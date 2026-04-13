オンラインセミナー『女性社員の活躍を後押しする「働き方改革」と「現場マネジメント」』2026年5月21日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『女性社員の活躍を後押しする「働き方改革」と「現場マネジメント」』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
2025年6月に成立した女性活躍推進法の改正により、2026年4月1日以降、従業員数101人以上の企業は「女性管理職比率」と「男女の賃金差異」の公表が義務化されます。
つまり、これまで義務化されていた「男女の賃金差異」の公表対象が301人以上の企業から拡大されることになります。これらの法改正を前に、多くの対象企業が続々と女性活躍の施策に取り組んでいます。
本セミナーでは、女性社員の活躍を助ける環境整備や育成方法を解説します。
【開催日】
2026/05/21（木） 13：00～16：30
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・管理職・人事責任者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2217
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
2025年6月に成立した女性活躍推進法の改正により、2026年4月1日以降、従業員数101人以上の企業は「女性管理職比率」と「男女の賃金差異」の公表が義務化されます。
つまり、これまで義務化されていた「男女の賃金差異」の公表対象が301人以上の企業から拡大されることになります。これらの法改正を前に、多くの対象企業が続々と女性活躍の施策に取り組んでいます。
本セミナーでは、女性社員の活躍を助ける環境整備や育成方法を解説します。
【開催日】
2026/05/21（木） 13：00～16：30
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・管理職・人事責任者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2217
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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