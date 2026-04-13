シールド用ローラーカッター分野の需要拡大と参入チャンス：次の成長市場はここだ
シールド用ローラーカッター世界総市場規模
シールド用ローラーカッターとは、シールドトンネル掘進機（TBM）のカッターヘッドに装着される主要な切削部品であり、主に地盤や岩盤を効率的に破砕するために用いられます。シールド用ローラーカッターは円盤状の構造を持ち、回転しながら地山に圧力を加えることで圧縮破壊やせん断破壊を発生させ、掘削を進行させる仕組みです。耐摩耗性や耐衝撃性に優れた高強度合金鋼や超硬材料が使用され、過酷な地下環境においても長寿命を維持するよう設計されています。また、地質条件に応じて直径や配置、荷重条件が最適化されるため、施工効率やコストに大きく影響します。シールド用ローラーカッターは都市インフラ整備や地下鉄建設などにおいて不可欠な中核技術部品です。
図. シールド用ローラーカッターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346738/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346738/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルシールド用ローラーカッター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の1351百万米ドルから2032年には2028百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルシールド用ローラーカッター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、都市部の地下インフラ需要拡大
都市部では交通渋滞や用地制約を背景に、地下鉄、共同溝、上下水道、電力・通信トンネルなどの整備が進んでいます。こうした大規模地下工事では高い掘進安定性と耐久性が求められるため、シールド用ローラーカッターの需要が着実に高まっています。特に長距離・大深度のトンネル工事では、シールド用ローラーカッターの性能が施工効率を左右するため、更新投資が市場拡大の重要な要因となっています。
2、老朽化インフラの更新需要
各国で橋梁、下水管、地下導管などの老朽化が進み、更新や再構築の必要性が高まっています。地上施工が難しい都市環境では、非開削工法やシールド工法の採用が増え、それに伴いシールド用ローラーカッターの需要も拡大しています。既設インフラの再整備は継続的な工事案件につながるため、安定した市場成長を支える重要なドライバーです。
3、大断面・硬質地盤トンネルの増加
都市高速道路、鉄道、地下送電線、越境インフラなどの建設では、従来より大断面かつ硬質地盤への対応が求められるケースが増えています。硬岩や混合地盤では高い切削力と耐摩耗性を持つシールド用ローラーカッターが不可欠であり、技術要求の高度化が市場を押し上げています。施工条件が厳しいほど高性能品への置き換え需要が発生しやすく、製品単価の上昇にもつながります。
今後の発展チャンス
1、都市地下インフラの拡張需要
都市部では交通渋滞の緩和や土地利用の高度化を背景に、地下鉄、共同溝、上下水道、電力・通信トンネルなどの整備が継続的に進んでいます。こうした大型地下工事では、安定した掘進性能と高い耐久性を備えたシールド用ローラーカッターの需要が今後も拡大する見込みです。特に長距離・大深度の施工案件が増えるほど、シールド用ローラーカッターの重要性はさらに高まります。
シールド用ローラーカッターとは、シールドトンネル掘進機（TBM）のカッターヘッドに装着される主要な切削部品であり、主に地盤や岩盤を効率的に破砕するために用いられます。シールド用ローラーカッターは円盤状の構造を持ち、回転しながら地山に圧力を加えることで圧縮破壊やせん断破壊を発生させ、掘削を進行させる仕組みです。耐摩耗性や耐衝撃性に優れた高強度合金鋼や超硬材料が使用され、過酷な地下環境においても長寿命を維持するよう設計されています。また、地質条件に応じて直径や配置、荷重条件が最適化されるため、施工効率やコストに大きく影響します。シールド用ローラーカッターは都市インフラ整備や地下鉄建設などにおいて不可欠な中核技術部品です。
図. シールド用ローラーカッターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346738/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346738/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルシールド用ローラーカッター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の1351百万米ドルから2032年には2028百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルシールド用ローラーカッター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、都市部の地下インフラ需要拡大
都市部では交通渋滞や用地制約を背景に、地下鉄、共同溝、上下水道、電力・通信トンネルなどの整備が進んでいます。こうした大規模地下工事では高い掘進安定性と耐久性が求められるため、シールド用ローラーカッターの需要が着実に高まっています。特に長距離・大深度のトンネル工事では、シールド用ローラーカッターの性能が施工効率を左右するため、更新投資が市場拡大の重要な要因となっています。
2、老朽化インフラの更新需要
各国で橋梁、下水管、地下導管などの老朽化が進み、更新や再構築の必要性が高まっています。地上施工が難しい都市環境では、非開削工法やシールド工法の採用が増え、それに伴いシールド用ローラーカッターの需要も拡大しています。既設インフラの再整備は継続的な工事案件につながるため、安定した市場成長を支える重要なドライバーです。
3、大断面・硬質地盤トンネルの増加
都市高速道路、鉄道、地下送電線、越境インフラなどの建設では、従来より大断面かつ硬質地盤への対応が求められるケースが増えています。硬岩や混合地盤では高い切削力と耐摩耗性を持つシールド用ローラーカッターが不可欠であり、技術要求の高度化が市場を押し上げています。施工条件が厳しいほど高性能品への置き換え需要が発生しやすく、製品単価の上昇にもつながります。
今後の発展チャンス
1、都市地下インフラの拡張需要
都市部では交通渋滞の緩和や土地利用の高度化を背景に、地下鉄、共同溝、上下水道、電力・通信トンネルなどの整備が継続的に進んでいます。こうした大型地下工事では、安定した掘進性能と高い耐久性を備えたシールド用ローラーカッターの需要が今後も拡大する見込みです。特に長距離・大深度の施工案件が増えるほど、シールド用ローラーカッターの重要性はさらに高まります。