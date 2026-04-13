秋葉原の新トレカ専門店「TCG GATE」プレオープン2日間で大反響　″JAPANESE IMPACT″掲げ日本のトレカ文化を世界へ発信

株式会社Anmore

日本のトレーディングカード文化を世界へ発信する拠点として秋葉原にグランドオープンを予定する「TCG GATE」（運営：株式会社Anmore(https://anmore.jp/)）は、2026年4月11日（土）・12日（日）の2日間にわたるプレオープンを経て、本日4月13日（月）をもって最終日を迎えます。

■希少コレクター品を展示

週末2日間は開店直後から来店が集中し、多くのコレクター・TCGファンの皆様にご来店いただきました。

PSA10オリパや超強化買取、福袋優先購入券抽選など各企画に高い関心が寄せられ、一部企画では早期完売となるなど、店内は終日賑わいを見せました。

本日12:00～20:00が最後の先行体験機会となります。各企画ともに残り枠が限られておりますので、お早めのご来店をおすすめいたします。

※本日がプレオープン限定企画を体験できる最後の機会となります。

■ 週末2日間の来店状況について

4月11日（土）・12日（日）の週末は、開店直後から多くのお客様にお越しいただき、店内は終日賑わいを見せました。

特に注目を集めたのが、PSA10（最高評価）のプレミアムカードを封入した限定オリパ企画です。「AR以上のPSA10確定」という仕様により、国内のコレクターに加え、日本のポップカルチャーに関心のある訪日観光客の方々からも関心が寄せられました。

また、専門スタッフによる「超強化買取」コーナーも継続的にご利用があり、秋葉原のトレーディングカード拠点としての需要を確認する機会となりました。

■ 【プレオープン最終日企画】

１. 最後のチャンス｜グランドオープン「福袋優先購入企画」

プレオープン期間中、買取成立金額または商品ご購入金額が10万円以上のお客様を対象に、福袋優先購入に関する抽選企画を実施いたします。

・各日先着で抽選券を配布

・当選者のみ、グランドオープン時の福袋購入権利を付与

・当選番号は公式Xにて発表

・当選者は当日中のご来店および本人確認が必要となります

※画像はイメージです。２. プレオープン記念オリパ（全50口・100,000円）

２. プレオープン記念オリパ（全50口・100,000円）PSA10鑑定カードを中心に構成したプレミアムオリパを販売いたします。

最低保証として、AR以上のPSA10鑑定カードを封入しております。

※画像はイメージです。３. 4月13日プレオープン限定オリパ（全100口・21,000円）

PSA10鑑定カードおよび未開封BOXを封入したオリパを販売いたします。

最低保証としてAR以上のPSA10鑑定カードを封入しており、おひとり様2口までご購入可能です。

※すべて引換券形式となり、店内での開封をお願いしております。

４. ポケモンカード・遊戯王「超強化買取」

本日も引き続き、ポケモンカードゲームおよび遊戯王OCGを対象とした買取強化を実施いたします。

専門スタッフによる査定により、お持ちのコレクションの買取に対応いたします。

※買取表の詳細は公式X(https://x.com/tcg__gate)にて随時ご案内いたします。

■ いよいよ4月18日（土）グランドオープンへ

プレオープンを経て、2026年4月18日（土）～20日（月）にグランドオープンを予定しております。

グランドオープン期間中は、本日抽選する福袋優先購入券の対象となる企画をはじめ、各種施策を予定しております。詳細は公式SNSにて順次ご案内いたします。

■ 今後の展望

TCG GATEは、秋葉原を起点に日本のトレーディングカード文化を「JAPANESE IMPACT」として世界へ発信し、国内外のファンが集う体験型専門店としての価値創出を目指してまいります。

■ 店舗概要

店舗名：TCG GATE

所在地：東京都千代田区外神田4-7-3 虎ビル2階(https://share.google/MpsDKANvL6pELavF8)

アクセス：JR各線「秋葉原駅」電気街口より徒歩約5分、東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩約1分

プレオープン最終日：2026年4月13日（月）12:00～20:00

グランドオープン：2026年4月18日（土）～20日（月）（予定）

営業時間：12:00～20:00（不定休）

公式リンク：https://lit.link/tcg_gate

公式X：https://x.com/tcg__gate

■本件に関するお問い合わせ

本件に関する取材・掲載・各種お問い合わせは、下記までご連絡ください。

TCG GATE 広報担当：橋元

Email：hashimoto@tcg-gate.com