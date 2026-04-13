グローバルステンレス鋼角度膨張継手市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】
ステンレス鋼角度膨張継手世界総市場規模
ステンレス鋼角度膨張継手とは、配管系において温度変化や圧力変動、地盤沈下などに起因する配管の伸縮や角度変位を吸収するために設計された可動継手の一種です。主に耐食性・耐熱性に優れたステンレス鋼を素材とし、ベローズ（波形管）構造を採用することで、軸方向だけでなく横方向や角度方向の変位にも柔軟に対応可能です。ステンレス鋼角度膨張継手は、化学プラント、発電設備、空調配管、給排水システムなど幅広い分野で使用され、設備の応力低減や振動吸収、配管寿命の延長に寄与します。また、設計においては圧力条件、温度範囲、変位量に応じた精密な選定が求められる高度な機械要素です。
図. ステンレス鋼角度膨張継手の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346740/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346740/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルステンレス鋼角度膨張継手市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の315百万米ドルから2032年には362百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルステンレス鋼角度膨張継手市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、インフラ更新投資の拡大
近年、老朽化した配管インフラの更新および新規インフラ建設が世界的に進展しており、これがステンレス鋼角度膨張継手の需要拡大を強力に後押ししています。特に発電所、石油・ガスパイプライン、水処理設備などでは、配管の安全性確保が重要視されており、変位吸収性能に優れるステンレス鋼角度膨張継手の採用が増加しています。
2、エネルギー・化学産業の成長
エネルギーおよび石油化学分野の拡大は、ステンレス鋼角度膨張継手市場の重要な成長要因です。これらの産業では高温・高圧環境下での配管運用が不可欠であり、耐腐食性・耐疲労性を有するステンレス鋼角度膨張継手の需要が継続的に増加しています。特に発電・精製・化学プラント分野における設備増設が市場を牽引しています。
3、設備の高信頼化・安全性要求の向上
産業設備の安全性および信頼性に対する要求の高度化も、ステンレス鋼角度膨張継手の市場拡大を支えています。配管の熱膨張や振動による損傷リスクを低減するため、高性能な継手の導入が不可欠となっており、特に長寿命・低メンテナンス性を実現する製品への需要が増加しています。
今後の発展チャンス
1、水素・新エネルギーインフラの整備
水素エネルギーや次世代燃料インフラの整備が進む中で、高い気密性と耐腐食性を持つステンレス鋼角度膨張継手の重要性が高まっています。水素配管は微細な漏洩リスクへの対策が不可欠であり、信頼性の高い継手製品として新たな市場機会が創出されています。
2、スマートプラント化・IoT連携の進展
産業設備のスマート化が進む中で、状態監視や予知保全への対応が求められています。センサー技術と連携可能な高機能型ステンレス鋼角度膨張継手の開発により、リアルタイム監視や故障予測が可能となり、付加価値の高い製品として市場競争力が強化されると期待されます。
3、高機能材料および設計技術の進化
材料工学や加工技術の進展により、より高耐圧・高耐熱・長寿命なステンレス鋼角度膨張継手の開発が可能となっています。これにより、極限環境（高温・高圧・腐食環境）での適用範囲が拡大し、石油化学や原子力、航空宇宙関連分野などへの展開が期待されます。
ステンレス鋼角度膨張継手とは、配管系において温度変化や圧力変動、地盤沈下などに起因する配管の伸縮や角度変位を吸収するために設計された可動継手の一種です。主に耐食性・耐熱性に優れたステンレス鋼を素材とし、ベローズ（波形管）構造を採用することで、軸方向だけでなく横方向や角度方向の変位にも柔軟に対応可能です。ステンレス鋼角度膨張継手は、化学プラント、発電設備、空調配管、給排水システムなど幅広い分野で使用され、設備の応力低減や振動吸収、配管寿命の延長に寄与します。また、設計においては圧力条件、温度範囲、変位量に応じた精密な選定が求められる高度な機械要素です。
図. ステンレス鋼角度膨張継手の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346740/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346740/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルステンレス鋼角度膨張継手市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の315百万米ドルから2032年には362百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルステンレス鋼角度膨張継手市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、インフラ更新投資の拡大
近年、老朽化した配管インフラの更新および新規インフラ建設が世界的に進展しており、これがステンレス鋼角度膨張継手の需要拡大を強力に後押ししています。特に発電所、石油・ガスパイプライン、水処理設備などでは、配管の安全性確保が重要視されており、変位吸収性能に優れるステンレス鋼角度膨張継手の採用が増加しています。
2、エネルギー・化学産業の成長
エネルギーおよび石油化学分野の拡大は、ステンレス鋼角度膨張継手市場の重要な成長要因です。これらの産業では高温・高圧環境下での配管運用が不可欠であり、耐腐食性・耐疲労性を有するステンレス鋼角度膨張継手の需要が継続的に増加しています。特に発電・精製・化学プラント分野における設備増設が市場を牽引しています。
3、設備の高信頼化・安全性要求の向上
産業設備の安全性および信頼性に対する要求の高度化も、ステンレス鋼角度膨張継手の市場拡大を支えています。配管の熱膨張や振動による損傷リスクを低減するため、高性能な継手の導入が不可欠となっており、特に長寿命・低メンテナンス性を実現する製品への需要が増加しています。
今後の発展チャンス
1、水素・新エネルギーインフラの整備
水素エネルギーや次世代燃料インフラの整備が進む中で、高い気密性と耐腐食性を持つステンレス鋼角度膨張継手の重要性が高まっています。水素配管は微細な漏洩リスクへの対策が不可欠であり、信頼性の高い継手製品として新たな市場機会が創出されています。
2、スマートプラント化・IoT連携の進展
産業設備のスマート化が進む中で、状態監視や予知保全への対応が求められています。センサー技術と連携可能な高機能型ステンレス鋼角度膨張継手の開発により、リアルタイム監視や故障予測が可能となり、付加価値の高い製品として市場競争力が強化されると期待されます。
3、高機能材料および設計技術の進化
材料工学や加工技術の進展により、より高耐圧・高耐熱・長寿命なステンレス鋼角度膨張継手の開発が可能となっています。これにより、極限環境（高温・高圧・腐食環境）での適用範囲が拡大し、石油化学や原子力、航空宇宙関連分野などへの展開が期待されます。