携帯型POS端末産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
携帯型POS端末世界総市場規模
携帯型POS端末とは、店舗やイベント会場、屋外販売などで持ち運びながら利用できる小型の販売情報管理端末を指します。商品バーコードの読み取り、金額計算、売上記録、在庫管理、決済処理などを一台で行えるため、レジ周辺の作業効率を高められます。近年では無線通信やクラウド連携、キャッシュレス決済への対応が進み、飲食、小売、移動販売など幅広い現場で活用が拡大しています。携帯型POS端末は、省スペース化と業務の迅速化を両立できる点が大きな特徴です。
図. 携帯型POS端末の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346730/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346730/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル携帯型POS端末市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の4484百万米ドルから2032年には7436百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは8.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル携帯型POS端末市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、キャッシュレス決済需要の拡大
携帯型POS端末の市場を押し上げる大きな要因は、キャッシュレス決済の普及です。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など多様な支払い方法に即時対応できる携帯型POS端末は、顧客の利便性を高めるだけでなく、店舗側の会計処理も効率化します。特に小売、飲食、イベント販売の現場では、スピーディーな決済対応が競争力の向上につながります。
2、店舗業務の効率化ニーズ
人手不足が深刻化する中で、会計、在庫管理、売上集計を一体化できる携帯型POS端末への需要が高まっています。携帯型POS端末は、従来の固定式レジに比べて設置の自由度が高く、業務フローを簡素化しやすいです。そのため、少人数で運営する店舗や、多店舗展開を進める事業者にとって有力な導入手段となっています。
3、クラウド連携とデータ活用の進展
近年は、売上データや在庫情報をリアルタイムでクラウド管理できる携帯型POS端末が増えています。これにより、店舗運営者は複数拠点の状況を一元的に把握でき、需要予測や販売戦略の最適化がしやすくなります。携帯型POS端末は単なる会計機器ではなく、経営判断を支えるデータ基盤としての役割も強めています。
今後の発展チャンス
1、キャッシュレス需要の一段とした拡大
携帯型POS端末の未来発展機会として最も大きいのは、キャッシュレス決済のさらなる普及です。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などへの対応が標準化することで、携帯型POS端末は単なる会計機器ではなく、多様な決済手段を統合する基盤として価値を高めます。特に小売、飲食、イベント販売などでは、スピーディーな会計と顧客体験の向上が競争力につながります。
2、クラウド連携による経営高度化
今後の携帯型POS端末は、売上管理や在庫管理にとどまらず、クラウド連携を通じて経営判断を支える情報端末として進化する機会があります。リアルタイムでデータを集約できれば、需要予測、販促分析、店舗別比較などが容易になり、経営の精度向上につながります。携帯型POS端末は、現場業務とデータ活用を結ぶ重要な役割を担うようになります。
携帯型POS端末とは、店舗やイベント会場、屋外販売などで持ち運びながら利用できる小型の販売情報管理端末を指します。商品バーコードの読み取り、金額計算、売上記録、在庫管理、決済処理などを一台で行えるため、レジ周辺の作業効率を高められます。近年では無線通信やクラウド連携、キャッシュレス決済への対応が進み、飲食、小売、移動販売など幅広い現場で活用が拡大しています。携帯型POS端末は、省スペース化と業務の迅速化を両立できる点が大きな特徴です。
図. 携帯型POS端末の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346730/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346730/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル携帯型POS端末市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の4484百万米ドルから2032年には7436百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは8.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル携帯型POS端末市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、キャッシュレス決済需要の拡大
携帯型POS端末の市場を押し上げる大きな要因は、キャッシュレス決済の普及です。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済など多様な支払い方法に即時対応できる携帯型POS端末は、顧客の利便性を高めるだけでなく、店舗側の会計処理も効率化します。特に小売、飲食、イベント販売の現場では、スピーディーな決済対応が競争力の向上につながります。
2、店舗業務の効率化ニーズ
人手不足が深刻化する中で、会計、在庫管理、売上集計を一体化できる携帯型POS端末への需要が高まっています。携帯型POS端末は、従来の固定式レジに比べて設置の自由度が高く、業務フローを簡素化しやすいです。そのため、少人数で運営する店舗や、多店舗展開を進める事業者にとって有力な導入手段となっています。
3、クラウド連携とデータ活用の進展
近年は、売上データや在庫情報をリアルタイムでクラウド管理できる携帯型POS端末が増えています。これにより、店舗運営者は複数拠点の状況を一元的に把握でき、需要予測や販売戦略の最適化がしやすくなります。携帯型POS端末は単なる会計機器ではなく、経営判断を支えるデータ基盤としての役割も強めています。
今後の発展チャンス
1、キャッシュレス需要の一段とした拡大
携帯型POS端末の未来発展機会として最も大きいのは、キャッシュレス決済のさらなる普及です。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などへの対応が標準化することで、携帯型POS端末は単なる会計機器ではなく、多様な決済手段を統合する基盤として価値を高めます。特に小売、飲食、イベント販売などでは、スピーディーな会計と顧客体験の向上が競争力につながります。
2、クラウド連携による経営高度化
今後の携帯型POS端末は、売上管理や在庫管理にとどまらず、クラウド連携を通じて経営判断を支える情報端末として進化する機会があります。リアルタイムでデータを集約できれば、需要予測、販促分析、店舗別比較などが容易になり、経営の精度向上につながります。携帯型POS端末は、現場業務とデータ活用を結ぶ重要な役割を担うようになります。