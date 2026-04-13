フィリップス MRIユーザー全国大会「Gyro Cup 2026」　2026年10月に鹿児島にて開催















Gyro Cup 2026

株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、 代表取締役社長：安部美佐子、 以下 フィリップス）は、Gyro Cup 2026の開催を決定いたしました。Gyro Cup は、全国のフィリップスMRIユーザーが撮像技術を競い合う大会です。2010年に第1回が開催され、今回で第9回を迎えます。MRIは、人体の組織コントラストに優れ、病変の性状評価や鑑別診断に有用な画像診断装置です。その特長の一つは、撮像条件（パラメータ）の組み合わせにより、同じ部位でもさまざまな画像コントラストや画質を引き出せる点にあります。こうした特性を活かし、現場の創意工夫から新たな撮像手法が生まれてきました。Gyro Cupでは、「創意工夫」「画質」「臨床的実用性」を兼ね備えた発表が数多く行われ、MRI技術の発展に寄与してきました。現在では、そのコンセプトが海外にも展開され、国際的な広がりを見せています。フィリップスMRIは、多様なニーズに応じた画像表現を可能とする設計思想を有しており、こうした技術的挑戦を支える基盤となっています。長年にわたり本大会を通じて蓄積されてきた知見は、臨床現場における新たな価値創出へとつながっています。今後も、さらなる革新的な取り組みの発信が期待されます。MRIの可能性を探求し続けるすべての皆様のご参加を、心よりお待ちしております。日時：2026年10月16日（金）18:30 開始予定※第54回日本磁気共鳴医学会大会（城山ホテル鹿児島）の初日プログラム終了後の開催を予定しております。Gyro Cup 2026 演題募集Gyro Cup 2026では、フィリップスの MRI 装置を使用したユニークな撮像アイデアやテクニックを募集いたします。皆様からのご応募を心よりお待ちしております。Gyro Cup 2026 演題募集期間 ：2026年2月〜6月末日予選会 ：2026年 7月全国統一予選会をフィリップス・ジャパン本社等にて開催いたします。Gyro Cupに関する最新情報は以下から確認できます。フィリップス・ジャパンについて株式会社フィリップス・ジャパンは、ロイヤル フィリップスの日本法人として1953年に創業以来、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。主な事業領域は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、睡眠・呼吸治療、およびパーソナルヘルスと多岐に渡ります。ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーとして、超高齢化が進む日本の医療・健康課題解決に向け取り組んでいます。日本の従業員数は約2,000人、約70拠点でビジネスを展開しています。（https://www.philips.co.jp）ロイヤル フィリップスについてロイヤル フィリップス（NYSE:PHG, AEX:PHI）は、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指す、ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーです。フィリップスの革新的技術は人々を中心に設計されています。先進的技術と医療従事者および消費者のインサイトを活用し、消費者にはパーソナルヘルスソリューションを、医療従事者とその患者様には病院や家庭でのプロフェッショナルヘルスソリューションを提供しています。オランダに本社を置く当社は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、およびパーソナルヘルスの分野で世界をリードしています。フィリップスの2025年の売上高は180億ユーロ、全世界に約64,800人の従業員を擁し、世界100か国以上でビジネスを展開しています。フィリップスに関するニュースはこちらからご覧ください。（http://www.philips.com/newscenter/）