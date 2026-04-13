ショックアブソーバー市場、2032年に16363百万米ドルへ CAGR2.8%で成長予測
ショックアブソーバーとは
ショックアブソーバーは、衝撃によって生じた運動エネルギーを熱エネルギーへ変換し散逸させることで、振動を抑制する機械的または油圧式の装置であり、ダッシュポットの一種として分類される。車両サスペンションシステムにおいて、タイヤの路面追従性を向上させるとともに、車体の安定性と乗員の快適性を確保する重要な役割を担っている。
2025年には生産量が約5億5,740万2,000台、平均価格が1台当たり25.6米ドルに達しており、OEMおよびアフターマーケット双方の需要が市場を下支えしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346729/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346729/images/bodyimage2】
図. ショックアブソーバーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ショックアブソーバー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ショックアブソーバーの世界市場は、2025年に13403百万米ドルと推定され、2026年には13864百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.8%で推移し、2032年には16363百万米ドルに拡大すると見込まれています。
技術革新：電子制御ショックアブソーバーの進展
近年、ショックアブソーバーは電子制御技術の導入により大きな進化を遂げている。従来の受動サスペンションは、セミアクティブおよびアクティブサスペンションへと発展し、減衰力をリアルタイムで調整することで、快適性と操縦安定性という相反する性能要件を同時に満たすことが可能となった。センサーが車両の走行状態や路面状況を検知し、コントローラーが制御戦略に基づいてアクチュエーターへ指令を送ることで、ショックアブソーバーの性能が最適化される。
最新動向：直近6か月の技術トレンドと導入事例
直近6か月では、電動車（EV）および自動運転車向けに電子制御ショックアブソーバーの採用が加速している。特に欧州および中国の高級EVモデルでは、アダプティブダンピングシステムや電子制御エアサスペンションの導入により、車両のエネルギー効率と乗り心地が大幅に向上した事例が報告されている。また、軽量素材の採用や摩擦低減技術の進展により、ショックアブソーバーの耐久性と性能も向上している。
技術課題：電子制御サスペンションの普及に向けた障壁
一方で、電子制御ショックアブソーバーは構造の複雑さや製造コストの高さ、エネルギー消費の増加といった課題を抱えている。特に新興国市場では、従来型の受動サスペンションと比較してコスト面での制約が普及の障壁となっている。しかし、センサーや電子制御ユニット（ECU）のコスト低減と性能向上が進むことで、これらの課題は徐々に解消されると見込まれている。
競争環境：ショックアブソーバー市場における主要企業
ショックアブソーバー市場では、Tenneco、ZF、KYB Corporation、Astemo、HL Mandoなどの企業が主要プレイヤーとして市場を牽引している。これらの企業は、電子制御技術の開発やグローバル生産体制の強化を通じて競争優位性を確立している。2025年時点で、世界の上位5社が市場の主要シェアを占めており、技術力とOEMとの長期的なパートナーシップが競争の鍵となっている。
ショックアブソーバーは、衝撃によって生じた運動エネルギーを熱エネルギーへ変換し散逸させることで、振動を抑制する機械的または油圧式の装置であり、ダッシュポットの一種として分類される。車両サスペンションシステムにおいて、タイヤの路面追従性を向上させるとともに、車体の安定性と乗員の快適性を確保する重要な役割を担っている。
2025年には生産量が約5億5,740万2,000台、平均価格が1台当たり25.6米ドルに達しており、OEMおよびアフターマーケット双方の需要が市場を下支えしている。
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図. ショックアブソーバーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ショックアブソーバー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ショックアブソーバーの世界市場は、2025年に13403百万米ドルと推定され、2026年には13864百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.8%で推移し、2032年には16363百万米ドルに拡大すると見込まれています。
技術革新：電子制御ショックアブソーバーの進展
近年、ショックアブソーバーは電子制御技術の導入により大きな進化を遂げている。従来の受動サスペンションは、セミアクティブおよびアクティブサスペンションへと発展し、減衰力をリアルタイムで調整することで、快適性と操縦安定性という相反する性能要件を同時に満たすことが可能となった。センサーが車両の走行状態や路面状況を検知し、コントローラーが制御戦略に基づいてアクチュエーターへ指令を送ることで、ショックアブソーバーの性能が最適化される。
最新動向：直近6か月の技術トレンドと導入事例
直近6か月では、電動車（EV）および自動運転車向けに電子制御ショックアブソーバーの採用が加速している。特に欧州および中国の高級EVモデルでは、アダプティブダンピングシステムや電子制御エアサスペンションの導入により、車両のエネルギー効率と乗り心地が大幅に向上した事例が報告されている。また、軽量素材の採用や摩擦低減技術の進展により、ショックアブソーバーの耐久性と性能も向上している。
技術課題：電子制御サスペンションの普及に向けた障壁
一方で、電子制御ショックアブソーバーは構造の複雑さや製造コストの高さ、エネルギー消費の増加といった課題を抱えている。特に新興国市場では、従来型の受動サスペンションと比較してコスト面での制約が普及の障壁となっている。しかし、センサーや電子制御ユニット（ECU）のコスト低減と性能向上が進むことで、これらの課題は徐々に解消されると見込まれている。
競争環境：ショックアブソーバー市場における主要企業
ショックアブソーバー市場では、Tenneco、ZF、KYB Corporation、Astemo、HL Mandoなどの企業が主要プレイヤーとして市場を牽引している。これらの企業は、電子制御技術の開発やグローバル生産体制の強化を通じて競争優位性を確立している。2025年時点で、世界の上位5社が市場の主要シェアを占めており、技術力とOEMとの長期的なパートナーシップが競争の鍵となっている。