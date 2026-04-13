強度行動障害を伴う重度知的障害者の「行き場がない」を解決。知的障害者の重度訪問介護利用者割合が1年で「1.94倍」に倍増

ユースタイルラボラトリー株式会社

重度障害・難病ケアのユースタイルラボラトリー株式会社（本社：東京都中野区 代表：大畑健）は全国最大規模で重度訪問介護サービス、日中サービス支援型グループホームの運営をおこない、重度障害・難病者の日常生活をサポートしています。

当社では、国が推進する地域移行が進まず社会課題となっている「強度行動障害」を伴う重度知的障害者の方に、以下の選択肢を提供しています。

- 重度訪問介護での自宅生活（独居またはご家族との同居）- 日中サービス支援型グループホーム- グループホーム＋重度訪問介護の併用

この1年で、当社重度訪問介護サービス利用者に占める知的障害者の利用割合が1.94倍に倍増したことから、適切な環境調整があれば、強度行動障害があっても地域で自立して暮らせることを確認しました。

■課題：強度行動障害を伴う重度知的障害者が直面する「受け皿不足」の壁

現在、国は障害者の「地域移行」を強力に推進していますが、激しい自傷や他害を伴う「強度行動障害」がある場合、集団生活を基本とするグループホームでは対応が難しく、受け入れを拒否されるケースが後を絶ちません。その結果、多くの障害者が孤立し、居場所はおろかご家族共に心身の安定をなくしているという課題があります。

■ 重度訪問介護は「身体障害者のための障害福祉サービス」という固定観念を打破

重度訪問介護は、重い身体障害や難病の方が利用する障害福祉サービスとして知られていますが、2014年の法改正で「重度の知的障害（または精神障害）により、行動上著しい困難を有する（強度行動障害など）、常時介護を要する方」に対象が広がっています。

■ 当社実績データ：知的障害者への支援が加速

- 1対1の常時見守りによる安定： 24時間のマンツーマンケアにより、本人のペースに合わせた生活が可能になります。- 環境刺激の低減： 集団生活（グループホーム）ではパニックを起こしやすい方でも、自宅や一人暮らしの環境で重度訪問介護を利用することで、行動障害の表出が劇的に減少する例が多く確認されています。- グループホームでも併用： 障害者グループホームに入居しながら、個別に重度訪問介護で見守り介護をつけることで、グループホームでの共同生活が可能になる場合があります。

この1年間で、重度訪問介護を必要とする知的障害者の方々への情報提供を強化した結果、強度行動障害のある知的障害者のご家族やソーシャルワーカーからの高いニーズが伺えました。

1. ユースタイルケア重度訪問介護サービス利用者属性の変化

2025年1月： 全利用者のうち知的障害者の利用割合は 3.5％程度

2026年1月： 同割合が １.９４倍に倍増。

2. 直近の利用者数（2026年1月度実績）

利用者数： 169名

サービス提供事業所数： 41事業所（全53事業所のうち）33都道府県にて

3. 年間増加数（12か月）

利用者数： 82名 増

サービス提供事業所数： 27事業所 増（全国33都道府県で展開中）

4. 当社が運営する日中サービス支援型グループホーム「ユースタイルホーム」での併用事例

利用者累計：11名 （現在6名）

併用事例： ユースタイルホーム相模原淵野辺（神奈川）、相模原大野台（神奈川）、

熊谷妻沼（埼玉）、安城（愛知）、名古屋守山（愛知）、新潟西（新潟）

■ 事例紹介

〇重度訪問介護での自宅生活～グループホーム退去から、一人暮らしでの安定へ～

【R様（26歳・男性）の事例】

以前の状態： 言葉でのコミュニケーションが難しく、グループホーム入居中に職員への他害が発生し、退去せざるを得ない状況でした。

支援内容： 重度訪問介護による24時間のマンツーマン支援を開始。コミュニケーション手段を「シンボル」に統一し、徹底したスケジュールの視覚化（構造化）を行いました。

結果： 重度訪問介護スタッフによる適切な促しが可能になり、ストレスが激減。現在は他害が収まり、一人暮らしでの穏やかな日常生活を継続できています。

〇重度訪問介護での自宅生活～お母様がプロテクターをつけ怪我が絶えない生活から～

【T様（28歳・男性）の事例】

以前の状態： お母様の怪我が絶えず警察が介入することも少なくありませんでした。

支援内容： 重度訪問介護士を2名つけてマンツーマン支援を開始。ご家族とは接触を避け、

ご本人に刺激となる変化・きっかけが起こらないよう見守りをしました。

結果： 波はあるものの、お母様にとって頼り先や自由に動ける時間ができたことはQOLを各段に向上させました。

〇グループホームで重度訪問介護併用～ご家族から完全に独立した地域での生活へ～

【Y様（18歳・男性）の事例】

以前の状態： お母様や兄弟への他害が激しく主治医から同居をやめる方針が出されました。

支援内容： ユースタイルホームに入居しながら、日中は重度訪問介護士を1名つけてマンツーマン支援を提供しています。グループホームスタッフや地域とのチーム連携をおこないます。

結果： 安定した生活の中で強度行動障害はおさまり、施設のイベントに参加する場面も。

詳しくは、PRTIMESSTORYで公開しています。

https://prtimes.jp/story/detail/bpeg9jfw51B

■ 強度行動障害支援に関する正しい知識を広げる

2022年10月の国内障害福祉サービスの利用実績から算出すると、国内に対象者は延べ約8万人いる※とされ、専門知識とスキルを備えた支援者の増強が急務となっています。

※厚生労働省発表資料および2025年9月15日付業界紙「福祉新聞」

ユースタイルラボラトリーでは、当社が運営する福祉資格スクール「ユースタイルカレッジ」が2024年12月より『強度行動障害支援者養成研修』を毎月開講し、現在全国約700名以上（基礎研修約560名、実践研修約300名受講済）が修了しています。なお、ユースタイルホームで支援に関わるスタッフは全員、本講座を受講しています。

また、地域の相談支援専門員、ケアマネージャー、ソーシャルワーカーの皆さんから「強度行動障害」者への支援についての情報不足が課題として寄せられています。

当社では、実践ケースの紹介をしながら、適切な関わりや自治体への申請について学ぶ勉強会等を積極的におこない、知見を広く地域に提供しています。

重度障害・難病ケアのユースタイルラボラトリーは、「ユースタイルケア重度訪問介護」を全国約100事業所で運営し、一対一の長時間見守り介護を提供しています。

重度障害者向けの日中サービス支援型グループホーム「ユースタイルホーム」は、全国約70施設に拡大中で、各エリアで新規開設をおこなっています。

強度行動障害を伴う重度障害のある方の選択肢として、重度訪問介護での自宅生活（独居またはご家族との同居）、日中サービス支援型グループホーム、グループホーム＋重度訪問介護の併用という選択肢を広げ、自治体や関係機関と連携し、重度知的障害者が地域で安心して暮らせるインフラを構築してまいります。

ユースタイルケア重度訪問介護 https://care.eustylelab.co.jp/

ユースタイルホーム https://home.eustylelab.co.jp/

会社概要

ユースタイルラボラトリー株式会社は、2012年の設立以来、「すべての必要な人に、必要なケアを届ける。」をミッションに、介護・障害福祉サービスや介護業界向け経営支援事業を展開しています。特に、障害福祉分野においては国内最大規模の障害者向け重度訪問介護・日中サービス支援型グループホーム運営事業者として、全国にサービスを提供しています。

また、フランチャイズ事業や経営サポートサービスを通じて、医療・福祉業界全体のDX化や収益性向上にも取り組んでいます。現場から生まれるイノベーションを育て、広げることで、介護業界全体の課題解決に取り組んでいます。

名称：ユースタイルラボラトリー株式会社

代表：大畑 健

本社：〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー18階

設立：2012年2月

売上：210億円（2025年度）

事業所：FCを含む重度訪問介護事業所や、障害者グループホーム、事業所併設の資格取得スクール等を含め全国約200事業所運営

事業内容：介護・障害福祉サービス、介護業界向けコンサルティング事業等