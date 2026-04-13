¡ÚµþÅÔ¿åÂ²´Û¡Û¹ñ¤ÎÅ·Á³µ­Ç°Êª¤òÃÎ¤ë´ü´Ö¸ÂÄêÅ¸¼¨¡Ö¥¢¥æ¥â¥É¥­¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë³«»Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´18Ëç)

¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Á´Ä¹6m¤Î¡È¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¤Ü¤ê¡É¤âÅÐ¾ì

µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¹ñ¤ÎÅ·Á³µ­Ç°Êª¤Ç¤¢¤ëÃ¸¿åµû¤Î¥¢¥æ¥â¥É¥­¤òÃÎ¤ëÆÃÊÌÅ¸¡Ö¥¢¥æ¥â¥É¥­¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£





¡Ö¥¢¥æ¥â¥É¥­¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë












Å¸¼¨Êª¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë






¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Ï¡¢µþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¤È²¬»³¸©¤Î°ìÉô¤Î²ÏÀî¤Ë¤·¤«À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´õ¾¯¤ÊÃ¸¿åµû¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÅ·Á³µ­Ç°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿È¶á¤Ê¼«Á³¤ËÀø¤à´õ¾¯¤Ê¤¤¤­¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Ï¡¢¼¢²ì¸©Î©ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤è¤ê¼õÀºÍñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤Õ²½¤·¤¿Ìó30É¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Ï¡¢²ÏÀî¤Îº½ÃÏ¤Ê¤ÉÅ¨¤«¤é¿È¤ò±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¾ã³²Êª¤Ë±£¤ì¤ÆÀ¸Â©¤¹¤ë½¬À­¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ä¾ì¤ËÀø¤à¤è¤¦¤¹¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¾¤­·ê¼°¤Î¿åÁå¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¿Í·Á¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤òÍÑ¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÀ®µû¡Ê¤ª¤È¤Ê¡Ë¤ÈÍÄµû¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë¤Î¥Ý¥ó¥Á¥ç¤òÃåÍÑ¤·¤Æµ­Ç°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

5·î5Æü¤Î¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó6m¤Î¡Ö¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¤Ü¤ê¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ­³Ê¤È»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤òµþÅÔ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë´õ¾¯¼ï¤Ç¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡ÖµþÅÔÉÜ¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Î¤¤¤­¤â¤Î¿ÇÃÇ¡×¤ä¥¢¥æ¥â¥É¥­¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ä´õ¾¯¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤«¤é¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥´¥¹¥¸¥·¥Þ¥É¥¸¥ç¥¦¤Î»ô°é¢¨2¤Ê¤É¡¢µþÅÔÉÜ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë´õ¾¯¤Ê¤¤¤­¤â¤Î¤ÎÀ¸Â©°è³°ÊÝÁ´¢¨3¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¡¢À¸Â©°è³°ÊÝÁ´¼Â»Ü±à´Û¤È¤·¤Æ»ô°é¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤Ò¤ó¤¹¤ë´õ¾¯¤Ê¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£

¢¨1 ´õ¾¯¤ÊÌîÀ¸Æ°¿¢Êª¼ï¤ÎÊÝÁ´¡§¥¢¥æ¥â¥É¥­¡Ê»²¹Í¡§´Ä¶­¾Ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë

¡Êhttps://www.env.go.jp/nature/kisho/hogozoushoku/ayumodoki.html¡Ë

¢¨2 2025Ç¯3·î10ÆüÉÕ¥ê¥ê¡¼¥¹¡§¥¿¥ó¥´¥¹¥¸¥·¥Þ¥É¥¸¥ç¥¦91¸ÄÂÎ¤ÎÈË¿£¤Ë¼è¤êÁÈ¤à

¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/news/6721/¡Ë

¢¨3 ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤Ê»ÜÀß¤Ë¤¤¤­¤â¤Î¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤êÀäÌÇ¤ò²óÈò¤¹¤ëÊýË¡¡£

¢£ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¥¢¥æ¥â¥É¥­¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×³µÍ×

¹ñ¤ÎÅ·Á³µ­Ç°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸Â©°è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´õ¾¯¤ÊÃ¸¿åµû¤Ç¤¢¤ë¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÆÃÄ§¤òÃÎ¤ë¥Ñ¥Í¥ë¡¢µµ²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝÁ´³èÆ°¤Î¾Ò²ð¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¤Ü¤ê¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é´õ¾¯¤Ê¥¢¥æ¥â¥É¥­¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌÅ¸¤Ç¤¹¡£

Å¸¼¨¾ì½ê¡§2³¬¡Ö»³»ç¿åÌÀ¡×¥¨¥ê¥¢Æþ¤ê¸ý

Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë

¡¦¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Ï¡¢Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê»Ñ¤¬¥¢¥æ¤Ë»÷¤¿´õ¾¯¤ÊÆüËÜ¸ÇÍ­¼ï¤Ç¤¹¡£µþÅÔÉÜ¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀäÌÇÀ£Á°¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔÉÜÆâ¤Ç¤Ï¡¢µµ²¬»Ô¤Î°ìÉô¤Î¤ß¤Ë¤·¤«À¸Â©¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µµ²¬»Ô¤ÇÊÝÁ´³èÆ°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åö´Û¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¼¢²ì¸©Î©ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤è¤ê¼õÀºÍñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Õ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ìó150¸ÄÂÎ¤Î¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢À¸Â©°è³°ÊÝÁ´¼Â»Ü±à´Û¤È¤·¤Æ¸ÄÂÎ¤Î·ÑÂ³»ô°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼ï¤Î³µ¶·¡Û

ÏÂÌ¾¡§¥¢¥æ¥â¥É¥­

³ØÌ¾¡§Parabotia curtus

Ê¬Îà¡§¥³¥¤ÌÜ¥¢¥æ¥â¥É¥­²Ê

Ê¬ÉÛ¡§²¬»³¸©°°Àî¿å·Ï¡¦µÈ°æÀî¿å·Ï¡¢µþÅÔÉÜµµ²¬»ÔÉÕ¶á¤Î·ËÀî¿å·Ï¤Î¤ß

À¸ÂÖ¡§²ÏÀî¤ÎÃæÎ®¡Á²¼Î®¤Î¼×ÊÃ¡Ê¤·¤ã¤Ø¤¤¡ËÊª¤ÎÂ¿¤¤º½ãªÄì¡¦´ä¾ì¤â¸«¤é¤ì¤ëº½Å¥Äì¤Î´Ä¶­¤ò¹¥¤à¡£

¹ñ»ØÄêÅ·Á³µ­Ç°Êª

IUCN¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¡ÊVersion 2024-2¡Ë¡§¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¡ÊCR¡Ë

´Ä¶­¾Ê¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È2020¡§ÀäÌÇ´í×ü­µAÎà¡ÊCR¡Ë

µþÅÔÉÜ¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È2023¡§ÀäÌÇÀ£Á°¼ï

¼ï¤ÎÊÝÂ¸Ë¡¡§¹ñÆâ´õ¾¯ÌîÀ¸Æ°¿¢Êª





¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÍÄµû






­¡¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î½¬À­¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÃÀß¿åÁå¤¬ÅÐ¾ì

¥¢¥æ¥â¥É¥­¤¬²ÏÀî¤Î´ä¾ì¤Ê¤É¤Î±£¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¿È¤òÀø¤á¤ë½¬À­¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¤¹¤ß¤«¤ò¤Î¤¾¤­¸«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿åÁå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Î¤¾¤­·ê¤«¤éÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¿åÁåÉÕ¶á¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÀß¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÊ»¤»¤Æ¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£





¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¿åÁå¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë






­¢¥¢¥æ¥â¥É¥­µ¤Ê¬¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È

¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤äÀäÌÇ¤Î´í¸±ÅÙ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥Ã¥¯É÷¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¤·¤ÞÌÏÍÍ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÍÄµû¤Î¥¢¥æ¥â¥É¥­¤È¥¢¥æ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¿§¤ÎÀ®µû¤Î¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥ó¥Á¥ç¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ó¥Á¥ç¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤Æµ­Ç°»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£





ÍÄµû¤Î¥Ý¥ó¥Á¥çÃåÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸






­£À¸Â©ÃÏ¡¦µµ²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝÁ´³èÆ°¤ò¾Ò²ð

ÌîÀ¸¤Î¥¢¥æ¥â¥É¥­¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ò¼é¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥æ¥â¥É¥­¤¬¤Ê¤¼¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µµ²¬»Ô¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝÁ´³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤äÈ¤ÃÖ¤­¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£





¥¢¥æ¥â¥É¥­¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÅ¸¼¨






­¤¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÁ´Ä¹6m¤Î¡È¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¤Ü¤ê¡É¤¬ÅÐ¾ì

5·î5Æü¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤Ê¤é¤Ì¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¤Ü¤ê¤ò2³¬¥Æ¥é¥¹¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹Ìó6m¤Î¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¤Ü¤ê¤Ï¡¢ÍÄµû¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤·¤ÞÌÏÍÍ¤ä6ËÜ¤Î¥Ò¥²¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¤Ü¤ê¤Ï¡¢µµ²¬»Ô¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍõÀ÷¤á¿¦¿Í¡¦µÈÀî·Ä°ì»á¤Î°äºî¤Ç¤¹¡£¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¤Ü¤ê¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£





¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¤Ü¤ê¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë






Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë

Å¸¼¨¾ì½ê¡§2³¬¥Æ¥é¥¹

¢¨°­Å·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

­¥¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤¤¤­¤â¤Î¥¿¥¤¥×?¡ÖµþÅÔÉÜ¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Î¤¤¤­¤â¤Î¿ÇÃÇ¡×

µþÅÔ¿åÂ²´Û2³¬¤Î¡Ö»³»ç¿åÌÀ¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¤ÇÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤Ò¤ó¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃ¸¿åµû¤ò»ô°é¤·¡¢´ÛÆâÈË¿£¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê´õ¾¯¼ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¿ÇÃÇ·Á¼°¤Ç¤¤¤­¤â¤Î¤òÃÎ¤ë¡ÖµþÅÔÉÜ¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Î¤¤¤­¤â¤Î¿ÇÃÇ¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ­³Ê¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§¤Î¤¤¤­¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ë²Ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÊª¤Î¤¤¤­¤â¤Î´Ñ»¡¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£





µþÅÔÉÜ¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Î¤¤¤­¤â¤Î¿ÇÃÇ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë






­¦µþÅÔ¿åÂ²´Û¡ßµµ²¬»Ô ¥¢¥æ¥â¥É¥­¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦

¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Èµµ²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë´Ä¶­¾ðÊóÈ¯¿®»ÜÀß¡ÖCircular Kameoka Lab¡Ê¥µ¡¼¥­¥å¥é¡¼ ¤«¤á¤ª¤« ¥é¥Ü¡Ë¡×¤Ç¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ»ÜÀß¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÂÎ¤ÎÌÏÍÍ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Î¾Êý¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼Ã£À®¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¥·¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥æ¥â¥É¥­¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Ç¤¢¤ëµµ²¬¤âË¬¤ì¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£





¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë






³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë

¼Â»Ü¾ì½ê¡§­¡µþÅÔ¿åÂ²´Û2³¬¡Ö»³»ç¿åÌÀ¡×¥¨¥ê¥¢Æþ¸ý

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡­¢¡ÖCircular Kameoka Lab¡×»ÜÀßÆâ

»²²ÃÊýË¡¡§³Æ»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÀß¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡°õ¡£

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î¾»ÜÀßÊ¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½Å¤Í¤Æ²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥æ¥â¥É¥­¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£

·ÊÉÊ°ú´¹¡§Î¾»ÜÀß¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡°õ¤Ç¤­¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥ë¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê²¼¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼Âæ»æ¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔ¿åÂ²´Û¡§1³¬¡ÖÁí¹ç°ÆÆâ¡×

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Circular Kameoka Lab¡§»ÜÀßÆâ

¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¤Î²¡°õ½ç¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤ªÅÏ¤·´ü´Ö¤Ï¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ1Ëç¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£Ê£¿ôËç¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼Âæ»æ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï1Ëç¤Î¤ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼Âæ»æ¤ÎºÆÍøÍÑ¡¦¾ùÅÏ¡¦Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤ªÅÏ¤·¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£¡ÖCircular Kameoka Lab¡×

ÆüËÜ½é¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥ì¥¸ÂÞÄó¶¡¶Ø»ß¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë´Ä¶­Àè¿ÊÅÔ»Ô¤òÌÜ»Ø¤¹µµ²¬»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹­¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á2024Ç¯8·î1Æü¡¢JRµµ²¬±ØËÌ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£





Circular Kameoka Lab






³«´Û»þ´Ö¡§¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å5»þ

µÙ´ÛÆü¡§Ëè½µ·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¡Ë

¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹­Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê

TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

µþÅÔ¿åÂ²´Û

https://www.kyoto-aquarium.com

¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È

https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html