【表紙解禁】高橋文哉が表紙に登場！「月刊スカパー！」2026年5月号が4月24日（金）に発売！

ぴあ株式会社

スカパー！・プレミアムサービス・プレミアムサービス光の3サービス全チャンネルに対応したスカパー！公認ガイド誌「月刊スカパー！」の5月号が4月24日（金）に発売します。

高橋文哉が表紙に登場！

巻頭特集では、実写映画「SAKAMOTO DAYS」で主人公の相棒・シン役を務める、高橋文哉の撮りおろしインタビューを掲載！

【特集1】物語に求められる男、高橋文哉

週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画、「SAKAMOTO DAYS」が実写映画化。

主人公の相棒・シンに抜てきされたのは、飛ぶ鳥を落とす勢いの高橋文哉だ。

実写作品に重宝される、彼の心の内とは？

巻頭のエンタメ特集は、ほかにも盛りだくさん！

【特集2】ムロツヨシ×宮沢氷魚「ドラフトキング」続編スタート！ 心を動かす、野球作品のススメ

華やかなプロ野球の裏側を、スカウト目線で泥くさく映し出した

ドラマ「ドラフトキング」の続編が始動。

野球観戦や関連作品の鑑賞と併せて、野球の奥深さを体感しよう！

【特集3】あなたは誰と過ごしたい？ ○○な人気者にハマるGW

“イケイケ”をはじめ“きゅーと”や“愉快”、“クレバー”など、

さまざまなジャンルの人気者を堪能できる番組がめじろ押しのGW！

きっとあなたのお気に入りも見つかるはず。

【特集4】多才な監督とのコラボで魅せる 俳優・二宮和也の軌跡

名匠らの期待に応え続ける、俳優・二宮和也。

映画「8番出口」の他、出演作が多数放送されるこの機会に

改めて俳優としての彼の表現の変遷をたどる。

【特集5】世界情勢の一大事は他人事じゃない！ いま戦争について考えよう

長期化するウクライナ侵攻、激化するガザ・イスラエル紛争、そして米国の

トランプ政権によるイラン攻撃…。これらは日本にとっても対岸の火事ではない。

目をそらすことなく対立の構造を把握し、国防についてもしっかりと考えよう。

インタビュー＆レビューは、

高橋文哉、高橋一生、岩崎大昇(KEY TO LIT)、ムロツヨシ&宮沢氷魚、二宮和也、映画「スター・ウォーズ」、瀧脇笙古&山本杏奈(＝LOVE)、藤波辰爾、ハンバート ハンバート、さのみきひと、アニメーション映画「ChaO」、「ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート」、チャン・ナラ＆ナム・ジヒョン 他が登場

大好評の読者プレゼント企画では、

高橋文哉、ムロツヨシ＆宮沢氷魚、櫻井誠（Dragon Ash）＆セントチヒロ・チッチのサイン入りチェキなどをご用意。ぜひ本誌をお買い求めの上、ふるってご応募ください！

【商品概要】

『月刊スカパー！』5月号

発行：ぴあ株式会社

発売日：4月24日（金）

価格：760円 （税込）

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV56DXD8

ほか、全国書店、WEBストアにて発売

【映画情報】

映画「SAKAMOTO DAYS」

4月29日（水・祝）公開

公式HP：https://skmtdays-movie.jp/