スクラルファート原薬産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
スクラルファート原薬世界総市場規模
スクラルファート原薬とは、消化性潰瘍や胃炎などの治療に用いられる粘膜保護薬の有効成分であり、主に硫酸化スクロースと水酸化アルミニウムの複合体から構成されております。スクラルファート原薬は酸性環境下で粘稠なゲル状物質を形成し、胃や十二指腸の潰瘍部位に選択的に付着することで、物理的な保護膜を作り、胃酸やペプシンなどの攻撃因子から粘膜を保護いたします。また、粘液分泌の促進や上皮細胞の修復促進にも寄与するとされており、局所作用型で全身吸収が少ない点も特徴でございます。医薬品製造においては、純度や粒度分布、安定性などの品質管理が重要視される原薬でございます。
図. スクラルファート原薬の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346733/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346733/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルスクラルファート原薬市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の66.9百万米ドルから2032年には82.07百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルスクラルファート原薬市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、消化性潰瘍治療需要の継続
スクラルファート原薬は、胃・十二指腸潰瘍などの消化性潰瘍治療に用いられる製剤の基礎原料として、安定した需要があります。とくに、粘膜保護という作用機序は臨床現場で一定の評価を得ており、長期的に使用される治療選択肢として市場を下支えしています。
2、胃粘膜保護薬への根強い需要
近年は、酸分泌抑制薬だけでなく、胃粘膜を直接保護する医薬品への関心も維持されています。スクラルファート原薬は、症状緩和だけでなく粘膜防御を重視する治療方針と相性がよく、医療機関や患者のニーズに応えやすい点が市場拡大の要因となっています。
3、医薬品製造における供給安定性の重視
医薬品業界では、安定供給できる原薬の確保が強く求められています。スクラルファート原薬は、製剤の継続生産に欠かせない基礎材料であり、品質管理や調達の安定性が確保されることで、ジェネリック医薬品を含む多様な製品ラインの供給拡大につながります。
今後の発展チャンス
1、消化器疾患の診断率向上と予防医療の普及
近年、消化性潰瘍や胃食道逆流症（GERD）などの診断件数が増加しており、早期治療および予防医療の重要性が高まっています。この流れは、粘膜保護作用を有するスクラルファート原薬の使用機会を拡大させ、医療用途の多様化という将来機会を創出しています。
2、製剤技術革新による付加価値向上
ナノ粒子技術や懸濁剤などの新しい薬剤送達技術の進展により、スクラルファートの有効性や服薬利便性が向上しています。これにより、スクラルファート原薬は高付加価値製剤への応用が可能となり、差別化された製品開発の機会が拡大しています。
3、多用途化・適応拡大の可能性
スクラルファートは従来の潰瘍治療に加え、口腔粘膜炎などの適応外使用や新たな治療領域への応用が検討されています。こうした用途拡大は、スクラルファート原薬の需要基盤を強化し、長期的な市場成長機会を生み出す重要な要素となっています。
スクラルファート原薬とは、消化性潰瘍や胃炎などの治療に用いられる粘膜保護薬の有効成分であり、主に硫酸化スクロースと水酸化アルミニウムの複合体から構成されております。スクラルファート原薬は酸性環境下で粘稠なゲル状物質を形成し、胃や十二指腸の潰瘍部位に選択的に付着することで、物理的な保護膜を作り、胃酸やペプシンなどの攻撃因子から粘膜を保護いたします。また、粘液分泌の促進や上皮細胞の修復促進にも寄与するとされており、局所作用型で全身吸収が少ない点も特徴でございます。医薬品製造においては、純度や粒度分布、安定性などの品質管理が重要視される原薬でございます。
図. スクラルファート原薬の製品画像
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルスクラルファート原薬市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の66.9百万米ドルから2032年には82.07百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルスクラルファート原薬市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、消化性潰瘍治療需要の継続
スクラルファート原薬は、胃・十二指腸潰瘍などの消化性潰瘍治療に用いられる製剤の基礎原料として、安定した需要があります。とくに、粘膜保護という作用機序は臨床現場で一定の評価を得ており、長期的に使用される治療選択肢として市場を下支えしています。
2、胃粘膜保護薬への根強い需要
近年は、酸分泌抑制薬だけでなく、胃粘膜を直接保護する医薬品への関心も維持されています。スクラルファート原薬は、症状緩和だけでなく粘膜防御を重視する治療方針と相性がよく、医療機関や患者のニーズに応えやすい点が市場拡大の要因となっています。
3、医薬品製造における供給安定性の重視
医薬品業界では、安定供給できる原薬の確保が強く求められています。スクラルファート原薬は、製剤の継続生産に欠かせない基礎材料であり、品質管理や調達の安定性が確保されることで、ジェネリック医薬品を含む多様な製品ラインの供給拡大につながります。
今後の発展チャンス
1、消化器疾患の診断率向上と予防医療の普及
近年、消化性潰瘍や胃食道逆流症（GERD）などの診断件数が増加しており、早期治療および予防医療の重要性が高まっています。この流れは、粘膜保護作用を有するスクラルファート原薬の使用機会を拡大させ、医療用途の多様化という将来機会を創出しています。
2、製剤技術革新による付加価値向上
ナノ粒子技術や懸濁剤などの新しい薬剤送達技術の進展により、スクラルファートの有効性や服薬利便性が向上しています。これにより、スクラルファート原薬は高付加価値製剤への応用が可能となり、差別化された製品開発の機会が拡大しています。
3、多用途化・適応拡大の可能性
スクラルファートは従来の潰瘍治療に加え、口腔粘膜炎などの適応外使用や新たな治療領域への応用が検討されています。こうした用途拡大は、スクラルファート原薬の需要基盤を強化し、長期的な市場成長機会を生み出す重要な要素となっています。