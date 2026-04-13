成宮寛貴「Hiroki Narimiya Fan Meeting 2026」開催
俳優・成宮寛貴によるファンミーティング「Hiroki Narimiya Fan Meeting 2026」が、2026年4月に大阪・東京の2都市で開催される。現在、一般チケットを販売中。
本イベントでは、最近の出演作品に関する“今だからこそ聞ける”タイムリーなエピソードを中心に、成宮本人と一緒に参加できる企画や、ファンの皆様へのプレゼント企画など、本公演でしか体験できない内容をご用意しております。
撮影の裏側や制作時のリアルな話を、本人の言葉で直接聞ける貴重な機会となっており、会場でしか味わえない近い距離感でお楽しみいただけます。
■開催概要
【大阪公演】
日程：2026年4月18日（土）
会場：HEP HALL（大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 8F）
【東京公演】
日程：2026年4月25日（土）
会場：時事通信ホール（東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル2F）
■公演時間
【大阪】
1部：開場12:00／開演13:00／終演14:30
2部：開場16:30／開演17:30／終演19:00
【東京】
1部：開場13:00／開演14:00／終演15:30
2部：開場17:30／開演18:30／終演20:00
※終演後、特典撮影を実施
■チケット情報
SS席：12,000円（前方席／2ショット撮影・非売品グッズ・ブロマイド付）
S席：10,000円（中間席／2ショット撮影・非売品ブロマイド付）
A席：8,000円（後方席／2ショット撮影付）
※全席指定
※特典は当日会場でのお渡し（後日発送不可）
※2ショット撮影はチェキで実施
チケットは現在、一般販売中。
【チケットお申し込みはこちら▼】
https://www.confetti-web.com/@/narimiya_fanmeeting
残りわずかな席もございますのでお申し込みはお早めにお願いいたします。