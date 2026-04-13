携帯型対IEDの世界市場2026年、グローバル市場規模（対策用、検知用、妨害用、無力化用）・分析レポートを発表
2026年4月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型対IEDの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型対IEDのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の携帯型対IED市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多面的に整理しています。
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市場概要
携帯型対IEDは、主に軍および法執行機関によって使用される検知および対策機器であり、手持ちで運用される点が特徴です。地中探査レーダーなどの技術を活用し、爆発物の検出や無力化を目的としています。
世界市場規模は2024年に1.73億ドルと評価され、2031年には2.18億ドルに達する見込みです。年平均成長率は3.4％と予測されており、比較的安定した成長が続くと考えられます。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、テロ対策の強化や国防予算の増加が挙げられます。特に爆発物の高度化に伴い、それに対抗する技術の需要が拡大しています。また、安全保障意識の高まりにより、各国で導入が進んでいます。
一方で、政府予算への依存度が高いことや、調達プロセスの複雑さは市場の制約要因となっています。さらに、米国の関税制度や各国の政策変化は、供給網や市場競争に影響を及ぼす可能性があります。
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競争環境
本市場では、限られた専門企業が競争を展開しています。主要企業としてはChemring Group PLC、Rapiscan Systems、PKI Electronic Intelligence GmbH、Guartel Technologies Ltdなどが挙げられます。
これら企業は技術革新を重視し、高性能な検知および対策システムの開発を進めています。市場は比較的集中しており、技術力と信頼性が競争優位性の鍵となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、対策、検知、妨害、無力化、その他に分類されます。中でも検知機器は最も重要な分野であり、技術進化が市場拡大に直結しています。
用途別では、軍事用途と国土安全保障用途に大別されます。軍事分野が主要な需要を占める一方で、国土安全保障分野でも導入が進んでいます。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが主要市場です。
北米は最大市場であり、先進的な防衛技術と高い予算規模が特徴です。欧州も同様に安定した需要を持ち、各国での安全保障対策が市場を支えています。
アジア太平洋地域では、地域的な安全保障課題の高まりにより需要が増加しています。中東・アフリカでは紛争地域の存在が市場拡大の要因となっています。
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市場予測と将来展望
今後の市場は緩やかな成長を維持すると予測されます。爆発物の高度化に対応するための技術革新が重要であり、検知精度の向上や携帯性の改善が求められます。
また、各国の安全保障政策や国際情勢の変化が市場動向に大きな影響を与えるため、継続的な監視が必要です。
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サプライチェーンと産業構造
本市場は高度な電子技術やセンサー技術に依存しており、専門的な部品供給体制が重要です。原材料や電子部品の供給状況は製品価格や供給能力に影響を与えます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型対IEDの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型対IEDのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の携帯型対IED市場について包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多面的に整理しています。
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市場概要
携帯型対IEDは、主に軍および法執行機関によって使用される検知および対策機器であり、手持ちで運用される点が特徴です。地中探査レーダーなどの技術を活用し、爆発物の検出や無力化を目的としています。
世界市場規模は2024年に1.73億ドルと評価され、2031年には2.18億ドルに達する見込みです。年平均成長率は3.4％と予測されており、比較的安定した成長が続くと考えられます。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、テロ対策の強化や国防予算の増加が挙げられます。特に爆発物の高度化に伴い、それに対抗する技術の需要が拡大しています。また、安全保障意識の高まりにより、各国で導入が進んでいます。
一方で、政府予算への依存度が高いことや、調達プロセスの複雑さは市場の制約要因となっています。さらに、米国の関税制度や各国の政策変化は、供給網や市場競争に影響を及ぼす可能性があります。
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競争環境
本市場では、限られた専門企業が競争を展開しています。主要企業としてはChemring Group PLC、Rapiscan Systems、PKI Electronic Intelligence GmbH、Guartel Technologies Ltdなどが挙げられます。
これら企業は技術革新を重視し、高性能な検知および対策システムの開発を進めています。市場は比較的集中しており、技術力と信頼性が競争優位性の鍵となっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、対策、検知、妨害、無力化、その他に分類されます。中でも検知機器は最も重要な分野であり、技術進化が市場拡大に直結しています。
用途別では、軍事用途と国土安全保障用途に大別されます。軍事分野が主要な需要を占める一方で、国土安全保障分野でも導入が進んでいます。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが主要市場です。
北米は最大市場であり、先進的な防衛技術と高い予算規模が特徴です。欧州も同様に安定した需要を持ち、各国での安全保障対策が市場を支えています。
アジア太平洋地域では、地域的な安全保障課題の高まりにより需要が増加しています。中東・アフリカでは紛争地域の存在が市場拡大の要因となっています。
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市場予測と将来展望
今後の市場は緩やかな成長を維持すると予測されます。爆発物の高度化に対応するための技術革新が重要であり、検知精度の向上や携帯性の改善が求められます。
また、各国の安全保障政策や国際情勢の変化が市場動向に大きな影響を与えるため、継続的な監視が必要です。
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サプライチェーンと産業構造
本市場は高度な電子技術やセンサー技術に依存しており、専門的な部品供給体制が重要です。原材料や電子部品の供給状況は製品価格や供給能力に影響を与えます。