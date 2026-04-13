【MATCHAMON】2026年4月13日、浅草に新店舗オープン

株式会社Matcha Frontier

株式会社Matcha Frontier（本社：東京都千代田区 / 代表取締役：山下陽司 / 以下Matcha Frontier）は、2026年、品質にこだわった抹茶ドリンクを提供するカフェ業態「MATCHAMON」をグローバルに展開いたします。4月13日に浅草花やしき通りに、日本２号店がオープン致します。

浅草店店のこだわり

日本を代表する観光地である浅草に、MATCHAMON新店舗をオープンいたします。日本一号店として京都二条城近くにオープンしたMATCHAMONは、抹茶文化の原点ともいえる京都から、その世界観を発信してきました。

そして日本二号店の舞台として選んだのが、世界有数の観光地・浅草です。

京都から浅草へ--抹茶文化を、ひらかれた場所へ

浅草は、日本の歴史や信仰、日常文化が今なお息づき、世界中から人々が訪れる街。

MATCHAMON 浅草はなやしき通り店は、観光と暮らしが交差するこの場所から、抹茶をより開かれた存在として世界へ届ける拠点となります。

静けさの中で抹茶と向き合う京都。

人々の往来の中で抹茶を楽しむ浅草。

二つの対照的な土地から、日本の抹茶文化が持つ奥行きと可能性を、国内外へと発信していきます。

開業記念スペシャルメニュー『オリジナル大福２つと抹茶の自点茶』

MATCHAMON浅草では、開業を記念し大福アーティストのFEUWAとコラボしたスペシャルコースを用意しました。抹茶を点てる静かな時間と、MATCHAMONオリジナルの大福のペアリングをぜひご体験ください。大福はカウンターにて職人が実演し提供致します。作りたてならではの味わいをお楽しみください。

提供期間：4/13~5/10

提供時間：水・木・金・土・日 12:00-18:00

予約優先／ウォークイン可能 店舗にてお支払い

予約：https://eaty.rsv-site.owl-solution.jp/matchamon/seat

『オリジナル大福２つと抹茶の自点茶』

セットメニュー

- 抹茶の自点茶- ストローベリーピスタチオモチ- 抹茶パンプキンモチ

価格 ： 2500円

店舗情報

店舗名：MATCHAMON浅草花やしき通り店 / MATCHAMON ASAKUSA hanayashiki Street

所在地：〒111-0032 台東区浅草2-7-19 高橋ビル1F

営業時間：9:00～19:00

オープン日：2026年4月13日

※店舗メニューは都合により変更することがあります。

公式ウェブサイト: https://matchamon.jp

公式Instagram: @matchamon.jp(https://www.instagram.com/matchamon.jp?igsh=dWhwaDkzbmdvMnZ5)

■MATCHAMON(マッチャモン)、世界規模の抹茶ブームの中で、茶がもたらす内面的豊かさを世界に届ける「日本発のグローバル抹茶スタンドブランド」

抹茶はいま、世界で最も急成長する飲料カテゴリーのひとつとして注目を集めています。健康志向・日本文化への関心の高まりを背景に、今後もアジア・欧米の都市を中心にマーケットが広がっていくことが予想される一方、文化的背景や茶の精神性を正しく伝えた上で展開するグローバル抹茶ブランドは、まだ限られています。

"一番おいしい抹茶を、一番美味しい抹茶ラテに"

MATCHAMONは「日本発のグローバル抹茶ブランド」として、日本国産にこだわったトップクオリティーの茶葉を取り入れ、世界へ届けることを使命に誕生しました。

生産国である日本だからこそ、その素材を最もおいしいかたちで表現することを使命としています。 使用する抹茶は、国際的な品質基準を満たした日本産のみ。 有機抹茶の一次生産者と直接提携し、栽培・収穫から商品企画までを一貫して手がけます。 メニュー開発では、フルーツメニューも含め、味覚の相性と、抹茶本来の色・香り・旨みを最大限に引き立て合う組み合わせのみを採用しています。

伝統を受け継ぎながら、現代のライフスタイルへと再構築する。 それが、MATCHAMONが世界へ提案する新しい抹茶体験です。

■FC加盟募集について

MATCHAMON では、国内外問わずフランチャイズ加盟希望者の募集を開始いたしました。

抹茶文化の継承と茶産業の発展に共感し、共に日本発のグローバルブランドを育てていただけるパートナーを広く募集しています。

ご興味いただける方は、以下メールアドレスよりお問い合わせください。

ご連絡いただいたのち、資料を送付いたします。

FC加盟お問合せ先

info@matchafrontier.co.jp

■株式会社Matcha Frontierについて



Matcha Frontierは「世界一の抹茶体験」を創出することを理念とし、フロンティア精神に基づいて新たな抹茶文化の道を切り拓く企業です。現代社会において、抹茶を通じて心を整え、日々をしなやかに生きる人々に向けて、ブランド「MATCHAMON」の企画・店舗開発・運営を行っています。

代表取締役：山下 陽司

所在地：〒102-0081 東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷6階

設立：2025年

事業：抹茶カフェ業態 MATCHAMONの店舗展開、FC事業、海外展開、卸売事業、通販事業、等

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Matcha Frontier

Tel：050-1432-8320 E-mail：info@matchafrontier.co.jp