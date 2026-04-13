レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 拡張現実（AR）市場2035年に1兆2,245億3,000万米ドル到達 高CAGR33.17%で進化する没入型体験と産業革新の最前線
拡張現実（AR）市場は、2025年から2035年までに752億7,000万米ドルから1兆2,245億3,000万米ドルに達することが予測されており、2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）33.17%で拡大すると見込まれています。ARは現実の環境にデジタル情報を重ねる技術であり、顧客体験を大きく向上させるポテンシャルを持っています。この技術は、特に医療機器、教育、エンターテインメントなど、多岐にわたる分野で急速に採用が進んでおり、今後の市場成長を牽引しています。
ヘルスケア分野におけるAR技術の進展
特に医療分野におけるAR技術の採用が注目されています。手術中のリアルタイムでの警告や患者の解剖構造の視覚化を支援することで、医師の判断をサポートし、手術の成功率を向上させています。2022年3月、イマーシブタッチはメイヨークリニックと提携し、ARを用いた3DホログラフィックX線で外科医を支援する新たな技術を発表しました。これにより、ARは手術中の精度を高め、医療現場での実用性がますます高まっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/augmented-reality-market
顧客体験向上のためのAR活用
AR技術は、顧客体験の向上にも大きな影響を与えています。多くの企業はARを利用して、インタラクティブでパーソナライズされた体験を提供し、顧客満足度を向上させています。例えば、2021年にはマターポートがPTCと提携し、AR技術を活用したオンライン顧客サポートシステムを導入しました。これにより、消費者は店舗を訪れずにリアルタイムで製品情報を取得できるようになり、企業は競争力を高めています。
AR市場のハードウェアとソフトウェアの進化
2025年、拡張現実（AR）市場ではハードウェアが主要な収益源となっています。特にヘッドマウントディスプレイ（HMD）の需要が増加しており、軽量化とOLED技術の進展が市場成長を加速させています。さらに、ARチップセットの需要も急増しており、NXPやQualcommなどの企業は革新的なAR対応チップセットを開発しています。一方で、ソフトウェア市場は予測期間中に成長が加速し、ARソフトウェアの新機能統合が市場の拡大に貢献しています。
主要企業のリスト：
● Apple
● Seiko Epson
● TreeView
● PTC Inc.
● Magic Leap
● Niantic, Inc.
● Blippar Limited
● DAQRI
● Google LLC
● Microsoft
AR技術の医療セグメントにおける支配的地位
医療セグメントは、今後のAR市場において最も成長が期待される分野です。特に手術支援や医療教育におけるAR技術の使用が増加しており、患者の環境にデジタルデータを組み込むことで、リアルタイムでの意思決定を支援しています。これにより、医療現場での作業効率が向上し、治療の精度も向上しています。
地域別市場動向
地域別に見ると、北米はAR市場をリードしており、今後もその成長を牽引する地域であると予測されています。特に米国では、グーグルやマイクロソフトといった大手企業が中心となり、AR技術の普及が進んでいます。また、アジア太平洋地域は急速に成長しており、特に中国やインドにおけるAR技術の導入拡大が期待されています。インターネットプラットフォームの普及や5Gネットワークの展開が、AR技術の普及を後押ししています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
ヘルスケア分野におけるAR技術の進展
特に医療分野におけるAR技術の採用が注目されています。手術中のリアルタイムでの警告や患者の解剖構造の視覚化を支援することで、医師の判断をサポートし、手術の成功率を向上させています。2022年3月、イマーシブタッチはメイヨークリニックと提携し、ARを用いた3DホログラフィックX線で外科医を支援する新たな技術を発表しました。これにより、ARは手術中の精度を高め、医療現場での実用性がますます高まっています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/augmented-reality-market
顧客体験向上のためのAR活用
AR技術は、顧客体験の向上にも大きな影響を与えています。多くの企業はARを利用して、インタラクティブでパーソナライズされた体験を提供し、顧客満足度を向上させています。例えば、2021年にはマターポートがPTCと提携し、AR技術を活用したオンライン顧客サポートシステムを導入しました。これにより、消費者は店舗を訪れずにリアルタイムで製品情報を取得できるようになり、企業は競争力を高めています。
AR市場のハードウェアとソフトウェアの進化
2025年、拡張現実（AR）市場ではハードウェアが主要な収益源となっています。特にヘッドマウントディスプレイ（HMD）の需要が増加しており、軽量化とOLED技術の進展が市場成長を加速させています。さらに、ARチップセットの需要も急増しており、NXPやQualcommなどの企業は革新的なAR対応チップセットを開発しています。一方で、ソフトウェア市場は予測期間中に成長が加速し、ARソフトウェアの新機能統合が市場の拡大に貢献しています。
主要企業のリスト：
● Apple
● Seiko Epson
● TreeView
● PTC Inc.
● Magic Leap
● Niantic, Inc.
● Blippar Limited
● DAQRI
● Google LLC
● Microsoft
AR技術の医療セグメントにおける支配的地位
医療セグメントは、今後のAR市場において最も成長が期待される分野です。特に手術支援や医療教育におけるAR技術の使用が増加しており、患者の環境にデジタルデータを組み込むことで、リアルタイムでの意思決定を支援しています。これにより、医療現場での作業効率が向上し、治療の精度も向上しています。
地域別市場動向
地域別に見ると、北米はAR市場をリードしており、今後もその成長を牽引する地域であると予測されています。特に米国では、グーグルやマイクロソフトといった大手企業が中心となり、AR技術の普及が進んでいます。また、アジア太平洋地域は急速に成長しており、特に中国やインドにおけるAR技術の導入拡大が期待されています。インターネットプラットフォームの普及や5Gネットワークの展開が、AR技術の普及を後押ししています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :