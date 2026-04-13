megreen合同会社可愛いだけじゃない。本格切れ味で支持される包丁セット「MEOWKIT」。可愛いのに、本格。Makuakeで支持される切れ味。

猫モチーフの可愛いデザインでありながら、実用性にもこだわった包丁セット「MEOWKIT」。

応援購入サービスMakuakeでは目標金額を大きく上回る反響をいただき、多くの方にご支持いただいています。

トマトもスッと切れる滑らかな切れ味。

日常の料理をストレスなく快適にします。

三徳包丁、幅広三徳包丁、ペティナイフ、キッチンバサミ、収納ブロックの5点セットで、家庭料理のほぼすべてに対応。

見た目の可愛さだけでなく、毎日使える実用性を兼ね備えたキッチンツールです。

数量限定の先行販売のため、予定数に達し次第終了となります。

猫好きにはたまらない可愛さと、本格的な切れ味を両立した包丁セット「MEOWKIT」が、応援購入サービスMakuakeにて先行販売を開始し、目標金額の800％を突破しました。現在も多くの反響をいただいており、予定数量に達し次第終了となります。

トマトもスッと切れる、見た目だけじゃない本格切れ味の猫包丁「MEOWKIT」。日本初上陸。可愛いのに、驚くほどの切れ味。

猫モチーフのデザインと本格的な切れ味を両立したキッチンナイフセット「MEOWKIT」。

トマトもスッと切れる滑らかな切れ味で、

毎日の料理をもっと楽しく、快適に。

売上の一部は保護猫活動へ寄付され、

日常の選択が保護猫支援にもつながります。

Makuakeにて先行販売中。

数量限定のため、予定数に達し次第終了となります。

MEOWKITは、売上の一部を保護猫活動へ寄付する取り組みを行う商品です。日常の料理を楽しみながら、保護猫たちの未来にもつながるブランドとして展開しています。

売上の一部を保護猫活動へ。料理の時間が、やさしい支援につながります。料理の時間が、保護猫支援につながります。

megreen合同会社は、売上の一部を保護猫活動へ寄付する取り組みを行っています。

猫が好きだから。

猫に癒されてきたから。

日常の中で、少しだけ恩返しができる形を考えました。

毎日の料理に使う包丁だからこそ、

その選択が保護猫たちの未来につながります。

支援内容については、プロジェクト終了後に公開予定です。

一時的ではなく、継続できる支援を目指しています。

「可愛いだけじゃない、ちゃんと切れる包丁がほしい」

そんな声から誕生したのが、猫デザインのキッチンナイフセット「MEOWKIT」です。

肉球をイメージしたハンドル、猫耳型の収納ブロック、やさしいカラーリング。キッチンに置くだけで気分が上がるデザインでありながら、日常使いに十分な切れ味を実現しました。

料理は毎日のこと。

だからこそ、道具ひとつで気持ちは変わります。

切れない包丁でトマトが潰れる。

食材が思うように切れない。

料理が少し面倒になる。

そんな日常を変えるための包丁です。

MEOWKITは見た目だけではなく、実用性にもこだわりました。三徳包丁、幅広三徳包丁、ペティナイフ、キッチンバサミ、収納ブロックの5点セットで、家庭料理のほぼすべてに対応します。

猫モチーフの持ち手は軽く、滑りにくく、冷たくなりにくい仕様で握りやすく設計されています。見た目のやさしさのように女性の手になじむ作りとなっており、もちろん男性からもご好評をいただいています。

野菜、肉、魚まで幅広く使用でき、初めて包丁を揃える方にも、買い替えを検討している方にもおすすめです。また、新年度のタイミングに合わせ、ギフトやプレゼントとしても選ばれています。

ホームページ :https://www.megreen.jp

現在、Makuakeでは一般販売予定価格7,700円（税込）に対し、先行販売価格にて提供中です。数量限定のため、予定数に達し次第終了となります。プロジェクトは大変ご好評をいただいており、Makuakeでの販売期間も残り25日となりました。現在も応援購入が増えており、早期終了の可能性があります。。割引および送料無料キャンペーンも終了に近づいています。

Makuake :https://www.makuake.com/project/meowkit/

「料理が少し楽しくなる」

「可愛いのにしっかり切れる」

「キッチンに置いておきたくなる」

そんな声が広がり、現在も応援購入が増え続けています。

本商品は日本初上陸モデルとして、今回のMakuake先行販売後、一般販売を予定していますが、先行価格での提供は今回限りとなります。

日常の料理を少し楽しくすること。

そして、その選択が保護猫たちの未来にもつながること。

MEOWKITは、料理の時間を前向きに変えるだけでなく、社会貢献にもつながるキッチンツールです。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]保護猫支援ブランド MEOWKIT（megreen合同会社）

megreen合同会社は、日常を少し楽しくするライフスタイル商品の企画・輸入・販売を行うブランドです。売上の一部を保護猫活動へ寄付する取り組みを行い、人と動物が共に笑顔になれる商品づくりを目指しています。現在は猫デザイン包丁セット「MEOWKIT」を展開しています。

今が一番お得な先行販売期間

Makuakeでは一般販売予定価格7,700円（税込）に対し、先行価格での提供となっています。

先行販売終了後は通常価格での販売予定となるため、現在が最もお得に購入できるタイミングです。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

■商品概要

商品名：MEOWKIT キッチンナイフセット

内容：包丁3種 / キッチンバサミ / 収納ブロック

価格：7,700円（税込）予定

販売：Makuakeにて先行販売中

特徴：猫デザイン / 本格切れ味 / 5点セット

社会貢献：売上の一部を保護猫活動へ寄付

■会社概要

会社名：megreen合同会社

事業内容：ライフスタイル商品の企画・輸入・販売

所在地：神奈川県横浜市

ブランド：MEOWKIT