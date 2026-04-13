【霞ヶ関キャピタル】経営幹部に年収1億円、「若手」ハイクラスに年収2,500万円 ー「年齢や社歴ではなく、価値で報いる」Sクラス人材採用を本格始動

霞ヶ関キャピタル株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：河本幸士郎、以下「当社」）は、事業拡大に伴う組織強化の一環として、経営幹部（想定年収1億円）および「若手」ハイクラス（想定年収2,500万円）の2つの採用枠を新設し、Sクラス人材採用を本格始動いたします。

あわせて、本採用の認知拡大を目的として、2026年4月13日（月）から5月3日（日）まで、タクシーサイネージ広告（ GO 、S.RIDE）にてCMの放映を開始いたします。

■当社について

当社はホテル開発、物流施設開発、ヘルスケア施設開発、海外事業などを展開し、この10年で売上高は約100倍に拡大しました。2026年8月期は純利益165億円を見込み、第2期中期経営計画では2029年8月期に純利益500億円の達成を目指しています。

少数精鋭の経営チームで大企業に匹敵するスケールの事業を動かしてきた一方で、事業の拡大スピードに対して組織体制の強化が急務となっています。当社が今まさに取り組もうとしているのは、以下の4つの領域です。

・ 国内事業の高度化：物流施設・ホテル・ヘルスケア施設のさらなる事業拡大と新規事業の創出

・ 海外展開の加速：米国・中東・東南アジアへの本格展開と、海外投資家との連携強化

・ ファンド機能の強化：AUMの積み上げに加え、ストラクチャリングの高度化による事業成長の加速

・ オペレーションの高度化：新たなアセットクラスの創出と、AM・PM機能の強化

年齢や社歴ではなく「生み出した価値」に報いる報酬体系で、即戦力となるプロフェッショナル人材を広く迎え入れます。

■採用ポジションについて

１.：経営幹部（想定年収1億円）

経営レベルの実績を持つ人材を対象に、執行役員・取締役への登用を見据えたポジションです。

２.：「若手」ハイクラス（想定年収2,500万円）

年齢や社歴にかかわらず、実力で事業を牽引する方を迎えるためのポジションです。



※高い基準での選考のうえ、若干名の採用を想定しています。

※年収は一例であり、個人の能力・経験・業績により個別に決定します。詳細はお問い合わせください。

■タクシーサイネージCM 放映開始

■会社概要

■本件に関するお問い合わせ

霞ヶ関キャピタル株式会社 人事採用部 採用担当

E-mail：info_recruit@kasumigaseki.co.jp

■会社情報

会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社

設 立：2011年9月

代 表：代表取締役社長CEO 河本 幸士郎

本 社：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館 28階

資 本 金：542億05百万円（資本準備金含む）※2026年2月末日現在

従業員数：398名（単独）※2026年2月末日現在

主な事業：不動産コンサルティング事業（物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業）