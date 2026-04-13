REALITYからデビューする新規Vライバーを募集！Vライバー事務所「REALISER -レアリゼ- 」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346679/images/bodyimage1】
☆スマホ1台あればOK
☆配信未経験OK
☆楽しみながら稼げる
☆相談からでもOK
まずは公式LINEを登録！
https://lin.ee/Nw7daSN
顔出しナシのライブ配信アプリ「REALITY（リアリティ）」で活躍する公認Vライバー事務所「REALISER -レアリゼ- 」が2月度新規Vライバーオーディションを開催致します。
顔出しナシのライブ配信アプリREALITYにて、3Dアバターを活用してVライバーデビューすることができます。
Vライバー事務所「REALISER -レアリゼ- 」はREALITY公認のVライバー事務所です。イベント入賞者や最高ランクを獲得したVライバーも所属しています。
事務所内イベントも多数実施しており、所属ライバーの活動を盛り上げています。
「REALISER -レアリゼ- 新規Vライバーオーディション」概要
◆募集期間
・2026年4月11日(土) 0:00 ～ 4月18日(土) 23:59
◆応募資格
・18歳以上（高校生不可）
・性別不問
・他ライブ配信エージェンシー（事務所）に所属していない方
・REALITYで過去配信したことが無い方
・初月50時間以上配信できる方（デビュー時期は調整可能）
◆優遇条件
・自己表現が得意な方
・継続力のある方
・画像の加工、編集が得意な方
・SNSを使い慣れている方
◆オーディション内容
・一次審査：Googleフォームによる書類選考
・二次審査：オンライン面接
◆応募はこちらから
https://lin.ee/9P4rIIx
公式LINEに登録し、Googleフォームからエントリーください。
一次審査通過者は面接にすすみます。
◆お問い合わせ
mail：mail@fanstar.jp
公式LINE：https://lin.ee/9P4rIIx
◆株式会社ファンスターとは
東京都渋谷区円山町15-3
専業Vライバー事務所として多くのVライバーをサポートした経験豊富なプロデューサーがあなたのスターへの道をサポートします！
https://www.fanstar.jp/
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配信元企業：株式会社ファンスター
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