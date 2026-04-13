ペイロール、「Workday Elevate Tokyo 2026」に出展

株式会社ペイロール

給与計算サービス「HR BPaaS（エイチアールビーパース）」を提供する株式会社ペイロール（本社：東京都江東区、代表取締役社長 CEO：湯浅哲哉、以下：ペイロール）は、2026年5月28日（木）に開催されるワークデイ株式会社（以下：ワークデイ）主催「Workday Elevate Tokyo 2026」へ出展いたします。

本イベントは、人財管理や財務会計領域の変革を志す企業の経営幹部・実務担当者を対象に、先進事例やソリューションを紹介する場です。ペイロールは、ワークデイとの連携が可能な「HR BPaaS」をブースにて紹介するとともに、HRモダナイゼーションの最前線をお届けします。

なお、ペイロールはワークデイのグローバル給与計算システム連携プログラム「Global Payroll Connect (GPC)」の認定パートナーです。GPCはワークデイのHCMプラットフォームと外部の給与計算システムをシームレスに連携するための認定プログラムであり、ペイロールは、給与計算BPOを提供する国内唯一の認定パートナーとして、給与業務のグローバル標準化を支援しています。

当日はAI活用をテーマとした講演をはじめ、人事・IT・経営企画・財務の各部門向けセッションも多数予定されています。管理部門の変革・高度化を検討されている方は、ぜひこの機会にお申し込みください。

イベント概要

株式会社ペイロールについて

- 開催日時：2026年5月28日（木）9:30- 開催場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京 B1F- お申込み：https://bit.ly/40IT2US※招待コード「sale-sreir-26」とご入力ください

1989年4月1日設立。創業以来、主に大手企業を対象として給与計算業務のBPOを提供しており、257社114万人（2026年3月時点）の給与計算業務を受託しています。ペイロールの汎用型給与計算サービス「HR BPaaS」は、独自開発したクラウド人事給与ソフトと給与計算BPOを統合したサービスで、お客様固有の複雑な給与計算ロジックに対応しつつ、全てのお客様で共通する業務の標準化を推し進めることで、高い柔軟性と拡張性を併せ持っているところが特徴です。

労働人口が不足していく日本において、ペイロールは、人事部が抱える専門性の高いオペレーション業務を担うソフトインフラ企業となり、人事部がより戦略的な業務に注力できる環境を支えます。