としたスポーツ・カルチャーイベント＜TAKEO asobiba Vol.1 2026 SPRING＞を開催

株式会社ホンダカーズ中央佐賀

株式会社ホンダカーズ中央佐賀（本社：佐賀県佐賀市）は、地域交流拠点「HONDA TAKEO PARK asobiba（アソビバ）」にて、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間にわたり、子どもたちを主役としたスポーツ・カルチャーイベントを開催いたします。

HondaCars中央佐賀 武雄インター店 外観公園、カフェ機能を併設した複合施設【asobiba】

本イベントは、子どもたちが主役となるスポーツプログラムを通じて、地域に新たな交流の場を創出する取り組みです。ダンスプログラムでは、日ごろの練習の成果を発揮する場を提供し、来場者に向けたパフォーマンスの機会を創出します。

また、3×3プロバスケットボールチームとの交流機会を設けることで、子どもたちにとって憧れや目標に触れる機会を提供するとともに、地域のスクールやスポーツチームとの連携により、成長につながる体験を生み出します。

ダンス体験レッスン講師 NA2Ki（なつき）／DANCE STUDIO status.によるショーケース3×3バスケットボールの体験レッスン

さらに、Hondaの電気自動車による可搬型給電を活用し、イベント運営の一部電力を賄うことで、防災を見据えた実証的な取り組みを実施します。これにより、災害時における電源確保の可能性を体感いただくと同時に、平時から防災意識を高める機会とします。

Hondaの電気自動車N-ONE e:

asobibaは、日常においては人が集い楽しむ「遊び場」でありながら、非常時には地域を支える「インフラ」として機能する拠点です。本イベントを通じて、その両面の価値を体験いただき、地域における新たな役割を発信してまいります。

【イベント概要】

1. 名称

TAKEO asobiba Vol.1 2026 SPRING

2. 日時

・4月18日(土)

ショーケース11:30～12:30／ダンス体験レッスン13:30～14:00

・4月19日(日)

江北ミニバスチームレッスン10:00～12:30／3×3バスケ体験レッスン13:30～14:30

＊雨天延期

3. 会場

武雄市武雄町大字冨岡12863-1 ホンダカーズ中央佐賀 武雄インター店 asobiba

※当日は駐車場として「JAさが 武雄支所」様の駐車場をお借りしております

（会場より徒歩約400m）。

4. 主な内容

・4月18日（土）ダンスDAY

佐賀県内のダンススタジオ「status.」よりスクール生を招き、ダンスショーケースを開催。

日頃の練習の成果を披露する場として、多くの来場者に向けたパフォーマンスを実施します。

また、来場者が当日参加可能なダンス体験レッスンを開催。

・4月19日（日）3×3バスケDAY

3×3プロバスケットボールチーム「レオブラックス」を招き、「江北ミニバスチーム」とのレッスンを実施。プロ選手との直接交流を通じて、技術向上だけでなくスポーツの魅力を体感いただけます。当日参加可能な3×3バスケ体験レッスンも開催。

5.協力

・DANCE STUDIO status. https://funqinc.com/

「DANCE STUDIO status.」は、佐賀県を拠点に活 動する人気のダンススタジオです。初心者から経験者まで、幅広い年齢層が楽しめる多様なダンスジャンル を提供し、地域のダンスシーンを盛り上げています。

・LEO BLACKS SAGA https://www.leoblacks.jp/

「LEO BLACKS SAGA」は、佐賀県唐津市を拠点に 活動する3×3バスケットボールのプロチームです。「地域に根ざしたチーム」 を掲げ、バスケットボールを通じて地域貢献や子供た ちに夢を与える活動を積極的に行っています。

・なるせ みそしょうゆ https://narusemiso.jp/

寛延3年（1750年）創業の歴史ある味噌醤油屋「なるせ みそしょうゆ」。

創業以来の伝統を守って作られている角味噌醤油の味噌や醤油は、地元の米や大豆・麦にこだわって作られており、お店のある鳴瀬宿の名前を冠した「なるせみそ・しょうゆ」として多くの人に愛されています。

6. 最新情報

出店情報や詳細につきましては、asobiba公式サイトにて随時発信いたします。

asobiba公式サイト takeo-asobiba.jp(https://takeo-asobiba.jp/)

https://prtimes.jp/a/?f=d168097-13-32ebca3f7e4096a32c1dba1047ddb277.pdf