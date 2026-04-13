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プラップノード株式会社と株式会社メディコレがヘルスケア領域の広報支援で業務提携
「PRオートメーション」の広報DX基盤と「メディコレWEB」の医師監修を連携し、 信頼性の高い情報発信の効率化を支援
広報 PRのデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するプラップノード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：渡辺幸光、以下 プラップノード）は、医療・ヘルスケア情報の安心化を推進する株式会社メディコレ（本社：東京都港区、代表取締役：橋本礼次郎、以下 メディコレ）と業務提携いたしました。
その第一弾として、統合型広報DX支援ツール「PRオートメーション」とWEB完結の医師監修サービス「メディコレWEB」の相互送客およびシステム連携を開始します。医療・ヘルスケア業界の専門的な情報発信支援に加え、一般企業における「健康経営」や「ウェルビーイング」等に関する広報活動においても、医師による客観的な監修・コメントをスピーディーに取得できる体制を構築します。情報の信頼性が問われる現代において、業界を問わず、科学的根拠に基づいた企業コミュニケーションを支援します。
■ 業務提携の背景
近年、ヘルスケア産業の拡大に加え、全産業的に「健康経営」や「ウェルビーイング」の取り組みが加速しています。 多くの企業が、社員の健康増進施策や、健康に配慮したオフィス環境、食品・サービスなどのリリースを発表していますが、自社だけの発信では客観性に欠け、「情報の信頼性」や「客観的な評価」を得にくいという課題がありました。
一方で、通常の広報担当者が、リリースの客観性を担保するために適切な医師を探し出し、コメントを依頼するには多大な時間とコストがかかり、タイムリーな発信のハードルとなっていました。
こうした背景を受け、広報業務の効率化を支援するプラップノードと、最短1時間・オンライン完結で医師の監修・コメント取得が可能なメディコレが連携を開始しました。 これにより、ヘルスケア企業のみならず、「健康経営優良法人の認定」や「健康関連の社内施策」といった一般企業のプレスリリースにおいても、医師のコメントを付加し、メディアやステークホルダーからの信頼を高めることが可能となります。
■ 今後の展望
プラップノードとメディコレは、本提携を通じて、医療・ヘルスケア企業だけでなく、人々の健康に寄与するあらゆる企業の広報活動を支援します。広報DX支援と専門家ネットワークの融合により、社会に流通する情報の「質」を高め、企業と生活者の双方が安心できるコミュニケーションインフラの構築を目指します。
■ 会社概要
株式会社メディコレ
設立：2021年5月
代表者：代表取締役 橋本礼次郎
所在地：東京都港区白金台5-22-12 前田道路白金ビル4F
事業内容：メディコレWEB（オンライン医師監修）、コンテンツ制作（コラム・動画）、専門医によるマーケティング支援
URL：https://medicolle.co.jp/
プラップノード株式会社
設立：2020年3月2日
代表者：代表取締役CEO 渡辺幸光
所在地：東京都中央区銀座7-16-1 G-7ビルディング9階
事業内容：広報DX支援ツール「PRオートメーション」の開発・提供
プラップノードURL：https://www.prapnode.co.jp/
PRオートメーションURL：https://pr-automation.jp/
本件に関するお問合わせ先
プラップノード株式会社 伊藤
TEL：03-4570-3150 Mail：pr@prapnode.co.jp
関連リンク
PRオートメーション
https://pr-automation.jp/
メディコレWEB
https://medicolle.jp/
広報 PRのデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するプラップノード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：渡辺幸光、以下 プラップノード）は、医療・ヘルスケア情報の安心化を推進する株式会社メディコレ（本社：東京都港区、代表取締役：橋本礼次郎、以下 メディコレ）と業務提携いたしました。
その第一弾として、統合型広報DX支援ツール「PRオートメーション」とWEB完結の医師監修サービス「メディコレWEB」の相互送客およびシステム連携を開始します。医療・ヘルスケア業界の専門的な情報発信支援に加え、一般企業における「健康経営」や「ウェルビーイング」等に関する広報活動においても、医師による客観的な監修・コメントをスピーディーに取得できる体制を構築します。情報の信頼性が問われる現代において、業界を問わず、科学的根拠に基づいた企業コミュニケーションを支援します。
■ 業務提携の背景
近年、ヘルスケア産業の拡大に加え、全産業的に「健康経営」や「ウェルビーイング」の取り組みが加速しています。 多くの企業が、社員の健康増進施策や、健康に配慮したオフィス環境、食品・サービスなどのリリースを発表していますが、自社だけの発信では客観性に欠け、「情報の信頼性」や「客観的な評価」を得にくいという課題がありました。
一方で、通常の広報担当者が、リリースの客観性を担保するために適切な医師を探し出し、コメントを依頼するには多大な時間とコストがかかり、タイムリーな発信のハードルとなっていました。
こうした背景を受け、広報業務の効率化を支援するプラップノードと、最短1時間・オンライン完結で医師の監修・コメント取得が可能なメディコレが連携を開始しました。 これにより、ヘルスケア企業のみならず、「健康経営優良法人の認定」や「健康関連の社内施策」といった一般企業のプレスリリースにおいても、医師のコメントを付加し、メディアやステークホルダーからの信頼を高めることが可能となります。
■ 今後の展望
プラップノードとメディコレは、本提携を通じて、医療・ヘルスケア企業だけでなく、人々の健康に寄与するあらゆる企業の広報活動を支援します。広報DX支援と専門家ネットワークの融合により、社会に流通する情報の「質」を高め、企業と生活者の双方が安心できるコミュニケーションインフラの構築を目指します。
■ 会社概要
株式会社メディコレ
設立：2021年5月
代表者：代表取締役 橋本礼次郎
所在地：東京都港区白金台5-22-12 前田道路白金ビル4F
事業内容：メディコレWEB（オンライン医師監修）、コンテンツ制作（コラム・動画）、専門医によるマーケティング支援
URL：https://medicolle.co.jp/
プラップノード株式会社
設立：2020年3月2日
代表者：代表取締役CEO 渡辺幸光
所在地：東京都中央区銀座7-16-1 G-7ビルディング9階
事業内容：広報DX支援ツール「PRオートメーション」の開発・提供
プラップノードURL：https://www.prapnode.co.jp/
PRオートメーションURL：https://pr-automation.jp/
本件に関するお問合わせ先
プラップノード株式会社 伊藤
TEL：03-4570-3150 Mail：pr@prapnode.co.jp
関連リンク
PRオートメーション
https://pr-automation.jp/
メディコレWEB
https://medicolle.jp/